Venezuela đề nghị Mỹ trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Maduro

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: AFP).

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto ngày 23/2 yêu cầu Mỹ trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Nicolas Maduro, người đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch đột kích đầu tháng trước.

Ông Maduro, người lãnh đạo Venezuela từ tháng 3/2013 cho đến khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ, hiện đang bị giam giữ tại New York cùng vợ và chờ xét xử.

Ông Maduro, 63 tuổi, đã tuyên bố không nhận tội đối với các cáo buộc buôn bán ma túy và khẳng định mình là một “tù binh chiến tranh”.

Phát biểu tại Geneva, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto yêu cầu Mỹ “trả tự do ngay lập tức” cho Tổng thống Nicolas Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores.

“Ngày 3/1 đánh dấu một bước ngoặt có mức độ nghiêm trọng đặc biệt”, ông nói và cho rằng hành động quân sự bất hợp pháp” của lực lượng Mỹ đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.

“Bất chấp hành động này được thực hiện trong bối cảnh tồn tại sự bất cân xứng sâu sắc về công nghệ và quân sự giữa đất nước chúng tôi và cường quốc hạt nhân là Mỹ, chúng tôi đã lựa chọn mở một kênh ngoại giao để giải quyết những khác biệt với quốc gia đó”, ông nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Venezuela cho biết, đất nước ông đang “hướng tới một tiến trình thừa nhận những vết thương trong quá khứ, sự tha thứ và hòa giải”, đề cập đến một đạo luật ân xá mới được thông qua.

Cơ quan lập pháp của nước này đã nhất trí thông qua đạo luật mang tính bước ngoặt hôm 19/2. Nhà lãnh đạo lâm thời Delcy Rodriguez mô tả đây là một bước tiến hướng tới “một Venezuela dân chủ hơn, công bằng hơn, tự do hơn”.

Luật ân xá đã góp phần thúc đẩy tiến trình tan băng trong quan hệ giữa Venezuela và phương Tây.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu Kaja Kallas ngày 23/2 cho biết bà sẽ đề xuất dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của EU đối với bà Delcy Rodriguez.

Rạng sáng 3/1, khoảng 200 thành viên lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã tiến hành chiến dịch đột kích vào Venezuela sau khi quân đội Mỹ không kích một số hạ tầng quân sự của Venezuela.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đổ bộ bằng trực thăng dưới màn đêm và bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores tại một khu phức hợp quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt ở ngoại ô thủ đô Venezuela.

Chiến dịch đột kích và bắt giữ diễn ra nhanh chóng trong vòng vài giờ đồng hồ. Lực lượng Mỹ sau đó đã đưa vợ chồng ông Maduro lên tàu và lên máy bay đến New York, Mỹ để ra tòa với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.

Tại phiên tòa đầu tiên, vợ chồng ông Maduro đều khẳng định vô tội. Họ sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 17/3 tới.

Sau khi ông Maduro bị bắt giữ, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời, tạm thời thay ông Maduro điều hành đất nước.

Bà Rodriguez khẳng định ông Maduro vẫn là tổng thống hợp pháp của Venezuela và chính quyền của bà cũng đang tìm cách để đưa ông Maduro về nước.

Nga, một trong những đồng minh chính của Venezuela, cũng đã thúc giục Mỹ trả tự do cho ông Maduro và phu nhân, kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp thông qua ngoại giao.

Tại một cuộc họp cấp cao của Nhóm Những người bạn bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc tổ chức ở Geneva ngày 23/2, Nga chính thức kêu gọi Mỹ ngay lập tức trả tự do cho Tổng thống Maduro và vợ ông.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Dmitry Lyubinsky nhấn mạnh, Moscow ủng hộ mạnh mẽ việc tôn trọng chủ quyền Venezuela và giải quyết mọi khác biệt bằng biện pháp hòa bình.

Ông cho biết, các kênh xuất khẩu dầu của Venezuela hiện “bị buộc chuyển sang Mỹ”.