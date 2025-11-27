Nga - Ukraine đánh "giáp lá cà", giằng co từng tòa nhà ở Pokrovsk

Ukraine điều thêm lực lượng tinh nhuệ để bảo vệ pháo đài này (Ảnh: EP).

Dù nhiều chuyên gia dự đoán mặt trận Pokrovsk sắp thất thủ, Ukraine vẫn đang bám trụ tới cùng tại đây. Nga gần như đã kiểm soát phần lớn thành phố và đang tìm cách giành thêm lãnh thổ ở khu vực đô thị.

Giờ đây, trận chiến giữa Nga và Ukraine đang tập trung giành giật các tòa nhà vốn đã bị tàn phá trong khu vực. Từ đầu tháng, Nga đã tuyên bố kiểm soát được 64 tòa nhà tại Pokrovsk.

Nga tiếp tục thực hiện những nỗ lực quy mô lớn để kiểm soát Pokrovsk, với hơn 170.000 binh sĩ Nga tập trung trên hướng này. Hiện tại, lực lượng Ukraine tiến hành các hoạt động tìm kiếm và tập kích trong khu vực đô thị, ngăn chặn Nga củng cố vị trí để giành lợi thế.

Đồng thời, Ukraine nỗ lực khôi phục các tuyến tiếp vận bổ sung tới Pokrovsk và thành phố lân cận Myrnohrad trong bối cảnh UAV Nga đang tạo ra các vùng sát thương bên trên.

Vào đêm 26/11, Ukraine tuyên bố các đơn vị Tác chiến Đặc biệt đã thực hiện thêm một cuộc tập kích vào Pokrovsk sử dụng UAV. Theo Ukraine, đây là nơi Nga thiết lập căn cứ tạm thời, tập trung quân đội cho đợt tiến công tiếp theo. Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi Nga khỏi đây.

Mặt khác, Ukraine tìm cách bào mòn năng lực tiến công của Nga bằng cách phá hủy kho vũ khí của đối phương trong thời gian qua. Ukraine tuyên bố tập kích trúng khu định cư Kamianka thuộc Pokrovsk, phá hủy kho đạn thuộc về Lữ đoàn cơ giới xung kích độc lập 137 của Nga.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn cơ động nhanh số 7 của Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đang giữ các vị trí tại trung tâm Pokrovsk nhằm tạo điều kiện để phản công giành lại đất.

Nga và Ukraine vẫn giằng co tới cùng trong nỗ lực đạt được ưu thế trong việc ra điều khoản thương lượng (Ảnh: Deepstate).

Tuy nhiên, các xe tăng Nga vẫn đang tiến vào Pokrovsk từ phía nam, bổ sung phương tiện cơ giới và hỏa lực cho lực lượng Nga ngày càng đông đảo tại chảo lửa này.

Thêm nhiều binh sĩ Nga đang trên đường tới, khi Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ tinh nhuệ số 76 được điều chuyển tới tỉnh Donetsk ở phía đông để yểm trợ cho đồng đội.

Dù Ukraine tiếp tục phản kháng, Nga vẫn đang giữ thế chủ động xung quanh Pokrovsk và Myrnohrad.

Trung đoàn đột kích số 425 của Ukraine đang tiến hành các cuộc đột kích vào trung tâm Pokrovsk, nhưng họ ở trong tình thế bất lợi vì chỉ duy trì được một số vị trí nằm dọc một dải hẹp ở vùng ngoại ô phía bắc.

Một hành lang rộng 1km là tất cả những gì còn lại. Đây là con đường tương đối an toàn cuối cùng từ Myrnohrad cho số ít binh sĩ Ukraine vẫn còn đóng quân ở đó. Pokrovsk và Myrnohrad là hai trong số các đô thị cuối cùng giữa lực lượng Nga và 2 thành phố Kramatorsk, Sloviansk ở phía tây Donetsk.

Trong khi Trung đoàn đột kích số 425 tổ chức các cuộc đột kích vào trung tâm Pokrovsk, Nga lại điều xe tăng tiến vào thị trấn để hỗ trợ kiểm soát lãnh thổ.

Việc cả Nga và Ukraine dồn nguồn lực vào Pokrovsk diễn ra trong bối cảnh các cuộc thương lượng về điều khoản để khép lại chiến sự đang diễn ra. Không bên nào muốn mất đi lợi thế, vì cục diện ở Pokrovsk có thể tác động tới lá bài đàm phán mà 2 bên đang nắm giữ.