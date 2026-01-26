Nga muốn Ukraine nhượng toàn bộ vùng Donbass

Hàng rào răng rồng chống tăng ở Donetsk, Ukraine (Ảnh: Anadolu).

“Không có gì bí mật khi đây là lập trường nhất quán của chúng tôi, lập trường của Tổng thống chúng tôi, rằng vấn đề lãnh thổ, vốn là một phần của công thức Anchorage, có tầm quan trọng nền tảng đối với phía Nga”, hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/1 cho biết.

“Công thức Anchorage” dường như ẩn ý những nội dung đã được thống nhất giữa Tổng thống Mỹ Donald trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại một hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào tháng 8 năm ngoái.

Thỏa thuận được cho là gồm việc Ukraine trao cho Nga quyền kiểm soát toàn bộ Donbass và đóng băng các đường chiến tuyến ở những khu vực khác tại miền Đông và miền Nam Ukraine như một điều kiện cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai.

Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẽ giành toàn bộ vùng Donbass, miền Đông của Ukraine bằng vũ lực nếu Kiev không chấp nhận nhượng lại khu vực này trong một thỏa thuận hòa bình. Nga hiện kiểm soát 90% Donbass.

Trong khi đó, giới chức Ukraine bác bỏ những yêu cầu này. Kiev khẳng định sẽ không trao cho Nga những vùng lãnh thổ mà Moscow không thể giành được trên chiến trường.

Lãnh thổ là điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình đàm phán hòa bình hiện nay giữa Nga và Ukraine. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên giữa Mỹ, Nga, Ukraine tại UAE cuối tuần qua không đạt được thỏa thuận nào mặc dù các bên đều khẳng định cuộc thảo luận “mang tính xây dựng”.

Hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời ông Peskov cho biết Moscow đánh giá tích cực các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sẽ là một sai lầm nếu kỳ vọng đạt được kết quả cao từ các cuộc tiếp xúc 3 bên đầu tiên về giải pháp cho Ukraine. Theo ông, vẫn còn nhiều công việc nghiêm túc phía trước.

“Sẽ là sai lầm nếu trông đợi bất kỳ kết quả lớn nào từ các cuộc tiếp xúc ban đầu. Đây là một vấn đề rất phức tạp, với nhiều nội dung phức tạp trong chương trình nghị sự. Nhưng bản thân việc các cuộc tiếp xúc này đã bắt đầu một cách mang tính xây dựng có thể được xem là tín hiệu tích cực. Mặc dù vậy, vẫn còn khối lượng công việc đáng kể ở phía trước”, ông nói với các phóng viên.

Về phần mình, sau cuộc đàm phán 3 bên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ, các bên, bao gồm cả Mỹ, sẽ phải sẵn sàng thỏa hiệp nhằm chấm dứt xung đột.

Ông khẳng định lập trường của Ukraine vẫn không thay đổi: toàn vẹn lãnh thổ của đất nước phải được tôn trọng và Ukraine đang chiến đấu vì chính lãnh thổ của mình.

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian dự kiến sẽ nối lại vào cuối tuần.