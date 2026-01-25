Xe tăng của quân đội Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Kết quả đàm phán hòa bình Ukraine tại UAE "rất tích cực"

Ukrainska Pravda đưa tin, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho rằng các cuộc đàm phán ba bên tại UAE là rất tích cực.

Ông phát biểu: "Mỹ đã phối hợp tổ chức cuộc họp ba bên giữa Ukraine và Nga, được Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đăng cai tổ chức. Các cuộc đàm phán rất mang tính xây dựng... Tổng thống Trump và toàn bộ nhóm của ông cam kết mang lại hòa bình cho cuộc chiến này".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng gọi các cuộc đàm phán ba bên ngày 23-24/1 tại Abu Dhabi là mang tính xây dựng, đồng thời ông thông báo phiên thảo luận tiếp theo có thể sẽ diễn ra vào tuần tới.

Theo Axios, cuộc đàm phán ba bên dự kiến sẽ tiếp tục ​​diễn ra vào ngày 1/2. Vào thứ bảy, các cuộc đàm phán được tổ chức tại Abu Dhabi không chỉ theo hình thức ba bên mà còn có các cuộc đàm phán song phương giữa Ukraine và Nga mà không có sự tham gia của phía Mỹ.

Trước khi bắt đầu đàm phán tại UAE, thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga, Dmitry Peskov, tuyên bố rằng Điện Kremlin kiên quyết yêu cầu Kiev rút lực lượng khỏi Donbass, vì đây được cho là điều kiện quan trọng để đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Nga tập kích quy mô lớn, Kiev mất điện nghiêm trọng

Kênh MIlitary Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) thực hiện tập kích quy mô lớn vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu ở khu vực Kiev, gây thiệt hại đáng kể, khiến gần như toàn bộ thủ đô Ukraine bị mất điện.

Moscow được cho là gây áp lực buộc Kiev chấp nhận các yêu cầu của mình.

Nga và Ukraine đang "ăn miếng trả miếng" bằng các đợt tập kích đường không dữ dội vào lãnh thổ của nhau (Ảnh: Military Summary).

Kênh Rybar cung cấp thêm chi tiết về các đòn tấn công "ăn miếng trả miếng" giữa hai bên. Cụ thể, RFAF phá hủy các cơ sở năng lượng ở Kiev. Do ảnh hưởng tích lũy của các đợt tấn công trong tháng Giêng, tình trạng mất điện khẩn cấp đang diễn ra ở nhiều khu vực. Chernihiv gần như bị mất điện hoàn toàn.

Ngược lại, lực lượng Kiev sử dụng UAV để tập kích các mục tiêu Nga ở Krasnodon, thuộc vùng Lugansk. Trong 24 giờ qua, phòng không Nga bắn hạ 84 UAV. Tại vùng Zaporizhia, công tác khôi phục các cơ sở sưởi ấm vẫn đang tích cực được triển khai.

Bản đồ mô tả đường bay của UAV và tên lửa Nga tập kích Ukraine đêm 23, rạng sáng 24/1. Trong đó, đường màu vàng là UAV, các đường màu cam - xanh thể hiện quỹ đạo bay của tên lửa (Ảnh: Monitorwar).

Ukraine đặt cược "tất tay" vào Kupyansk

Theo kênh Z-Comittee, tình hình ở Kupyansk có thể được phân chia thành nhiều lớp. Hoạt động của cả hai bên trong khu vực này bị hạn chế bởi bầy đàn UAV các loại, làm gián đoạn hậu cần, cản trở việc tập trung lực lượng để tiến công ồ ạt. Do đó, một số khu vực cũng như trung tâm thành phố thực sự nằm trong vùng xám. Diễn biến này gần giống với những gì xảy ra ở Volchansk (Vovchansk) hơn một năm trước.

Phía Ukraine dồn toàn lực, "đặt cược" vào việc chiếm lại Kupyansk hồi tháng 12, nhưng không thành công, vì vậy các trận đụng độ hiện chuyển sang giai đoạn giành vị trí và tiêu hao nguồn lực.

Đồng thời, tổn thất của quân đội Ukraine (AFU) bao gồm việc mất nhiều lãnh thổ và các khu vực dân cư ở các vùng Kharkov và Sumy.

Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk vẫn hết sức phức tạp. Moscow có thêm các khu vực màu hồng, Kiev phản công, giành lại khu vực màu xanh dương (Ảnh: Z-Comittee).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy hầu hết nỗ lực xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 24/1 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, có 119 trận giao tranh, cụ thể, Nga thực hiện 42 cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk và 14 cuộc theo hướng Huliaipole".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản chặn đứng các đợt xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Aleksandrivka, Huliaipole, Orekhov và Dnieper. Riêng tại Pokrovsk, lực lượng Moscow tấn công 42 lần nhưng bất thành, theo số liệu sơ bộ, vào thứ bảy, 113 binh sĩ Nga bị vô hiệu hóa trong khu vực này, trong đó 70 người thiệt mạng.

Nga tuyên bố chiếm Staritsa ở vùng Kharkov

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga hôm 24/1 tuyên bố: "Nhờ những hành động quyết đoán của các đơn vị, việc giải tỏa khu định cư Staritsa ở vùng Kharkov đã hoàn tất".

Thông qua các hoạt động dọc theo kênh đào sông Seversky Donets, lực lượng Moscow đang cắt đứt khu vực Bely Kolodez - Veliky Burluk khỏi lãnh thổ chính của vùng Kharkov và thu hút cả quân chủ lực lẫn dự bị của đối phương về phía mình.

Ngày 23/1, quyền kiểm soát được thiết lập đối với khu định cư Siminivka (Siminovka) ở tả ngạn của khu vực Volchansk. Vào ngày 24/1, khu định cư Staritsa (dân số 680 người năm 2001) ở khu vực hữu ngạn đã được RFAF giải tỏa.

Một cuộc đột phá dọc theo đường C210817 có thể sẽ được Nga tiến hành, sử dụng sông Staritsa làm đường tiếp tế, theo hướng Izbitskoye - Varvarovka, bao vây rừng Zalomnoy (trên sườn núi của đường phân thủy giữa sông Staritsa và sông Seversky Donets) từ phía tây, với lối ra cao tốc S-210803, cắt đứt nó khỏi khu định cư Rubezhnoe và các điểm vượt sông Seversky Donets.

Những hành động này hỗ trợ cuộc tấn công ở tả ngạn theo hướng Verkhnyaya Pisarevka - Zarechnoe, hướng tới các điểm vượt sông ở khu vực Stary Saltov.

Địa hình nhiều cây cối, đầm lầy và bị chia cắt nghiêm trọng gây khó khăn cho RFAF. Tuy nhiên, thời kỳ mùa đông, với việc không có cây cối và vùng đất thấp bị đóng băng, sẽ hỗ trợ binh sĩ Nga hoàn thành nhiệm vụ phức tạp này.

Bản đồ tác chiến tại Volchansk, Nga đang tiến công theo các mũi tên màu đỏ, đường chiến tuyến màu xanh đậm. Đội hình chiến đấu của Ukraine là các lá cờ màu xanh (Ảnh: Marat Khairulin).

Kênh Suriyakmaps xác nhận, ở phía bắc Kharkov, trong 2 ngày qua, RFAF đã chiếm được trung tâm Grafskoe và một nửa khu vực Siminivka. Ngoài ra, sau 2 tuần giao tranh giữ vị trí, họ cũng tái chiếm hầu hết khu vực Staritsa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Volchansk ngày 24/1. Các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi quân đội Nga mới giành được (Ảnh: Suriyakmaps).

Kênh VoenkorKotenok cho hay, tại vùng Kharkov, Nga tiếp tục mở rộng “vùng đệm an ninh” trong các cuộc giao tranh xung quanh Volchansk.

Lực lượng Kiev liên tục phản công ở vùng ngoại ô phía đông nam, cố gắng xâm nhập vào thành phố theo từng nhóm nhỏ.

Lực lượng Moscow tiếp tục gây sức ép lên đối phương dọc theo con đường hướng tới Belyy Kolodez, một điểm phòng thủ trọng yếu. Dựa vào đó, AFU giữ vững vị trí và phát động các cuộc phản công theo hướng Volchansk, Vilcha và Volchanskiye Khutora.

Giao tranh giành Khutora đã diễn ra ác liệt trong nhiều tháng. Gần đây, các đơn vị Moscow đã tiến vào khu vực trung tâm và đang dần đẩy lùi đối phương dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của UAV. Trong 24 giờ qua, lực lượng Kiev đã phát triển thêm được khoảng 150 mét ở khu vực Khutora.

Quân đội Ukraine đang cố gắng ngăn chặn các đơn vị RFAF, phản công qua Balka Belyy Yar.

Phía tây nam Volchansk, trong khu vực rừng, lực lượng Moscow đang củng cố vị trí tại Krasnoarmeyskiy Pervyy (Siminovka). Họ đã tiến qua khu rừng liền kề gần con đường đến Grafskoe từ phía nam và đang quét sạch lực lượng Kiev khỏi khu vực phía nam còn lại của Grafskoe.

Phía tây bắc Volchansk, các đơn vị Moscow đã đẩy lùi đối phương khỏi Staritsa và đang đẩy lùi các cuộc phản công từ hướng Izbitskoye dọc theo sông Staritsa.

Về phía Velikiy Burluk, RFAF tiếp tục đẩy lùi lực lượng Kiev trên các tuyến đường tiếp cận Khatneye và Ambarnoye, phát triển tới Olkhovatka, Obukhovka, Kolodeznoye và Novovasilevka. Ở một số khu vực, họ đã tiến được tới 600m.

Hướng này đang diễn ra những trận chiến UAV dữ dội. Các cuộc tập kích đang được thực hiện nhằm vào những vị trí triển khai UAV Ukraine đã được xác định, phá hủy các trạm tác chiến điện tử, thiết bị liên lạc vệ tinh, ăng-ten và những khí tài liên quan.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Volchansk ngày 24/1. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ (Ảnh: VoenkorKotenok).

Theo kênh Rybar, tại khu vực biên giới vùng Kharkov, Nga tiếp tục tiến công có hệ thống về phía nam và tây nam Volchansk. Sau khi các điểm kháng cự cuối cùng của Ukraine trong thành phố thất thủ, bước tiến của RFAF đã tăng tốc đáng kể.

AFU đã mất các cứ điểm mà họ dùng để xây dựng hệ thống phòng thủ trong khu vực này. Trong khi đó, việc xây dựng các khu vực phòng thủ mới ở hậu phương hầu như không diễn ra kể từ năm 2025.

Binh sĩ Nga đã giải tỏa làng Staritsa. Giao tranh ở khu vực xung quanh diễn ra liên tục từ tháng 5/2024: vào thời điểm đó, lính xung kích RFAF từng chiếm được hoàn toàn khu định cư, nhưng sau đó lực lượng Kiev phát động các cuộc phản công, khiến một nửa ngôi làng vẫn nằm trong vùng xám.

Đồng thời, lực lượng Moscow đã tiến vào lãnh thổ Simonovka. Hình ảnh từ mặt đất xác nhận việc kiểm soát khoảng một nửa ngôi làng, trong khi các báo cáo khác cho thấy AFU đã thất thủ hoàn toàn. Tình hình ở tỉnh Grafskoe lân cận vẫn chìm trong "màn sương mù chiến tranh".

Quân đội Nga đã tận dụng những tính toán sai lầm của đối phương trong kế hoạch phòng thủ của chính họ. Từ ngoại ô Volchansk về phía nam, binh sĩ Nga đã tiến khoảng 7km về phía Simonovka.

Sự kiệt sức của các đơn vị Kiev, vốn đã đóng trong khu vực mà không được luân chuyển trong khoảng một năm, cũng đóng một vai trò quan trọng. Hơn nữa, một đơn vị AFU trước đó đã được điều động đến Pokrovsk, làm suy yếu thêm hệ thống phòng thủ vốn đã mong manh trong khu vực.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Burluk ngày 24/1. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, tiến về phía nam Volchansk trên nhiều hướng (Ảnh: Rybar).

Áp lực gia tăng với Ukraine ở Druzhkovka

RFAF tiếp tục gây sức ép lên lực lượng Kiev tại khu vực được gọi là mũi Dobropolye, kênh VoenkorKotenok cho hay. Họ củng cố vị trí ở Novopavlovka và đang tham gia vào các trận giao tranh ác liệt hướng về Pavlovka. Đoạn đường dẫn đến Pavlovka từ phía nam là khu vực trống trải và vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU.

Về phía tây nam, các nhóm xung kích Nga tiếp tục quét sạch đối phương khỏi Toretskoye, tấn công khu vực trung tâm ngôi làng từ phía nam cũng như từ phía bắc. Một phần khu vực phía bắc đã bị chiếm giữ trong những ngày gần đây. Lực lượng Moscow tiến từ Artyomovka (Sofievka) vào khu vực gần trung tâm văn hóa địa phương và phát triển xa hơn về phía đông bắc tới một cứ điểm lớn trên sườn dốc nhìn ra vùng ngoại ô phía bắc khu định cư.

Phía tây bắc Oktyabrskoye (Shakhovo), các đơn vị Moscow tiến khoảng 1,5km về phía Kucherov Yar và đang giao tranh giành hai mỏ đá ở phía nam.

Xa hơn về phía tây, các trận giao tranh ác liệt đang diễn ra gần Volnoye và dọc theo Novyy Donbass đến khu vực Dobropolye.

Về phía nam, quân đội Nga đang tiến về Belitskoye từ phía tây bắc và cũng đột kích từ phía tây nam.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Svetloye và Shevchenko. RFAF đã tiến về mỏ số 2 Vodyanskaya dọc theo tuyến đường sắt và trong khu vực mỏ Zaporozhskaya cũ.

Các cuộc đột phá của Nga đang tiếp diễn về phía ngoại ô phía đông Grishino (tây bắc Pokrovsk) và gần khu vực trung tâm thị trấn.

Theo hướng Konstantinovka lân cận, lực lượng Moscow cũng đang tiến về Druzhkovka, bao vây Konstantinovka từ phía tây, xuyên thủng phòng tuyến của lực lượng Kiev giữa Berestok và Stepanovka, và giao tranh ở Ilyinovka cũng như các vành đai rừng phía tây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Druzhkovka ngày 24/1. Moscow tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ. Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: VoenkorKotenok).

Một số diễn biến đáng chú ý khác

Kênh Rybar đưa tin, theo hướng Sloviansk, lực lượng Moscow đang củng cố vị trí ở trung tâm Reznikovka, việc kiểm soát khu vực này sẽ cho phép họ đánh bọc sườn Krivaya Luka.

Theo hướng Konstantinovka, các nhóm xung kích nhỏ của Nga đang tiến về phía nhà máy luyện kim ở thành phố cùng tên, nằm gần khu dân cư Shanghai.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 24/1. Các khu vực gạch chéo là nơi lực lượng Moscow mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Tại mặt trận Huliaipole, quân đội Nga chiếm các vị trí mới ở ngoại ô phía tây thành phố, kênh Suriyakmaps cho hay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh đông Zaporizhia ngày 24/1. Các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi RFAF mới giành được gần Huliaipole (Ảnh: Suriyakmaps).

Về phía Vasylivka, trong 6 ngày qua, RFAF đã kiểm soát được một loạt vị trí phía bắc Stepnohirsk và giữa Stepove và Pavlovka.