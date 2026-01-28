Ông Zelensky sẵn sàng gặp ông Putin để đàm phán 2 vấn đề nhạy cảm nhất

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 27/1 cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẵn sàng gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin để giải quyết 2 vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán hòa bình. Các vấn đề này gồm lãnh thổ và quyền kiểm soát trong tương lai đối với Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhia (ZNPP).

Ngoại trưởng Sybiha cho rằng đây là 2 trong số những vấn đề nhạy cảm nhất vẫn chưa được giải quyết trong tiến trình hòa bình.

“Để giải quyết những vấn đề đó, Tổng thống Zelensky sẵn sàng gặp ông Putin và thảo luận”, Ngoại trưởng Sybiha cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Ukrainska Pravda.

Ông Sybiha nói thêm rằng ông không thấy cần thiết phải có cuộc gặp riêng giữa mình với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

“Chúng ta không nên tạo ra các nỗ lực song song. Đã có các nhóm đàm phán được thiết lập, trong đó có đại diện của bộ ngoại giao. Việc tạo thêm các kênh bổ sung là không đúng thời điểm và không cần thiết”, ông giải thích.

Ông Sybiha cho biết các nhóm đàm phán đã có các cuộc thảo luận thực chất về những chi tiết cho một lệnh ngừng bắn cũng như về cơ chế giám sát và xác minh thỏa thuận đình chiến.

Các cuộc tham vấn ba bên đầu tiên với sự tham gia của đại diện Mỹ, Ukraine và Nga đã diễn ra tuần trước tại thủ đô của UAE, nhằm thăm dò các cách tiếp cận cho một giải pháp hòa bình.

Ukraine mô tả các cuộc đàm phán là mang tính xây dựng, nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào về các vấn đề lãnh thổ. Nguồn tin cho biết tiến triển lớn nhất đạt được trong các cuộc thảo luận về thành phần quân sự, trong khi vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đưa ra đánh giá tích cực về các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi và xác nhận các bên sẵn sàng tiếp tục thương lượng. Cuộc họp 3 bên tiếp theo tạm thời được lên lịch vào ngày 1/2.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các cuộc đàm phán lãnh thổ trong tiến trình hòa bình Ukraine rất phức tạp và cực kỳ nhạy cảm. Theo ông Rutte, mọi quyết định về các thỏa hiệp chỉ có thể do riêng Ukraine đưa ra.

Nga vẫn giữ lập trường yêu cầu Ukraine nhượng cho họ toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông, nơi Moscow hiện kiểm soát khoảng 90%. Kiev tuyên bố không thỏa hiệp về lãnh thổ.

Trong khi đó, ZNPP là cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nhà máy này nằm tại thành phố Enerhodar thuộc tỉnh Zaporizhia của Ukraine và đã bị Nga kiểm soát từ năm 2022, không lâu sau khi xung đột toàn diện nổ ra.

ZNPP được cho là đã được đề cập trong lộ trình hòa bình Ukraine do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Theo đề xuất của Mỹ, ZNPP sẽ được 3 nước gồm Ukraine, Mỹ và Nga cùng vận hành. Ông Zelensky gọi phương án này là không công bằng, nhấn mạnh Nga phải bị loại khỏi hoạt động vận hành cơ sở này. Tuy nhiên, Nga tuyên bố có thể tự vận hành nhà máy.