Nga nêu công thức chấm dứt xung đột với Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: TASS).

Phát biểu hôm 21/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh: “Nga không thay đổi lập trường so với những gì đã được thống nhất trong các cuộc đàm phán kéo dài ở Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Sự đồng thuận này đã được Tổng thống Trump tóm lược rất rõ ràng khi nói rằng điều cần thiết là một nền hòa bình lâu dài, bền vững, chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời và vô nghĩa”.

Ngoại trưởng Lavrov dường như nhằm phản hồi sự thay đổi trong giọng điệu gần đây của Tổng thống Trump về cuộc xung đột ở Ukraine. Cuối tuần qua, ông Trump kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức dọc theo các tuyến giao tranh hiện tại, đề nghị 2 bên “giữ nguyên hiện trạng” và “sẽ thương lượng thêm sau này”.

Ông khẳng định Moscow hoàn toàn cam kết với công thức đó, đồng thời cho biết đã nhắc lại lập trường này với Washington trong cuộc điện đàm hôm 20/10 với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ông Lavrov bác bỏ lời kêu gọi mới từ phía Mỹ yêu cầu “ngừng giao tranh ngay lập tức” và “để lịch sử phán xét”, cho rằng cách tiếp cận như vậy sẽ không thể mang lại hòa bình bền vững.

“Chỉ đơn giản là dừng lại đồng nghĩa với việc lãng quên các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột này, điều mà chính quyền Mỹ, kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, đã hiểu rõ và thể hiện một cách nhất quán”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Lavrov cũng khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đang tiến triển theo đúng kế hoạch và sẽ hoàn thành toàn bộ mục tiêu đã đặt ra.

“Chiến dịch quân sự đặc biệt đang thực hiện các mục tiêu. Không có gì phải nghi ngờ rằng chiến dịch sẽ kết thúc thành công”, ông Lavrov tuyên bố trong cuộc họp báo chung sau buổi hội đàm với người đồng cấp Ethiopia, ông Gedion Timotheos.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh Washington và Moscow tiếp tục duy trì liên lạc hạn chế liên quan đến tiến trình hòa bình cho Ukraine, trong khi các cuộc giao tranh trên thực địa vẫn căng thẳng và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đề xuất đóng băng giao tranh theo chiến tuyến hiện tại ở Ukraine sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16/10 và cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng một ngày sau đó.

Khi được hỏi về đề xuất do Tổng thống Mỹ đưa ra, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/10 cho biết lập trường của Nga về khả năng tạm dừng giao tranh dọc theo chiến tuyến hiện nay ở Ukraine vẫn không thay đổi.

Nga trước đó đã bác bỏ việc “đóng băng” xung đột theo ranh giới hiện tại và được cho là yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ tỉnh Donetsk ở miền Đông.