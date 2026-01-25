Nga tung một trong những tên lửa mạnh nhất để tập kích Ukraine

Nga tập kích Ukraine (Ảnh: United24).

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yuriy Ihnat, cho biết máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga đã phóng 12 tên lửa hành trình Kh-22/Kh-32 nhằm vào Kiev rạng sáng 24/1.

Theo ông Ihnat, Nga phóng các tên lửa loại này vào Kiev và Kharkov sau khi điều động lại lực lượng không quân chiến lược đến gần biên giới Ukraine hơn.

Kh-22 là tên lửa chống hạm hạng nặng với đầu đạn nặng tới 950kg, ban đầu được thiết kế để tấn công các cụm tàu sân bay. Tên lửa có thể mang nhiều loại đầu đạn khác nhau và được xem là một trong những vũ khí nguy hiểm nhất trong kho tên lửa của Nga.

Kể từ khi xung đột nổ ra, Nga đã sử dụng hơn 400 tên lửa Kh-22/Kh-32 nhằm vào Ukraine, trong đó chỉ có 3 quả bị đánh chặn thành công. Tuy nhiên, trong đợt tấn công hôm qua, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ được 9 tên lửa loại này.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã sử dụng 396 phương tiện tấn công đường không trong cuộc tập kích hiệp đồng nhằm vào Ukraine, trong đó có 2 tên lửa chống hạm 3M22 Zircon và 12 tên lửa Kh-22/Kh-32 được phóng từ khu vực Bryansk của Nga.

“Đặc điểm nổi bật của cuộc tấn công này là việc sử dụng máy bay không quân chiến lược mang tên lửa Kh-22/Kh-32 để tập kích vào thủ đô của Ukraine”, Không quân Ukraine nhấn mạnh.

Theo quân đội Ukraine, từ 18h ngày 23/1 đến sáng 24/1, Nga đã tiến hành một đòn tấn công hiệp đồng quy mô lớn nhằm vào Ukraine bằng tên lửa phóng từ trên không và mặt đất, cũng như máy bay không người lái tấn công.

Kiev chịu thiệt hại nặng nề nhất, với các công trình bị phá hủy và hư hại tại 5 quận của thủ đô. Một người thiệt mạng và ít nhất 4 người khác bị thương. Khu vực tả ngạn thành phố ghi nhận tình trạng gián đoạn hệ thống sưởi và cấp nước, khiến gần 6.000 tòa nhà không có sưởi ấm.

Ngoài ra, vào sáng 24/1, việc cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng tại một số khu vực của Ukraine do tình hình phức tạp của hệ thống năng lượng sau các đợt tấn công của Nga.

Trong một diễn biến liên quan, ông Vladyslav Vlasiuk, Ủy viên của Tổng thống Ukraine phụ trách chính sách trừng phạt, cho biết Nga đã bắt đầu sử dụng các tên lửa được sản xuất trong năm nay để tập kích Ukraine.

Ông nói, Kh-101 là một tên lửa hành trình tiêu chuẩn, nhưng là lô được sản xuất trong năm 2026. Trong khi đó, Kh-32 là một tên lửa hành trình mới dựa trên Kh-22 mà Nga đã sử dụng lần đầu tiên để tấn công Kiev.

Còn RM-48U là tên lửa đạn đạo được phóng từ hệ thống S-400, phát triển dựa trên các tên lửa huấn luyện đóng giả làm mục tiêu.

“Mỗi trường hợp sử dụng một loại tên lửa cụ thể không phải là lựa chọn ngẫu nhiên và đều có những lý do riêng. Một phần, đó là vì họ không ở trong hoàn cảnh thuận lợi (về nguồn dự trữ). Bức ảnh cho thấy một quả Kh-101 sản xuất năm 2026. Ngay từ ngày mai, chúng tôi sẽ biết các thành phần chủ chốt của nó”, ông Vlasiuk nói thêm.