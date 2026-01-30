Mỹ chấm dứt phong tỏa không phận Venezuela

Một sân bay ở Vargas, Venezuela (Ảnh: AFP).

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 29/1 trong cuộc họp nội các đầu tiên của năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vừa kết thúc một cuộc điện thoại với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Trong cuộc điện đàm, ông thông báo về quyết định khôi phục quyền đi lại trên không ở Venezuela.

“Chúng ta sẽ mở lại toàn bộ không phận thương mại trên Venezuela. Công dân Mỹ sẽ rất sớm có thể tới Venezuela và họ sẽ an toàn ở đó”, Tổng thống Trump nói.

Ông cho biết đã chỉ đạo Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy và các quan chức Lầu Năm Góc thực hiện việc thay đổi này trước cuối ngày 29/1. Ông mô tả tình hình an ninh ở Venezuela là “đang được kiểm soát rất nghiêm ngặt” kể từ khi bà Rodriguez lãnh đạo chính phủ lâm thời.

Hãng American Airlines, hãng hàng không Mỹ cuối cùng bay tới Venezuela khi đình chỉ các chuyến bay vào tháng 3/2019, hôm qua thông báo hãng dự định tái lập dịch vụ bay thẳng trong vài tháng tới.

Các chuyến bay thương mại chở khách và hàng hóa trực tiếp giữa Mỹ và Venezuela vốn đã bị đình chỉ từ tháng 5/2019, dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Bộ Giao thông Mỹ khi đó đánh giá các điều kiện ở nước này gây rủi ro về an toàn và an ninh đối với các hãng hàng không, phi hành đoàn và hành khách Mỹ.

Vào tháng 11, khi ông Trump gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Maduro, ông tuyên bố không phận “ở phía trên và xung quanh” Venezuela nên được coi là “đóng cửa hoàn toàn”.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sau đó yêu cầu phi công phải thận trọng khi bay quanh nước này vì hoạt động quân sự gia tăng, và các hãng hàng không quốc tế bắt đầu hủy bỏ các chuyến bay tới Venezuela.

Thông báo mới của ông Trump đánh dấu bước đi mới nhất trong nỗ lực hồi phục quan hệ giữa Washington và Caracas dưới chính phủ lâm thời của bà Rodriguez.

Đối với các công ty dầu mỏ Mỹ, việc mở cửa này cũng là một cơ hội để tiếp cận nguồn dự trữ dầu khí khổng lồ của Venezuela, dù sẽ cần các khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng để khôi phục sản lượng sau nhiều năm suy giảm và đầu tư thiếu hụt. Ông Trump tiết lộ, các công ty dầu lớn của Mỹ đã có mặt tại Venezuela để đánh giá các địa điểm tiềm năng cho hoạt động.

“Chúng tôi có các công ty dầu lớn đang tới Venezuela ngay bây giờ, khảo sát và chọn vị trí, và họ sẽ mang lại nguồn tài sản to lớn cho Venezuela và cho Mỹ”, ông nói.

Đầu tuần này, bà Rodriguez cho biết Mỹ đã đồng ý và bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa các tài sản của Venezuela đang bị giữ ở nước ngoài. Các quỹ này sẽ được phân bổ cho chăm sóc y tế và mua sắm năng lượng.