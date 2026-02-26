Mỹ ngăn chính phủ Venezuela trả phí luật sư cho Tổng thống Maduro

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro (Ảnh: Reuters).

Mỹ đang ngăn chính phủ Venezuela thanh toán chi phí pháp lý cho việc bào chữa của Tổng thống Nicolas Maduro trong vụ án ma túy mà ông phải đối mặt tại New York, luật sư bào chữa của nhà lãnh đạo cho biết ngày 25/2.

Ông Maduro và vợ ông, Cilia Flores, đều tuyên bố không nhận tội vào ngày 5/1 trước các cáo buộc liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy. Cả 2 người đang bị giam giữ tại New York để chờ ra tòa.

Trong một lá thư gửi tới Thẩm phán Liên bang Alvin Hellerstein, người đang chủ trì vụ án, luật sư Barry Pollack cho biết Bộ Tài chính Mỹ hôm 9/1 đã cấp một ngoại lệ đối với các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào Venezuela, nhằm cho phép chính phủ nước này thanh toán chi phí luật sư cho ông Maduro. Tuy nhiên, giấy phép này đã bị thu hồi chỉ vài giờ sau đó mà không có lời giải thích.

Ông Pollack cho hay “luật pháp và tập quán Venezuela” quy định chính phủ có trách nhiệm chi trả các chi phí của Tổng thống và Đệ nhất phu nhân.

“Chính phủ Venezuela có nghĩa vụ thanh toán phí luật sư cho ông Maduro, ông Maduro có kỳ vọng chính đáng rằng chính phủ sẽ thực hiện điều đó và ông không có khả năng tự chi trả cho việc bào chữa”, ông Pollack viết trong bức thư đề ngày 20/2 và được công bố ngày 25/2.

Người phát ngôn Văn phòng Công tố Liên bang tại Manhattan, cơ quan khởi tố vụ án, từ chối bình luận. Bộ Tài chính Mỹ cũng chưa phản hồi yêu cầu đưa ra ý kiến.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ ông Maduro và vợ ông trong một cuộc đột kích ban đêm tại Caracas ngày 3/1, sau nhiều tháng chính quyền Tổng thống Donald Trump gây sức ép lên Venezuela.

Kể từ khi ông Maduro bị bắt, cấp phó của ông, Delcy Rodriguez, đã điều hành Venezuela với tư cách Tổng thống lâm thời.

Tại phiên tòa ngày 5/1, ông Maduro tuyên bố vẫn là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Ông Pollack cho biết bà Flores vẫn có thể nhận tiền từ chính phủ để chi trả phí luật sư. Luật sư của bà, ông Mark Donnelly, chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Ông Pollack được biết đến nhiều nhất với vai trò luật sư đại diện cho nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, người từng nhận tội âm mưu thu thập và công bố trái phép thông tin quốc phòng mật.