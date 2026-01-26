Xe tăng Ukraine vượt qua các chướng ngại gần Sloviansk (Ảnh minh họa: AFP).

Đàm phán 3 bên chưa có đột phá

Kênh Military Summary đưa tin, dường như các cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại UAE đã không thực sự có đột phá. Các bên không thể đạt được thỏa hiệp. Theo thông tin mới nhất, các cuộc đàm phán đã thảo luận về Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và việc nhượng bộ lãnh thổ.

Trong khi đó, hệ thống năng lượng ở Kiev đang dần hồi phục. Số lượng đội sửa chữa đang làm việc trong thành phố đạt mức kỷ lục.

Đồng thời, trên chiến trường, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tập hợp lại lực lượng, chuẩn bị cho chiến dịch mùa xuân.

UAV Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Nga ở vùng Krasnodar Krai

Kiev Independent đưa tin, UAV Ukraine được cho là đã đánh trúng nhà máy lọc dầu ở thị trấn Slovyansk-na-Kuban thuộc vùng Krasnodar Krai của Nga vào rạng sáng nay 26/1.

Hình ảnh và video được người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội cho thấy bầu trời đêm phát sáng từ hướng nhà máy lọc dầu bị tấn công.

Bộ chỉ huy tác chiến khu vực của Nga tuyên bố rằng mảnh vỡ UAV đã rơi xuống lãnh thổ "2 doanh nghiệp", nhưng không nêu rõ loại hình doanh nghiệp nào. Các quan chức cho biết có người phải nhập viện với những vết thương không đe dọa đến tính mạng do vụ tấn công.

Kyiv Independent chưa thể xác minh ngay lập tức các báo cáo cũng như tuyên bố của các quan chức Nga. Quân đội Ukraine vẫn chưa bình luận về vụ tấn công được báo cáo.

Reuters đưa tin ngày 19/1, trích dẫn các tính toán của mình, rằng doanh thu thuế từ dầu khí trong ngân sách liên bang của Nga dự kiến ​​sẽ giảm 46% trong tháng này so với tháng 1/2025.

Doanh thu từ dầu khí chiếm khoảng 1/4 ngân sách liên bang, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp quân đội Nga duy trì hoạt động ở Ukraine.

Theo Reuters, doanh thu có thể sẽ giảm xuống khoảng 420 tỷ ruble (5,42 tỷ USD), mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020.

Nga tiến gần Konstantinovka và Orekhov

Theo kênh Readovka, trong tuần qua, RFAF tiếp tục chọc thủng phòng tuyến đối phương trên đường tiến vào thủ phủ các khu vực quan trọng. Bằng cách đó, Moscow đã củng cố vị thế đàm phán của nhóm Nga tại Abu Dhabi (UAE) và Davos (Thụy Sĩ).

Gọng kìm kẹp chặt Zaporizhia

Trên cánh đông Zaporizhia, lực lượng Moscow tiếp tục cuộc đột phá xung quanh Huliaipole, làm suy yếu phòng tuyến của quân đội Ukraine (AFU). Các đơn vị tiên phong RFAF đã chiếm được Svyatopetrivka, tiến đến ngoại ô Zaliznychne và Staroukrainka.

Lực lượng Kiev khó có thể giữ được những vị trí này, vì chiều rộng của mặt trận quá lớn so với khả năng phòng thủ của họ. Chuỗi khu định cư nói trên che chắn sườn của mạng lưới các vị trí dọc theo sông Zherebets.

Tuy nhiên, do vị trí quay mặt về hướng nam khiến chúng trở nên vô dụng đối với AFU. Điều duy nhất làm phức tạp đáng kể các hành động của Nga là sự hiện diện của tuyến phòng thủ thứ hai ở bắc sông Zherebets.

Quân đội Nga được cho là đã siết chặt gọng kìm với Zaporizhia bằng nhiều mũi đột kích hiểm hóc từ cả cánh đông và cánh tây. Ukraine phản kích gần Orekhov (Ảnh: MIlitary Summary).

Sau khi chiếm được Zaliznychne và Staroukrainka, lực lượng Moscow khó có thể ngay lập tức tiến về hướng tây, mà sẽ ưu tiên tấn công về tây bắc hướng tới Verkhnyaya Tersa và họ sẽ thực sự luồn sâu ra đằng sau tất cả các công sự của đối phương, được bố trí theo kiểu "đê chắn sóng" từ bắc xuống nam và từ đông sang tây.

Với việc RFAF nhanh chóng chiếm được Ternovate, Ukraine chắc chắn sẽ rút lui từ hữu ngạn sông Gaichur sang bờ tây sông Verkhnyaya Tersa. Hai bờ sông này là rào cản tự nhiên cuối cùng mà lực lượng Moscow phải đối mặt trên đường tấn công sườn đông vùng phòng thủ Orekhov của AFU. Orekhov vẫn là thành trì cuối cùng của Kiev, ngăn cản lực lượng Moscow tấn công trực tiếp vào thành phố Zaporizhia - thủ phủ khu vực.

Ở bắc Huliaipole, RFAF đã đạt được thành công đáng kể trong trận chiến chiếm giữ các cứ điểm dọc bờ tây sông Gaichur. Trước khi giao tranh ở Ternovatoye kết thúc, họ đã bắt đầu tiến tới Novoye Pole và Khristoforovka.

Quân đội Nga tiếp tục đột phá, mở rộng vùng kiểm soát dọc sông Gaichur ở cánh đông Zaporizhia (Ảnh: Readovka).

Giao tranh vẫn tiếp diễn trên các đường tiếp cận Rozhdestvenskoye. Ukraine đang kháng cự quyết liệt. Bộ chỉ huy Kiev nhận thức rõ rằng nếu khu vực Ternovatoye bị bao vây từ cả bắc và nam, việc triển khai tiếp viện đến đây sẽ vô cùng khó khăn, dẫn đến tình hình toàn khu vực xấu đi ngay lập tức và có thể leo thang thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sườn đông của vùng phòng thủ Orekhov.

Chỉ còn nhà ga xe lửa, một kho dầu nhỏ và kho chứa ngũ cốc Gaichur-Agro vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU. Lực lượng Kiev không thể giữ vững trung tâm thị trấn trong thời gian dài. Bảo vệ khu vực tư nhân là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, vì vậy các binh sĩ Ukraine đang dựa vào các công trình kiên cố. Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng trì hoãn việc mất hoàn toàn Ternovate càng lâu càng tốt.

Ngoài vùng ngoại ô phía tây ngôi làng, AFU đã giành được thêm 3 điểm nữa, đòi hỏi phải liên tục triển khai lực lượng. Nếu như trước đây, trọng tâm chính của Nga là khu vực Ternovatoye và Rozhdestvenskoye lân cận, thì nay hướng tấn công đã mở rộng. Bằng cách này, họ đang phân tán lực lượng đối phương, tăng cơ hội chọc thủng phòng tuyến.

Trên cánh tây Zaporizhia, theo hướng Komyshuvakha, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công và chiếm thêm các vị trí theo hướng sông Konka, giành được tổng cộng 6,65km², kênh AMK Mapping đưa tin.

Quân đội Nga tiếp tục tấn công bắc Stepnohirsk và chiếm được những vị trí mới trên các khu rừng ở các điểm cao chiến thuật. Họ cũng tiến về tây bắc từ trang trại năng lượng mặt trời, chiếm thêm nhiều vị trí trên các khu rừng ở đó.

Quân đội Nga tiếp tục đột phá trên cánh tây Zaporizhia, giành thêm những tiến bộ mới theo các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Lực lượng Moscow đã san bằng chiến tuyến ở tây nam Pavlovka, chiếm được các vị trí trên 4 khu rừng khác nhau. Giao tranh cũng tiếp diễn ở các khu vực trung tâm và phía đông khu định cư.

Gần Orekhov, cả đôi bên đều tích cực hoạt động, tuy nhiên, lực lượng Moscow tỏ ra áp đảo. Nga nối lại các đợt tấn công ở phía đông Nesteryanka, san bằng mặt trận và chiếm giữ vị trí tại 8 hàng cây khác nhau theo hướng cao tốc.

Về phía đông, RFAF tiếp tục tấn công Novodanylivka và mở rộng thêm vị trí trong trung tâm, chiếm giữ vị trí mới trên các con phố trên khu vực nam và tây nam. Những nhóm xung kích khác giành được chỗ đứng trên con phố đông nam ngôi làng.

Lực lượng Kiev đã phát động cuộc phản công từ các công sự của họ ở phía nam Mala Tokmachka, giành lại quyền kiểm soát đối với tàn tích của nhà tù, trước đây nằm trong vùng xám.

Trong vài ngày qua, có thêm 3,68km² cho Nga, Ukraine giành lại 1,32km².

Quân đội Nga tiếp tục đột phá quanh Orekhhov, giành thêm những tiến bộ mới theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev phản kích và giành lại vài vị trí nhỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Nga khó xoay chuyển tình thế nhanh chóng ở Liman

Lực lượng Moscow đã tham gia chiến đấu tại Koroviy Yar và Aleksandrovka. Lính xung kích của họ đang hoạt động ở vùng ngoại ô phía đông các ngôi làng này. Tuy nhiên, việc xoay chuyển tình thế nhanh chóng là điều không thể.

Bộ chỉ huy Kiev đang nỗ lực tối đa để giữ vững khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho hành lang đất liền nối liền nhóm Borovsk với hậu phương. Hơn nữa, các khu định cư này đang được bảo vệ bởi Lữ đoàn tấn công độc lập số 3 AFU, đơn vị tinh nhuệ được giao nhiệm vụ cụ thể này.

Tuy nhiên, việc lính xung kích Nga bám trụ được ở ngoại ô các khu định cư đồng nghĩa với việc giai đoạn ổn định cho AFU ở khu vực này đã kết thúc. Giờ đây binh sĩ Ukraine sẽ phải tham gia vào các cuộc giao tranh cận chiến, điều này cực kỳ bất lợi cho họ.

Ngay cả với các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, việc đọ sức tầm gần cũng có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt binh lính trầm trọng. Kiểu đối đầu này đòi hỏi hoạt động chiến đấu liên tục với mọi nguồn lực sẵn có, và một trong hai điều sẽ xảy ra: hoặc họ có thể ngay lập tức khôi phục lại tình hình, điều mà đối phương không làm được, hoặc họ sẽ phải đối mặt với sự suy yếu và rút lui không thể tránh khỏi.

Bộ chỉ huy Kiev đang tấn công từ Glushkovka, cố gắng giải cứu Lữ đoàn Không vận độc lập số 77 bị bao vây ở khu vực Boguslavka và Zagryzovo. Nếu thành công, điều này sẽ dẫn đến việc xóa sổ mũi nhọn tác chiến của RFAF gần các ga đường sắt Senkovo ​​và Skorostnaya.

AFU, với nguy cơ mất liên lạc với nhóm binh sĩ ở nam hồ Oskol, đã cố gắng thiết lập liên lạc với các đơn vị ở bắc khu dân cư kiểu đô thị Kovsharovka. Đồng thời, họ cũng cố gắng giải vây cho Lữ đoàn 77. Tuy nhiên, nỗ lực này đã thất bại.

Lực lượng Kiev không thể thiết lập được hành lang tiến về Kovsharovka. Tập đoàn xe tăng cận vệ số 1 RFAF đã đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương. Trong khi đó, nguy cơ mất hành lang liên lạc chính từ hướng nam với lực lượng chủ lực của Ukraine ngày càng gia tăng. Do đó, AFU sẽ cố gắng thiết lập hành lang đến Kovsharovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 25/1. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Ukraine kháng cự bất thành ở Kharkov

Lực lượng Moscow đã đạt được những tiến bộ đáng kể ở khu vực Kharkov. Sự kháng cự ngoan cường của Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 57 AFU tại làng Vilcha đã bị phá vỡ, và ngôi làng này hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của RFAF.

Quân đội Nga bắt đầu chọc thủng phòng tuyến đối phương dọc theo bờ đông sông Seversky Donets. Lính xung kích đã tiến vào Grafskoye và đang giao tranh tại đó. Theo thông tin hiện có, AFU đã chọn không tiếp tục giao tranh giành làng và phần lớn đã từ bỏ làng trước khi binh sĩ Nga đến. Điều này có thể được giải thích bởi thực tế là khu định cư nằm ngay trên bờ sông, và lính Ukraine đồn trú có nguy cơ bị đẩy xuống sông.

Quân đội Nga chọn hướng đột phá này là do phía nam Volchansk (Vovchansk) và làng Vilcha, theo hướng Bely Kolodez, địa hình bao gồm các cánh đồng hợp nhất vào khe núi Zemlyanoy Yar rộng lớn, nơi Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 57 AFU, được hỗ trợ bởi các đơn vị Vệ binh Quốc gia, đã thiết lập tuyến phòng thủ.

Địa hình cực kỳ dễ phòng thủ, vì vậy RFAF không tấn công trực diện mà quyết định đánh bọc sườn tuyến phòng thủ của đối phương. Hơn nữa, các khu rừng dọc theo toàn bộ vùng ven bờ sông Seversky Donets, kéo dài đến tận hồ chứa Pechenezhskoye, đều có lợi cho binh sĩ Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 25/1. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Kênh Rybar cung cấp thêm thông tin về mặt trận này. Theo đó, RFAF tiếp tục cuộc tấn công theo hướng Burluk gần Volchansk. Từ Staritsa, lính xung kích Nga tiến về Izbitskoye dọc theo bờ sông và cũng đã giải tỏa thêm một khu rừng liền kề ở bờ bắc sông Vovchya.

Gần Volchansk, AFU tiếp tục bị đẩy lùi khỏi các vành đai rừng, nơi các nhóm binh sĩ rải rác duy trì sự hiện diện hạn chế, một phần do các nỗ lực của AFU nhằm tiến vào thành phố để "phô trương" sự hiện diện của họ.

Lực lượng Moscow chiếm được các trang trại ở vùng ngoại ô phía tây của thành phố Volchansk và tiến vào khu vực dân cư ở phía bắc.

Gần Degtyarne, tình hình vẫn không thay đổi. Các báo cáo về việc RFAF tiến về Nesternoye có liên quan đến các cuộc tấn công của lực lượng Kiev vào những vành đai rừng ở vùng ngoại ô, nơi có thể đã có các nhóm trinh sát Nga.

Dọc theo tuyến Dvurechanskoye - Kamenskoye, trong những tuần gần đây, các đơn vị Moscow đã tiến được một đoạn dài khoảng 6km và chiếm giữ một số vành đai rừng trên đường dẫn đến làng Kolodeznoye.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Burluk ngày 25/1. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát trên nhiều hướng ở xung quanh Volchansk (Ảnh: Rybar).

Nga dồn dập tấn công Konstantinovka, Ukraine rút khỏi một số vị trí

Lực lượng Moscow phá hủy các vị trí phòng thủ của đối phương trong một khu vực kiên cố biệt lập ở vùng nông thôn, đóng vai trò như một lá chắn cho các tuyến đường tiếp cận phía nam Konstantinovka.

AFU đã bỏ làng Berestok. Hơn nữa, các đơn vị Moscow đã đẩy lùi lực lượng Kiev về phía bắc Ilyinovka, đe dọa trực tiếp chuyển giao cuộc chiến sang các khu vực lân cận phía nam thành phố. Trong khi đó, RFAF phát động các cuộc tấn công về Stepanovka từ quốc lộ N-32 và từ các vùng đồng bằng trên đường tiếp cận Ilyinovka. Stepanovka đang dần bị bao vây.

Tình hình đang diễn biến cho thấy khả năng RFAF đột phá vào nội địa thành phố Konstantinovka từ Ilyinivka và làng Berestok là rất cao. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng cho đến khi họ hoàn toàn loại bỏ khu vực phòng thủ nông thôn, hiện chỉ còn lại 2 làng - Stepanivka và Dolgaya Balka - thì việc đột phá vào thành phố sẽ không được thực hiện.

Điều này là bởi vì các khu định cư nói trên tạo thành một "bàn đạp" tiềm tàng cho cuộc phản công của AFU. Hơn nữa, trong tất cả các làng tạo nên "lá chắn" trên hướng nam thành phố, Dolgaya Balka là quan trọng nhất đối với cả hai bên.

Đối với Ukraine, như đã nói ở trên, nó cung cấp một điểm xuất phát thuận lợi để phản công, trong khi đối với Nga, nó mang lại cơ hội tiếp cận hệ thống liên lạc của AFU đồn trú trong thành phố thông qua vùng đất thấp của khe núi Lozovaya rộng lớn.

Hơn nữa, bản thân ngôi làng này cũng là một khu vực phòng thủ nhỏ. Mặc dù một phần "lá chắn" phía nam của Konstantinovka đã sụp đổ và có khả năng Ukraine sẽ rút lui vào trung tâm thành phố, nhưng không có lý do gì để kỳ vọng điều đó sẽ xảy ra sớm.

Tuy nhiên, sự kiên nhẫn và hiểu rõ về những lợi thế không thể phủ nhận của việc kiểm soát hoàn toàn một khu dân cư nông thôn nhỏ chắc chắn sẽ mang lại "phần thưởng xứng đáng" cho RFAF.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 25/1. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Kênh Rybar cho biết, theo hướng Konstantinovka, cuộc tấn công của RFAF tiếp tục diễn ra đồng thời ở nhiều khu vực - cả trong và ngoài phạm vi thành phố.

Các đơn vị xung kích Nga đang tiến sâu hơn vào khu vực đô thị trung tâm thành phố. Điều này trở nên khả thi sau khi họ giải tỏa một khu dân cư ở phía đông nam cao tốc H-32 (T-0504). Tình hình vẫn phức tạp do mật độ lực lượng Kiev rất cao, họ đã có thể tăng cường hiện diện dưới sự che chở của điều kiện thời tiết bất lợi ngay cả khi chịu tổn thất nặng nề do UAV Nga gây ra.

Vùng kiểm soát cũng đang mở rộng ở sườn phía nam, gần hồ chứa Kleban-Byk. Quân đội Nga đã chiếm được bờ phía bắc hồ và phần lớn công viên cảnh quan. Các vùng lãnh thổ xa hơn về phía bắc vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU, một phần là khu vực tập trung của các nhóm rất nhỏ. Từ đây, binh sĩ Ukraine đang phát động các cuộc tấn công vào Ivanopol và Pleshcheyeivka.

Trên đường tiến đến Berestok, RFAF đã tiến từ cứ điểm "đồn cảnh sát giao thông" và giao tranh giành một khu công nghiệp nhỏ ở phía tây nam làng. Phía bắc Yablonovka, AFU bị đẩy lùi qua cao tốc, nhưng xa hơn về phía nam, một lực lượng nhỏ của Ukraine vẫn hiện diện, được hỗ trợ bởi UAV tiếp tế.

Mặc dù thời tiết vẫn lạnh, cường độ giao tranh theo hướng này đang gia tăng, và trận chiến giành Konstantinovka đang dần leo thang. Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng tăng mật độ lực lượng trong thành phố, quá trình được tạo điều kiện thuận lợi một phần bởi thời tiết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 25/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Tiếp tục giằng co ở Pokrovsk

Tại khu vực Grishino, Sư đoàn Dù 76 RFAF đang tiến hành các hoạt động tấn công tích cực, đẩy lùi đối phương khỏi làng. Các đơn vị Kiev còn lại đang cố gắng cản trở bước tiến của họ, nhưng lực lượng Moscow đã kiểm soát được khu vực đến đường Gorky và bờ bắc của hồ trung tâm, kênh Military Chronicles cho hay.

Được biết, đơn vị có biệt danh "Người Ireland" của Nga đã được triển khai đến khu vực này.

Giao tranh tiếp tục diễn ra ở Udachny, với việc AFU cố gắng đột phá qua các khu rừng và đường ray xe lửa, nhưng đang gặp phải sự kháng cự quyết liệt. Trong khi đó, tin tốt cho Nga đến từ Kotlino: Kiev đã mất quyền kiểm soát một doanh nghiệp công nghiệp. Giao tranh đang diễn ra tại tòa nhà phòng khám ngoại trú, nơi quân đội Ukraine đang sử dụng làm công sự.

Pháo binh Nga tiếp tục bắn vào các trung tâm điều khiển UAV FPV của Ukraine tại Dobropillya và Novooleksandrivka. Cuộc tiến công về phía nam thành phố Dobropillya vẫn tiếp tục không ngừng.