Nga gửi thông điệp cho Tổng thống Mỹ về kế hoạch cấp Tomahawk cho Ukraine

Tàu HMAS Brisbane phóng tên lửa Tomahawk từ bờ biển San Diego, Mỹ (Ảnh: Defense Post).

Phát biểu trên kênh truyền hình Solovyov Live hôm 14/10, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho biết Tổng thống Donald Trump ngày càng tự xây dựng hình ảnh là một nhà lãnh đạo kiến ​​tạo hòa bình.

Ông Miroshnik nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump đã góp phần giải quyết một số cuộc xung đột, đồng thời mô tả cuộc khủng hoảng Ukraine như sự bất đồng giữa cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và Nga.

Theo Đại sứ Nga, việc Tổng thống Trump để ngỏ khả năng cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Ukraine đã đặt ra hoài nghi về nỗ lực kiến tạo hòa bình của ông.

"Nếu ông Trump đang cố gắng gây áp lực, hỗ trợ quân sự cho các nhóm và cung cấp cho họ những vũ khí tầm xa như Tomahawk, điều này đặt ra nghi vấn về mức độ chân thực từ những nỗ lực kiến ​​tạo hòa bình của ông ấy; hay liệu ông ấy đang bắt đầu đi theo con đường tương tự ông Biden, cố gắng ủng hộ Ukraine và làm leo thang xung đột hơn nữa. Đây chính là mâu thuẫn chính trị đang diễn ra", ông Miroshnik nói thêm.

Ông Miroshnik nói thêm rằng vấn đề Tomahawk "đã bị phóng đại quá mức", đồng thời nhấn mạnh "có nhiều yếu tố chính trị hơn là logic quân sự" trong vấn đề này. Theo ông Miroshnik, quân đội Nga rất quen thuộc với hệ thống Tomahawk và biết cách đối phó hiệu quả với loại vũ khí này.

Đại sứ Nga khẳng định việc gây sức ép lên Moscow là vô ích, vì điều đó càng làm suy yếu vị thế của Mỹ với tư cách là một quốc gia đang cố gắng xây dựng hình ảnh hòa bình. Ông Miroshnik cũng cảnh báo, việc gây áp lực như vậy càng đẩy xung đột đến mức leo thang hơn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết câu hỏi liệu Mỹ có cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine hay không sẽ được quyết định bởi kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần này.

Ông Peskov nói rằng Moscow hy vọng Washington có thể thúc đẩy Kiev hành động để đạt được hòa bình.

"Chúng tôi hy vọng rằng, tầm ảnh hưởng của Mỹ, kỹ năng ngoại giao của các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump sẽ giúp thúc đẩy Ukraine chủ động hơn và sẵn sàng hơn cho tiến trình hòa bình", ông Peskov nói.

Vào ngày 6/10, Tổng thống Trump cho biết ông đã thực sự đưa ra quyết định về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, nhưng không nêu rõ chi tiết.

Financial Times dẫn lời Stacie Pettyjohn, giám đốc chương trình quốc phòng tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới, cho biết Washington có thể phân bổ từ 20 đến 50 tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Ukraine không thể sử dụng tên lửa Tomahawk nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ. Ông cảnh báo rằng "điều này sẽ đồng nghĩa với một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới, bao gồm cả quan hệ giữa Nga và Mỹ".

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, nếu Mỹ chấp thuận chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, Kiev có khả năng tiến hành các cuộc tập kích nghiêm trọng nhằm vào cơ sở hạ tầng cung cấp đạn dược và trang thiết bị cho quân đội Nga nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Theo ISW, biến thể tên lửa có tầm bắn 2.500km sẽ phủ tới ít nhất 1.945 cơ sở quân sự của Nga, trong khi biến thể tầm bắn 1.600km sẽ bao trùm ít nhất 1.655 cơ sở.