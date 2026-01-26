Tổng thống Ukraine: Các bên phải thỏa hiệp sau đàm phán 3 bên

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với các lãnh đạo Litva và Ba Lan ở Vilnius hôm 25/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong các cuộc đàm phán 3 bên giữa Ukraine, Nga, Mỹ tại UAE cuối tuần qua, một kế hoạch 20 điểm và các vấn đề còn vướng mắc đã được thảo luận.

“Có nhiều vấn đề khó, nhưng giờ đã ít hơn”, ông nói.

Ông nhấn mạnh rằng Nga từ lâu đã tìm cách đạt được mục tiêu đẩy Ukraine ra khỏi các khu vực miền Đông, nhưng hiện tại quân đội Nga không thể thực hiện điều đó trên tiền tuyến.

Ông khẳng định lập trường của Ukraine vẫn không thay đổi: toàn vẹn lãnh thổ của đất nước phải được tôn trọng và Ukraine đang chiến đấu vì chính lãnh thổ của mình.

Tổng thống Zelensky lưu ý, lập trường của Ukraine và Nga về cơ bản là khác nhau, trong khi Mỹ đang cố gắng xác định các giải pháp thỏa hiệp khả thi.

“Chúng tôi đang có những bước đi bằng cách tham gia vào định dạng đàm phán 3 bên. Đây là những bước đầu tiên hướng tới thỏa hiệp. Nhưng để thỏa hiệp thành công, tất cả các bên đều phải sẵn sàng thỏa hiệp, bao gồm cả phía Mỹ”, ông nói.

Vòng đàm phán 3 bên đầu tiên về xung đột Ukraine đã kết thúc hôm 24/1 tại UAE. Các cuộc đàm phán tập trung vào những biện pháp nhằm đạt được một giải pháp hòa bình. Mặc dù cuộc đối thoại được mô tả là mang tính xây dựng, nhưng các bên vẫn không đạt được thỏa thuận nào về các vấn đề lãnh thổ.

Nguồn tin cho biết đã có tiến triển đáng kể về các vấn đề liên quan đến quân sự, nhưng không có giải pháp cho vấn đề lãnh thổ. Nga khăng khăng yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi Donbass, điều mà Kiev kiên quyết bác bỏ.

Vòng đàm phán 3 bên tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 1/2.

Một điểm sáng của cuộc đàm phán là một văn kiện về các bảo đảm an ninh của Mỹ dành cho Ukraine đã hoàn toàn sẵn sàng để ký kết.

“Văn kiện đã sẵn sàng 100%, chúng tôi đang chờ các đối tác xác nhận sự sẵn sàng, cũng như ngày và địa điểm ký kết”, ông Zelensky nói, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ cần được quốc hội Mỹ và Ukraine phê chuẩn.

Ông Zelensky cũng đề cập đến yếu tố châu Âu trong các bảo đảm an ninh, cho rằng điều này nên bao gồm hoạt động của “Liên minh Tự nguyện” và mốc thời gian Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

“Bảo đảm an ninh thứ hai cho Ukraine là các bảo đảm an ninh châu Âu, Liên minh Tự nguyện, và quan trọng nhất là tư cách thành viên Liên minh châu Âu. Đây là các bảo đảm an ninh kinh tế cho Ukraine. Chúng tôi muốn mốc vào năm 2027, chúng tôi đang nói về một ngày cụ thể khi Ukraine sẽ sẵn sàng”, ông cho hay.