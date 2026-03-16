Iran quyết không ngừng bắn, nêu lựa chọn duy nhất cho Mỹ - Israel

Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Iran Khatam al-Anbiya, ngày 15/3 cho biết lực lượng vũ trang Iran đã giáng những đòn nặng nề vào đối phương kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự vào cuối tháng trước.

Tướng Abdollahi nói thêm rằng Mỹ và Israel không còn lựa chọn nào khác ngoài “đầu hàng” Iran.

Ông Abdollahi cho biết Iran đã nhiều lần tuyên bố rằng nước này sẽ không khởi xướng bất kỳ cuộc chiến nào, nhưng nếu đối thủ phát động bất kỳ hành động gây hấn hoặc thù địch nào ở bất kỳ cấp độ nào, Tehran sẽ quyết định kết quả của cuộc chiến đó.

Ông nhắc lại rằng, theo chỉ thị của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei và với sự ủng hộ của toàn dân, lực lượng vũ trang Iran quyết tâm “sử dụng mọi năng lực địa chính trị, bao gồm cả việc quản lý và kiểm soát tuyến đường đi qua eo biển Hormuz chiến lược”.

Tướng Abdollahi tuyên bố lực lượng vũ trang Iran cũng quyết tâm buộc đối thủ phải khuất phục. Ông tin rằng Iran sẽ giành được chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến chống lại đối thủ.

Iran phóng hỏa lực trong đợt tấn công mới vào mục tiêu của Mỹ và Israel (Nguồn: RT)

Ông Mohsen Rezaee, thiếu tướng về hưu và cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thành viên hội đồng cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran, tuyên bố, để chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra, Mỹ phải rút quân khỏi Vịnh Ba Tư.

Theo ông, “sự hiện diện của Mỹ ở Vịnh Ba Tư là nguyên nhân chính gây bất ổn trong 50 năm qua”.

“Việc kết thúc chiến tranh cũng nằm trong tay chúng ta”, ông Rezaee khẳng định, đề cập đến việc “Mỹ rút quân khỏi Vịnh Ba Tư” là một trong những điều kiện tiên quyết quan trọng. Ngoài ra, Iran kỳ vọng sẽ nhận được bồi thường từ Mỹ, ông nói thêm.

Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Chuẩn tướng Ali Mohammad Naini, đã thách thức Tổng thống Donald Trump điều tàu chiến Mỹ đến eo biển Hormuz chiến lược.

“Tổng thống Trump từng nói rằng hải quân Iran đã bị xóa sổ đúng không? Nếu vậy, hãy để ông ấy điều tàu của mình vào Vịnh Ba Tư nếu ông ta dám làm vậy. Eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Iran, và bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ bị đáp trả quyết liệt”, tướng Iran cảnh báo.

Tổng thống Donald Trump nói rằng Iran muốn đàm phán, nhưng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 15/3 đã bác bỏ tuyên bố này.

“Chúng tôi chưa bao giờ đề nghị ngừng bắn, chúng tôi thậm chí chưa bao giờ đề nghị đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng tự vệ cho đến khi nào cần thiết”, ông Araghchi nói với chương trình "Face the Nation" của đài CBS.

Ngoại trưởng Araghchi cũng lưu ý rằng Iran chỉ nhắm mục tiêu vào các tài sản và căn cứ của Mỹ trong khu vực trong khuôn khổ chiến dịch trả đũa, đồng thời cho biết nhiều cuộc tấn công chống lại Iran đã được phát động từ lãnh thổ của các quốc gia Vùng Vịnh.

Trước đó, Ngoại trưởng Araghchi đã bác bỏ yêu cầu đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống Trump, đồng thời nói thêm rằng Tehran sẽ tiếp tục chiến đấu "cho đến khi nào cần thiết". Ông Trump nói rằng “sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ sự đầu hàng vô điều kiện”.

Theo Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, “cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến hiện nay là công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường chiến tranh và đảm bảo quốc tế vững chắc để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai”.