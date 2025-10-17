Ukraine muốn Tổng thống Mỹ "gỡ rào" vũ khí

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andrey Yermak, nói với hãng tin Axios rằng, một vấn đề quan trọng mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 17/10 là việc mở rộng các hệ thống vũ khí mà Washington sẽ đồng ý bán.

"Chúng tôi cần một quyết định chính trị của Mỹ rằng, chúng tôi có thể mua bất kỳ vũ khí nào chúng tôi cần mà không có bất kỳ hạn chế nào", ông Yermak nói.

Ông Yermak thừa nhận sự chậm trễ trong kế hoạch mà các nước NATO mua vũ khí của Mỹ để chuyển giao cho Ukraine, "đặc biệt là các hệ thống phòng không".

Tổng thống Zelensky đã đến Washington vào ngày 16/10 và dự kiến hội đàm với Tổng thống Trump vào ngày 17/10. Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ năm giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền hồi tháng 1. Cuộc gặp gần đây nhất diễn ra hôm 23/9 tại New York trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Cuộc gặp sắp tới diễn ra sau 2 cuộc điện đàm gần đây giữa 2 nhà lãnh đạo, trong đó bàn về khả năng phòng không và tấn công tầm xa của Ukraine khi Nga gia tăng các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu hạ tầng năng lượng Ukraine.

Khi được hỏi về nội dung thảo luận sắp tới với nhà lãnh đạo Ukraine, ông Trump nói rằng 2 bên sẽ bàn về “chiến lược tấn công” nhằm đưa chiến sự trở lại lãnh thổ Nga.

Ông Trump không nêu chi tiết các chiến thuật “tấn công” mà Ukraine đang tính đến, song trước đó ông từng gợi ý khả năng cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk có tầm bắn từ 1.600km đến 2.500km.

Tổng thống Zelensky cho biết, trước khi gặp Tổng thống Trump, ông sẽ gặp đại diện của các công ty quốc phòng, "những nhà sản xuất vũ khí mạnh mẽ chắc chắn có thể củng cố khả năng phòng thủ” của Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không để phòng thủ trước các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Ông Zelensky cũng đặt kỳ vọng vào khả năng chấm dứt xung đột Ukraine sau khi Tổng thống Trump giúp giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza.

“Chúng tôi đang kỳ vọng vào động lực kiềm chế xung đột, vốn đã hiệu quả ở Trung Đông, sẽ giúp chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine", ông Zelensky thông báo trên Telegram.

Trước khi gặp Tổng thống Ukraine, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài hai tiếng rưỡi với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 16/10, trong đó hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tổ chức một cuộc họp cấp cao Mỹ - Nga vào tuần tới tại Budapest.

Trong một cuộc họp báo sau cuộc điện đàm, Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, cho biết Tổng thống Nga đã trực tiếp nêu vấn đề cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

"Tổng thống Putin nhắc lại quan điểm của mình rằng tên lửa Tomahawk sẽ không thay đổi được tình hình trên chiến trường, nhưng sẽ gây tổn hại đáng kể đến mối quan hệ giữa hai nước, chưa kể đến triển vọng giải quyết hòa bình", quan chức Nga nói, đồng thời nhắc lại sự phản đối của Tổng thống Putin đối với khả năng chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Nga liên tục chỉ trích ý tưởng Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, gọi đây sẽ là “sự leo thang nghiêm trọng” trong cuộc chiến. Moscow cảnh báo, kịch bản này nếu xảy ra sẽ làm tổn hại quan hệ song phương Nga - Mỹ và buộc Moscow đáp trả tương xứng.