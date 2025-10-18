Tổng thống Trump kêu gọi Nga - Ukraine ngừng bắn dọc chiến tuyến

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17/10 (Ảnh: Reuters).

"Theo tôi, họ nên chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Hãy đi theo giới tuyến hiện tại, bất kể chúng nằm ở đâu. Nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên rất phức tạp”, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên khi máy bay chở ông hạ cánh xuống West Palm Beach, Florida vào ngày 17/10.

“Hãy dừng lại ở giới tuyến này", ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 17/10, Tổng thống Trump cũng cho rằng cuộc chiến ở Ukraine nên kết thúc ngay bây giờ, ở giới tuyến hiện tại, với việc cả hai bên đều được phép tuyên bố chiến thắng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng viết rằng ông đã hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngừng xung đột và “đạt được một thỏa thuận”.

“Máu đã rơi đủ rồi, ranh giới được xác định bởi chiến tranh và lòng quả cảm. Họ nên dừng lại ở đó. Hãy để cả hai tuyên bố chiến thắng, hãy để lịch sử phán xét! Không còn bắn giết, không còn thiệt mạng, không còn những khoản tiền khổng lồ nữa", ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Zelensky ủng hộ ngừng giao tranh ở giới tuyến hiện tại, sau lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Mỹ.

"Chúng ta phải dừng lại ở đúng vị trí hiện tại. Tổng thống đã đúng… Điều quan trọng là phải dừng lại ở đúng vị trí hiện tại, sau đó mới đối thoại tiếp", Tổng thống Ukraine Zelensky nói, đồng thời cho biết các bên sau đó có thể thống nhất các bước tiếp theo hướng tới một thỏa thuận hòa bình vững chắc.

"Tôi đồng ý với Tổng thống (Donald Trump), đúng vậy, cả hai bên đều phải dừng lại, nhưng vấn đề ở (Tổng thống) Putin vì chúng tôi không phải là bên khởi xướng cuộc chiến này", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng cho cả các cuộc gặp song phương hoặc ba bên với Mỹ và Nga để tìm ra các bước đi hướng tới "hòa bình lâu dài".

Tổng thống Trump cũng cho biết cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Zelensky vào ngày 17/10 tại Nhà Trắng ở Washington diễn ra “rất thú vị” và “thân mật”. Tổng thống Trump xác nhận ông đã truyền đạt một thông điệp tương tự cho Tổng thống Zelensky như nói với Tổng thống Putin trong cuộc điện đàm một ngày trước đó.

"Tôi nói với ông ấy, cũng như tôi đề nghị mạnh mẽ với Tổng thống Putin, rằng đã đến lúc chấm dứt việc giết chóc và đạt được một thỏa thuận", ông Trump cho biết.

Tổng thống Zelensky cho biết Tổng thống Trump hiểu rằng đàm phán về lãnh thổ Ukraine sẽ là phần "khó khăn nhất" trong việc giải quyết xung đột.

Theo các quan chức Mỹ, đầu năm nay, Tổng thống Putin được cho là đã đề nghị ngừng xung đột ở Ukraine để đổi lấy những nhượng bộ đáng kể về lãnh thổ từ Kiev, bao gồm toàn bộ khu vực Donbass ở miền Đông.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ không nhượng bộ lãnh thổ phía Đông Ukraine vì điều đó sẽ mở đường cho Nga "bắt đầu một cuộc chiến thứ ba" ở Ukraine.

Moscow tuyên bố rằng để lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Ukraine phải rút quân khỏi một số khu vực mà Nga đang kiểm soát, đồng thời phương Tây phải chấm dứt viện trợ quân sự cho Kiev. Tổng thống Putin cũng yêu cầu Ukraine công nhận biên giới mới của Nga, bao gồm các vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã sáp nhập và Kiev phải từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.