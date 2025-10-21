Nga bác đề xuất của Tổng thống Donald Trump về chấm dứt xung đột Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: DPA).

Khi được hỏi về những đề xuất do Mỹ đưa ra, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/10 cho biết lập trường của Nga về khả năng tạm dừng giao tranh dọc theo chiến tuyến hiện nay ở Ukraine vẫn không thay đổi.

Nga trước đó đã bác bỏ việc “đóng băng” xung đột theo ranh giới hiện tại và được cho là yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ tỉnh Donetsk ở miền Đông.

“Chủ đề này đã nhiều lần được nêu ra dưới nhiều hình thức khác nhau trong các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Mỹ. Phía Nga mỗi lần đều đưa ra cùng một câu trả lời, và câu trả lời này ai cũng biết: sự nhất quán trong lập trường của Nga không thay đổi”, ông Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với truyền thông Nga.

Những bình luận này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 17/10.

Trong khi Kiev hy vọng đạt được thỏa thuận về tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất, ông Trump thay vào đó được cho là đã gây sức ép với nhà lãnh đạo Ukraine về những yêu cầu lãnh thổ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu ra trong cuộc điện đàm trước đó một ngày.

Theo Washington Post, trong cuộc điện đàm này, ông Putin một lần nữa được cho là đã yêu cầu Ukraine trao toàn quyền kiểm soát tỉnh Donetsk cho Nga như một điều kiện để chấm dứt xung đột.

Tổng thống Trump phủ nhận gây áp lực buộc ông Zelensky nhượng bộ những vùng lãnh thổ chưa bị kiểm soát, thay vào đó đề xuất đóng băng chiến tuyến.

Các quan chức Mỹ và Nga dự kiến thảo luận về hòa bình ở Ukraine trong tuần này như giai đoạn đầu tiên cho một hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa ông Trump và ông Putin tại Budapest (Hungary).

Tuy nhiên, tính khả thi của những nỗ lực hòa bình này vẫn còn nghi ngờ khi Kiev nhiều lần từ chối việc nhượng lại lãnh thổ chưa bị kiểm soát cho Nga. Thay vào đó, Ukraine kêu gọi một lệnh ngừng bắn vô điều kiện như điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/10 tuyên bố ông ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng từ chối nhượng bộ thêm bất kỳ vùng lãnh thổ nào cho Nga.

Ông sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình "khẩn cấp" dựa trên giới tuyến hiện tại.

"Nếu chúng ta muốn chấm dứt cuộc chiến này và đi đến các cuộc đàm phán hòa bình, một cách khẩn cấp và bằng con đường ngoại giao, chúng ta cần phải giữ nguyên vị trí hiện tại, ở giới tuyến hiện tại", ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC.

Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng đàm phán "dưới bất kỳ hình thức nào, dù là song phương, hay ba bên", nhưng chỉ khi giao tranh được chấm dứt.

"Không đàm phán dưới tên lửa hay máy bay không người lái", ông Zelensky nói. Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng chấp nhận lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ tại Budapest, Hungary sắp tới hay không, ông Zelensky trả lời: "Tôi sẵn sàng".