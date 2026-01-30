Mỹ nới lỏng trên diện rộng lệnh trừng phạt áp lên dầu mỏ Venezuela

Nhà máy lọc dầu El Palito của công ty dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA (Ảnh: Reuters).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington tìm cách mở rộng sản lượng dầu mỏ tại Venezuela sau khi lực lượng Mỹ đột kích và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu tháng.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ cho phép tiến hành các giao dịch với chính phủ Venezuela và công ty dầu khí quốc doanh PDVSA, bao gồm những hoạt động được xem là “thông thường và cần thiết” liên quan đến việc dỡ bỏ, xuất khẩu, tái xuất khẩu, mua bán, cung ứng, lưu kho, tiếp thị, giao nhận và vận chuyển dầu có nguồn gốc từ Venezuela, cũng như việc tinh chế loại dầu này bởi các pháp nhân Mỹ đã được thành lập.

Việc ban hành một giấy phép chung, phạm vi rộng như vậy đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với chiến lược trước đây là chỉ cấp các miễn trừ trừng phạt riêng lẻ cho từng doanh nghiệp muốn làm ăn tại Venezuela.

Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã xếp toàn bộ ngành năng lượng của Venezuela thuộc diện bị trừng phạt vào năm 2019, sau khi Washington không công nhận kết quả bầu cử ở quốc gia Nam Mỹ.

Giấy phép này không cho phép các điều khoản thanh toán bất hợp lý về mặt thương mại, không cho phép hoán đổi nợ, thanh toán bằng vàng hoặc các khoản thanh toán được định giá bằng tiền kỹ thuật số. Giấy phép cũng loại trừ mọi giao dịch liên quan đến các cá nhân hoặc tổ chức đặt tại các nước đối thủ của Mỹ như Nga, Iran... hoặc do các quốc gia này kiểm soát.

Ngoài ra, giấy phép còn loại trừ các giao dịch liên quan đến tàu thuyền và tổ chức đang bị phong tỏa, cũng như các pháp nhân được thành lập theo luật của Venezuela hoặc Mỹ nhưng do, trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc trong liên doanh với, một cá nhân hay tổ chức đặt tại Trung Quốc hoặc được thành lập theo luật của Trung Quốc, sở hữu hoặc kiểm soát.

Các nhà sản xuất dầu gồm Chevron, Repsol và ENI, cùng với nhà máy lọc dầu Reliance Industries và một số nhà cung cấp dịch vụ dầu khí của Mỹ, đã nộp đơn xin giấy phép trong những tuần gần đây nhằm mở rộng sản lượng hoặc xuất khẩu từ Venezuela. Các công ty nói trên là đối tác và khách hàng của PDVSA.

Giấy phép mới của OFAC được ban hành vào thời điểm Quốc hội Venezuela ngày 29/1 thông qua một phiên bản sửa đổi ưu đãi hơn của luật dầu mỏ chủ chốt của nước này.

Cải cách này dự kiến sẽ trao quyền tự chủ cho các nhà sản xuất tư nhân trong các liên doanh hoặc theo các hợp đồng mới, cho phép họ vận hành dự án và thương mại hóa sản lượng. Luật cũng chính thức hóa mô hình chia sẻ sản lượng dầu, vốn lần đầu được ông Maduro đưa ra và đàm phán với một số công ty năng lượng trong những năm gần đây.

Sau khi Mỹ bắt giữ ông Maduro, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi kế hoạch tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela trị giá 100 tỷ USD, và dự định sẽ quản lý việc bán dầu “trong thời gian không xác định”.

Trong khuôn khổ nỗ lực đó, Mỹ và Caracas đã đạt được một thỏa thuận ban đầu trị giá 2 tỷ USD vào tháng 1 để xuất khẩu dầu thô của Venezuela, trong đó có việc cung cấp cho các nhà máy lọc dầu của Mỹ.