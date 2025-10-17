Tổng thống Trump cam kết không để xung đột Ukraine leo thang

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ về cuộc điện đàm cùng ngày của ông với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và kế hoạch gặp mặt trực tiếp của 2 nhà lãnh đạo tại Hungary.

Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh, các cuộc thảo luận này nhằm tìm ra cách để chấm dứt xung đột.

“Tôi bước vào tình huống này… Tôi không phải là người khơi mào cuộc chiến này. Đây là di sản của chính quyền tiền nhiệm, và khi tôi tiếp quản thì mọi thứ là một mớ hỗn độn. Nó có thể đã dẫn đến Thế chiến III. Theo tôi, nó hoàn toàn có thể dẫn tới Thế chiến III. Nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra”, ông nói.

Ông Trump cho biết ông muốn “cứu lấy sinh mạng con người” và thúc đẩy hòa bình ở châu Âu. Ông tin rằng chính quyền tiền nhiệm đã phạm phải những sai lầm chiến lược dẫn đến xung đột Nga - Ukraine, điều mà, theo ông, sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông còn tại vị trong nhiệm kỳ trước.

“Tôi làm điều này để cứu người. Chỉ vì điều đó thôi. Tôi không làm vì chúng ta, chúng ta có cả một đại dương ngăn cách. Tôi làm điều này cũng để giúp châu Âu. Họ muốn kết thúc xung đột, nhưng họ không thể làm được. Tôi thì có thể”, Tổng thống Trump nói.

Ngay sau khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, ông Trump đã nỗ lực đóng vai trò trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm giữa Nga và Ukraine. Ông thừa nhận cuộc chiến này khó giải quyết hơn xung đột ở Trung Đông.

Sau khi giúp thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza, ông đã chỉ đạo cho đặc phái viên của mình tập trung nỗ lực để tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến Ukraine.

Ông dự kiến hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào hôm nay 17/10. Nội dung hội đàm được cho là tập trung vào đề xuất của Ukraine đối với việc sở hữu tên lửa tầm xa Tomahawk do Mỹ sản xuất và kế hoạch chuyển sang thế tấn công.

Ông Trump cho biết, vấn đề cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine đã được thảo luận trong cuộc điện đàm giữa ông với Tổng thống Nga Putin. Ông Trump cho rằng, những tên lửa hành trình này là "vũ khí đáng sợ và có sức phá hủy mạnh. Không ai muốn tên lửa Tomahawk nhắm vào mình”.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng nêu rõ quan điểm Mỹ không thể để cạn kiệt kho tên lửa hành trình Tomahawk của nước này chỉ vì cung cấp chúng cho Ukraine.

"Mỹ cũng cần tên lửa Tomahawk cho Mỹ. Chúng ta có rất nhiều, nhưng chúng ta cần chúng. Vì thế, chúng ta không thể để kho dự trữ bị cạn kiệt. Những tên lửa này rất quan trọng, rất mạnh, chính xác và rất tốt”, Tổng thống Trump khẳng định.