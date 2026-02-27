Mỹ nói doanh số bán dầu của Venezuela sắp đạt 2 tỷ USD

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với các phóng viên tại Texas hôm 26/2 về thông tin trên.

Mỹ đã tiếp quản hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela ngay sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào đầu tháng 1, với nguồn thu được chuyển vào một quỹ do Mỹ giám sát tại Qatar.

Kể từ đó, các hãng giao dịch Vitol và Trafigura đã tiếp thị và giao dịch phần lớn lượng dầu của quốc gia thành viên OPEC này theo thỏa thuận, trong khi các đối tác của công ty dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA, đặc biệt là Chevron, đang tăng sản lượng và xuất khẩu.

Trước đó, vào đầu tháng 2, ông Wright dự báo doanh số bán dầu của nước này sẽ đạt 5 tỷ USD trong vòng vài tháng.

Sự gia tăng xuất khẩu đang đưa dầu thô và nhiên liệu của Venezuela trở lại những thị trường vốn không tiếp nhận nguồn cung này trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Nhiều khách hàng tại châu Á và châu Âu đang đàm phán các thỏa thuận để sớm nhập khẩu, với 40 triệu thùng dự kiến đã được bán vào cuối tháng 2 với mức giá khoảng 50 USD mỗi thùng, ông Wright cho biết. Mục tiêu bán hàng ban đầu của thỏa thuận là từ 30 triệu đến 50 triệu thùng, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói.

“Phần lớn lượng dầu đó sẽ được đưa tới Mỹ, nhưng cũng sẽ tới Ấn Độ, tới châu Á, và tới châu Âu. Mỗi thùng dầu bạn sản xuất ra đều sẽ được bán, vì vậy câu hỏi chỉ là bán ở đâu", ông nói.

Các nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc, vốn trước đây nhập khẩu dầu của Caracas, giờ đây có thể mua dầu thô Venezuela trên thị trường mở, ông Wright cho biết. Tổng thống Trump đã nói rằng các lô hàng dầu sẽ chỉ được bán theo giá thị trường công bằng.

Ông Wright cũng cho biết hàng triệu thùng dầu Venezuela được lưu trữ tại vùng biển Venezuela đang trong quá trình được bán.

Ông Maduro đề nghị bác bỏ vụ án ma túy

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Maduro hôm 26/2 đã đề nghị một thẩm phán Mỹ bác bỏ vụ án ma túy mà ông bị cáo buộc có liên quan. Nhà lãnh đạo này cáo buộc chính phủ Mỹ can thiệp vào quyền bào chữa của ông bằng cách ngăn chính phủ Venezuela chi trả phí luật sư.

Ông Maduro và vợ ông, Cilia Flores, đều đã tuyên bố không phạm tội vào ngày 5/1 đối với các cáo buộc liên quan tới buôn bán ma túy mà Washington đưa ra. Cả hai người đang bị giam giữ tại New York để chờ xét xử.

Luật sư bào chữa của ông Maduro, Barry Pollack, trước đó đã nói với Thẩm phán Tòa án Quận Mỹ Alvin Hellerstein rằng Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/1 đã cấp một ngoại lệ đối với các lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ áp đặt lên Venezuela để chính phủ quốc gia Nam Mỹ này có thể thanh toán phí pháp lý cho ông Maduro, nhưng đã thu hồi quyền đó chỉ vài giờ sau mà không giải thích.

Trong đơn kiến nghị hôm 26/2, ông Pollack lập luận rằng động thái này đã can thiệp vào quyền được có luật sư theo Tu chính án Thứ 6 của Hiến pháp Mỹ của ông Maduro và vì thế cần phải bác bỏ các cáo buộc. Ông Pollack cho biết ông không thể tiếp tục đại diện cho ông Maduro nếu không có nguồn chi phí từ chính phủ Venezuela.