Báo Trung Quốc nêu lý do 2 tướng cấp cao bị điều tra

Hai ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập (Ảnh: Reuters).

Bài viết của PLA Daily được đăng tải vào ngày 25/1, chỉ một ngày sau khi Trung Quốc thông báo mở cuộc điều tra đối với các quan chức quân sự cấp cao Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập vì bị nghi ngờ có “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

Theo thông báo, ông Trương là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Trung Quốc, trong khi ông Lưu là Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Theo bài viết PLA Daily, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khi điều tra ông Trương và ông Lưu một lần nữa thể hiện rõ lập trường dứt khoát của Trung Quốc trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng: không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không dung thứ.

Bài xã luận cho rằng điều này thể hiện quyết tâm của đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc kiên trì chống tham nhũng, cũng như lập trường cứng rắn rằng bất kể là ai hay giữ cương vị nào, mọi cá nhân dính líu đến tham nhũng đều sẽ bị xử lý không khoan nhượng.

Bài viết đánh giá cuộc điều tra là một kết quả lớn của công cuộc chống tham nhũng và là minh chứng quan trọng cho quyết tâm và sức mạnh của đảng Cộng sản Trung Quốc và quân đội.

Theo PLA Daily, với tư cách là các quan chức cao cấp của Đảng và quân đội, ông Trương và ông Lưu bị nghi ngờ đã phản bội nghiêm trọng sự tin cậy mà Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân uỷ Trung ương Trung Quốc dành cho họ.

Theo bài viết của PLA Daily, họ bị cáo buộc gây tác động tiêu cực các vấn đề chính trị và tham nhũng, đe dọa sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng sản Trung Quốc đối với lực lượng vũ trang và làm suy yếu nền tảng cầm quyền của đảng.

Hai ông bị nghi ngờ "đã làm tổn hại tới hình ảnh và uy tín của ban lãnh đạo Quân uỷ Trung ương Trung Quốc, làm ảnh hưởng tới nền tảng chính trị và tư tưởng của sự đoàn kết và tiến bộ trong toàn quân".

PLA Daily nhận định rằng cuộc điều tra đối với 2 tướng nói trên sẽ giúp quân đội Trung Quốc trải qua một cuộc chỉnh đốn toàn diện, tạo động lực mạnh mẽ cho việc xây dựng lực lượng.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản, quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện trì trệ và tham nhũng, và sẽ luôn là lực lượng vũ trang mà đảng Cộng sản và nhân dân có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa vào, PLA Daily nhấn mạnh.

Theo bài viết, các đảng viên và cán bộ trong quân đội, đặc biệt là những người giữ chức vụ cao, cần củng cố lý tưởng và niềm tin, tăng cường liêm chính chính trị, cải thiện tác phong, đồng thời kiên quyết thực hiện các quyết sách và kế hoạch lớn của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trong những năm qua, Trung Quốc đã có những động thái quyết liệt trong nỗ lực chống tham nhũng trong quân đội.

Tháng 10/2025, Trung Quốc thông báo đã mở các cuộc điều tra tham nhũng đối với 9 sĩ quan quân đội. Trong khuôn khổ các cuộc điều tra này, Bộ Quốc phòng cho biết đã khai trừ 2 tướng cấp cao khỏi quân đội, gồm Hà Vệ Đông, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, và Miêu Hoa, cựu Chủ nhiệm Tổng cục Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương.

Năm 2024, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi bị cách chức vì các sai phạm, bao gồm nghi vấn nhận hối lộ.

Vào cùng năm, người tiền nhiệm của ông Lý là Ngụy Phượng Hòa cũng bị khai trừ khỏi Đảng và bị chuyển hồ sơ cho cơ quan công tố để điều tra các cáo buộc tham nhũng.