Iran tập kích tên lửa chính xác gấp 2, Mỹ cảnh báo "có kho đạn dược vô hạn"

Một vụ phóng tên lửa của Iran (Ảnh: Tasnim).

Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Seyed Majid Mousavi cho biết tỷ lệ chính xác của các tên lửa Iran đánh trúng mục tiêu của Mỹ và Israel đã tăng gấp đôi trong 2 ngày qua khi Tehran thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào đối thủ.

Vị tư lệnh nhấn mạnh rằng bầu trời đã mở ra cho “những tên lửa khổng lồ của Iran”, đồng thời khẳng định sự đáp trả đối với các đối thủ vẫn đang tiếp diễn không ngừng.

Trước đó, Iran tuyên bố đã bắt đầu sử dụng tên lửa hạng nặng với đầu đạn nặng 1-2 tấn để tập kích, cũng như dùng tên lửa đa đầu đạn, tên lửa siêu vượt âm. Cho tới nay, Iran đã thực hiện gần 50 đợt phóng tên lửa trả đũa đối thủ.

Iran bắn tên lửa siêu vượt âm đầu đạn 1 tấn vào loạt mục tiêu Mỹ - Israel (Video: PressTV).

Trong đợt tấn công thứ 48, Iran tuyên bố nhắm vào các địa điểm ở phía bắc các mục tiêu của Israel ở Galilee, Cao nguyên Golan và Haifa, cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Chiến dịch được thực hiện thành công bằng các tên lửa nhiên liệu rắn Khaybar-shekan, tên lửa nhiên liệu lỏng Qadr và các UAV tấn công có sức phá hủy lớn.

Hải quân của IRGC ngày 13/3 tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Al Dhafra của Mỹ bằng các tên lửa đạn đạo với độ chính xác cao. IRGC cho biết trong chiến dịch tấn công này, các radar cảnh báo sớm, trung tâm chỉ huy và kiểm soát, cũng như các điểm tập kết của Mỹ tại căn cứ đã bị đánh trúng chính xác bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Hải quân IRGC nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ cho đến khi các căn cứ của Mỹ trong khu vực bị loại bỏ hoàn toàn.

Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran vào ngày 28/2. Các cuộc tấn công này bao gồm các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu trên khắp Iran, gây thiệt hại quy mô lớn.

Đáp lại, lực lượng vũ trang Iran đã tiến hành các chiến dịch trả đũa, nhắm vào các vị trí của Mỹ và Israel và các căn cứ trong khu vực bằng các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV.

Mỹ tập kích đảo Kharg chiến lược của Iran (Video: RT).

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng phát đi thông điệp cứng rắn nhằm cảnh báo Iran. Ông Trump cho biết vào ngày 13/3 rằng Lầu Năm Góc có kho đạn dược “gần như vô hạn”, cho phép quân đội Mỹ tiếp tục các chiến dịch chống lại Iran trong thời gian cần thiết.

“Chúng tôi đang tập kích họ rất mạnh. Chúng tôi có đạn dược không giới hạn. Chúng tôi có gần như vô hạn đạn dược và chúng tôi đang sử dụng nó. Chúng tôi có thể tiếp tục mãi mãi", ông tuyên bố.

Ông Trump cảnh báo Mỹ có thể làm những điều với Iran mà nước này sẽ không bao giờ có thể tái thiết lại được, nhưng hiện tại Washington đang chọn không làm vậy.

“Chúng tôi có thể làm những điều với Iran tệ đến mức họ thực sự sẽ không bao giờ có thể tái thiết lại như một quốc gia nữa, và hiện chúng tôi chưa làm điều đó", ông khẳng định.

Ông tuyên bố có khả năng phá hủy các nhà máy điện hạt nhân ở Iran, nhưng cho biết đến nay ông đã chọn không làm như vậy. Tổng thống Mỹ cũng cho biết các quốc gia Vùng Vịnh đang làm “rất tốt” trong việc tự bảo vệ trước các cuộc tấn công trả đũa của Iran, với hệ thống phòng thủ Patriot.