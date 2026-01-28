Ukraine nêu cơ chế ký thỏa thuận hòa bình 20 điểm

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn Ukrainska Pravda ngày 27/1, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết thỏa thuận khung 20 điểm hiện là trọng tâm của tiến trình hòa bình có tính chất song phương.

“Nếu nói về khuôn khổ 20 điểm này, hiện đây là văn bản song phương sẽ được Mỹ và Ukraine ký. Mỹ sẽ ký văn bản riêng với Nga”, ông nói.

Ông nhấn mạnh, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và cấu trúc cuối cùng của các văn kiện vẫn có thể thay đổi.

Ông cũng tiết lộ, một điều khoản của kế hoạch hòa bình liên quan đến hội nhập châu Âu của Ukraine. Bình luận về vấn đề này, ông Sybiha nhấn mạnh, ngay cả khi không có chữ ký của EU trên văn kiện, thì không điều khoản nào có thể được thông qua nếu không có sự đồng thuận của các đối tác châu Âu.

Đồng thời, ý tưởng Ukraine gia nhập EU vào năm 2027 vẫn đang được thảo luận.

“Thời điểm là một câu hỏi phức tạp. EU có các quy trình riêng, và chúng tôi bị ràng buộc bởi cách tiếp cận dựa trên đồng thuận”, Ngoại trưởng Ukraine giải thích.

Ngoại trưởng Sybiha cho biết các đối tác châu Âu có tham gia vào tiến trình hòa bình, bao gồm những cuộc thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Ông nêu rõ, lần đầu tiên, các cuộc đàm phán tập trung vào những bảo đảm có tính ràng buộc pháp lý thay vì các tuyên bố chính trị.

“Điều quan trọng là có sự đồng thuận về sự cần thiết phải phê chuẩn các bảo đảm này, bao gồm cả tại Quốc hội Mỹ”, ông nói thêm.

Các cuộc tham vấn ba bên đầu tiên với sự tham gia của đại diện Mỹ, Ukraine và Nga đã diễn ra tuần trước tại thủ đô của UAE, nhằm thăm dò các cách tiếp cận cho một giải pháp hòa bình.

Ukraine mô tả các cuộc đàm phán là mang tính xây dựng, nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào về các vấn đề lãnh thổ.

Nguồn tin cho biết tiến triển lớn nhất đạt được trong các cuộc thảo luận về thành phần quân sự, trong khi vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đưa ra đánh giá tích cực về các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi và xác nhận các bên sẵn sàng tiếp tục thương lượng. Cuộc họp ba bên tiếp theo tạm thời được lên lịch vào ngày 1/2.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/1 đánh giá tiến triển đạt được trong các cuộc đàm phán về Nga và Ukraine là rất tích cực.

“Chúng tôi đang chứng kiến một số điều rất tốt đẹp diễn ra liên quan đến Ukraine và Nga”, ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh ông hy vọng cuộc chiến sẽ sớm chấm dứt.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng không nên kỳ vọng quá nhiều vào vòng đàm phán đầu tiên tại Abu Dhabi, do các bên liên quan vẫn phải giải quyết một số vấn đề phức tạp.