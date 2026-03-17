Mỹ công bố thiệt hại sau hơn 2 tuần xung đột với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự lễ tiếp nhận thi hài 6 quân nhân Mỹ tử trận tại căn cứ không quân Dover ngày 7/3 (Ảnh: AFP).

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Timothy Hawkins ngày 16/3 công bố thiệt hại của quân đội Mỹ sau hơn 2 tuần xung đột với Iran.

Theo đó, khoảng 200 binh sĩ bị thương. Ông Hawkins cho hay, phần lớn các trường hợp bị thương là nhẹ, và hơn 180 quân nhân Mỹ đã quay trở lại làm nhiệm vụ.

Con số mới này tăng so với báo cáo trước đó của Lầu Năm Góc, khi cơ quan này cho biết 140 binh sĩ Mỹ bị thương tính đến ngày 10/3, trong đó 8 trường hợp được đánh giá là nghiêm trọng.

Một quan chức Mỹ trước đó cho hay những binh sĩ bị thương nặng bao gồm các trường hợp có nguy cơ tử vong cao hoặc có thể tử vong ngay lập tức.

Các quan chức quân sự lưu ý, số người bị thương có thể thay đổi hoặc tăng lên theo thời gian, bởi nhiều quân nhân không tìm đến chăm sóc y tế ngay sau sự cố, đặc biệt nếu họ cho rằng vết thương không nghiêm trọng.

Trong khi đó, tính đến nay, 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng tại 7 quốc gia khác nhau kể từ khi Mỹ mở chiến dịch không kích Iran.

Cụ thể, 6 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng vào tuần trước khi một máy bay tiếp nhiên liệu quân sự của Mỹ rơi tại miền Tây Iraq trong một vụ việc mà quân đội Mỹ khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bắn nhầm.

Ngoài ra, 6 quân nhân Mỹ khác thiệt mạng khi một máy bay không người lái của Iran tấn công vào một trung tâm tác chiến tại một cảng dân sự ở Kuwait.

Một quân nhân khác của Mỹ tử vong sau khi bị thương trong một cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan tại Ả rập Xê út.

Những tổn thất này phản ánh mức độ leo thang nguy hiểm của cuộc xung đột, khi các cuộc tấn công không chỉ diễn ra trực tiếp giữa các bên mà còn lan rộng ra nhiều quốc gia trong khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết, ông hoàn toàn bất ngờ về việc Iran đáp trả chiến dịch không kích bằng cách tấn công các mục tiêu của Mỹ ở một loạt quốc gia láng giềng.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, khoảng một chục máy bay không người lái MQ-9 Reaper đã bị phá hủy trong xung đột.

MQ-9 Reaper là loại máy bay không người lái có khả năng bay lơ lửng ở độ cao khoảng 15.000m trong hơn 27 giờ, được trang bị camera, cảm biến và radar hiện đại để thu thập thông tin tình báo.

Loại UAV này được đưa vào biên chế của Không quân Mỹ cách đây khoảng 16 năm, và có thể mang theo vũ khí như tên lửa không đối đất, cho phép thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát lẫn tấn công.

Tuần trước, một số nguồn tin nói 5 máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ tại một căn cứ ở Ả rập Xê út bị phá hủy do trúng đòn tập kích của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ, nói rằng chỉ một máy bay tiếp nhiên liệu bị hư hại nhẹ.

Mỹ mở chiến dịch không kích Iran từ ngày 28/2 và đến nay đã nhằm vào hơn 7.000 mục tiêu tại Iran trong suốt cuộc chiến, các mục tiêu này bao gồm cả cơ sở quân sự, quan chức cấp cao.

Theo giới chức Iran, các cuộc không kích của Mỹ và Israel đến nay đã khiến hơn 1.300 người ở nước này thiệt mạng.

Ngoài ra, hàng trăm dân thường ở Li Băng cũng thiệt mạng khi Israel nhắm mục tiêu vào Hezbollah để ngăn lực lượng này tham gia chiến dịch quân sự cùng Iran.