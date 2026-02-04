Hàng nghìn người Venezuela tuần hành kêu gọi Mỹ thả Tổng thống Maduro

Hàng nghìn người Venezuela xuống đường kêu gọi thả ông Maduro, tròn 1 tháng sau khi ông bị Mỹ bắt giữ (Ảnh: Reuters).

“Venezuela cần ông Nicolas", đám đông hô lớn, một tháng sau khi ông bị Mỹ bắt giữ.

Cấp phó của ông, bà Delcy Rodriguez, đã trở thành Tổng thống lâm thời. Bà đang cố gắng giữ thế cân bằng để xử lý các vấn đề đối nội và đối ngoại của đất nước trong thời gian qua.

Nhiều người biểu tình, phần lớn là nhân viên khu vực công, cầm ảnh của Maduro và vợ ông là Cilia Flores, người cũng bị bắt trong cuộc đột kích của Mỹ. Cuộc tuần hành do chính phủ kêu gọi kéo dài vài trăm mét, có xe tải bật nhạc đi cùng.

Nhiều người biểu tình vẫy cờ Venezuela và mặc màu đỏ, màu biểu tượng của phong trào “Chavista” cầm quyền, lấy tên từ cố Tổng thống Hugo Chavez, người tiền nhiệm của ông Maduro.

Ông Jose Perdomo, 58 tuổi, nhân viên thành phố, nói rằng ông ủng hộ “các quyết định của quyền Tổng thống Delcy Rodriguez”, nhưng thừa nhận: “Chúng tôi cảm thấy bối rối, buồn và giận dữ. Có rất nhiều cảm xúc".

Ông nói thêm rằng “sớm hay muộn họ cũng sẽ phải trả tự do cho Tổng thống của chúng tôi”.

Bà Rodriguez từng là đồng minh thân cận của Maduro. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẵn sàng làm việc với bà miễn là bà làm theo đường lối của Washington, đặc biệt về việc cho phép tiếp cận trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Dưới sức ép, bà Rodriguez đã bắt đầu mở cửa ngành dầu khí quốc hữu hóa cho đầu tư tư nhân. Hai nước đã bắt đầu nối lại quan hệ ngoại giao, vốn bị cắt đứt từ năm 2019 sau khi Mỹ không công nhận kết quả bầu cử của quốc gia Nam Mỹ.

Đặc phái viên Mỹ Laura Dogu tới Caracas ngày 31/1 và gặp bà Rodriguez. Ngày 3/2, trong một video do phái bộ Mỹ công bố, bà trình bày kế hoạch 3 giai đoạn cho cuộc khủng hoảng ở Venezuela, kết thúc bằng mục tiêu “chuyển đổi sang một Venezuela thân thiện, ổn định, thịnh vượng và dân chủ".