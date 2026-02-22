Báo Anh: Cuba đưa bác sĩ, cố vấn an ninh rời khỏi Venezuela

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez (Ảnh: Reuters).

Khoảng 11 nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Reuters rằng, các cố vấn an ninh và bác sĩ Cuba có thể đã rời khỏi Venezuela khi chính phủ của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đối mặt với sức ép từ Washington trong thời gian qua.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã giao việc bảo vệ cá nhân cho các vệ sĩ Venezuela, theo 4 nguồn tin.

Theo chính phủ Cuba, 32 công dân Cuba đã thiệt mạng trong cuộc tập kích của Mỹ nhằm bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3/1. Những binh sĩ và vệ sĩ này là một phần của thỏa thuận an ninh sâu rộng giữa Caracas và Havana bắt đầu từ cuối những năm 2000.

Các nguồn tin nói rằng, bên trong cơ quan phản gián của Venezuela là DGCIM, một số cố vấn Cuba đã rút khỏi vị trí. Hai nguồn tin cho biết một số nhân viên y tế và cố vấn an ninh Cuba đã bay từ Venezuela về Cuba trong những tuần gần đây.

Một nguồn tin nói rằng các công dân Cuba rời đi theo chỉ thị của bà Rodriguez trước sức ép từ Mỹ.

Trước chiến dịch của Mỹ, hàng nghìn bác sĩ, y tá và huấn luyện viên thể thao Cuba làm việc tại Venezuela theo các chương trình phúc lợi bắt đầu dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez. Đổi lại, Venezuela cung cấp cho Cuba nguồn cung dầu thiết yếu.

Khi được hỏi về thông tin trên, một quan chức Nhà Trắng cho biết Washington có “mối quan hệ rất tốt với các nhà lãnh đạo Venezuela”.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang gia tăng áp lực lên Cuba. Từ giữa tháng 12 năm ngoái, Washington đã phong tỏa việc Venezuela vận chuyển dầu sang Cuba.

Chính phủ Mỹ đang “trao đổi với Cuba”, vị quan chức Nhà Trắng nói. Chính phủ Cuba tuyên bố sẵn sàng đối thoại trên cơ sở bình đẳng, đồng thời chỉ trích lệnh phong tỏa nguồn cung dầu của Mỹ.

Cả Cuba và Venezuela chưa bình luận về thông tin của Reuters.

Cuối tháng 1, bà Delcy Rodriguez cũng điện đàm với Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, sau đó khẳng định 2 nước vẫn “đoàn kết". Ông Diaz-Canel sau cuộc gọi khẳng định Cuba cam kết “tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác lịch sử” với Venezuela.