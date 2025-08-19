Tổng thống Putin tặng món quà đặc biệt cho người dân địa phương Alaska

Ông Mark Warren, một cư dân Alaska (Ảnh: Reuters).

Truyền hình Nga đưa tin, một nhân viên của Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã trao chìa khóa chiếc mô tô Ural mới cho người đàn ông tên Mark Warren tại bãi đỗ xe của khách sạn ở Anchorage, nơi phái đoàn Nga lưu trú tuần trước.

“Tôi phải nói rằng đây là món quà cá nhân từ Tổng thống Liên bang Nga”, nhân viên sứ quán Andrei Ledenev nói với ông Warren.

Truyền hình Nga đăng video cho thấy ông Warren, với mái tóc bạc và đeo kính, leo lên chiếc xe mới để lái thử một vòng.

“Tôi không biết nói gì nữa, thật tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều”, ông Warren nói.

Món quà bất ngờ từ nhà lãnh đạo Nga xuất phát từ một cuộc gặp tình cờ khi các phóng viên của kênh truyền hình nhà nước Nga Channel 1 gặp ông Warren trên đường phố Anchorage trước hội nghị thượng đỉnh.

Các phóng viên đã dừng lại để chiêm ngưỡng chiếc mô tô của ông Warren, một sản phẩm của hãng Ural, vốn có nhà máy gốc được thành lập từ năm 1941 tại Liên Xô.

Ông Warren nói với phóng viên rằng ông gặp khó khăn trong việc tìm phụ tùng thay thế cho chiếc xe, bao gồm cả bộ đề máy mới, vì nhà máy sản xuất “đặt tại Ukraine”.

“Vậy với ông, nếu họ giải quyết được cuộc xung đột này ở Alaska, ý tôi là ông Putin và ông Trump, thì sẽ tốt chứ?”, phóng viên Nga hỏi ông Warren.

Người đàn ông Alaska đáp lại: “Vâng, sẽ rất tốt”.

Ural, hiện đặt trụ sở tại bang Washington, cho biết tất cả các xe mô tô của hãng hiện được lắp ráp tại Kazakhstan. Công ty đã rút toàn bộ hoạt động sản xuất khỏi Nga sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra.