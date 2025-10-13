Mỹ ra điều kiện chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine, Nga cảnh báo

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau ở Alaska hồi tháng 8 (Ảnh: AFP).

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi đang bay tới Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang tìm cách bảo đảm Ukraine nhận được nguồn cung vũ khí mới theo đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Họ muốn có Tomahawk. Đó là một bước tiến lớn”, ông Trump nói và cho biết ông sẽ thảo luận chuyện đó với Putin. Ông nhấn mạnh: “Tôi có thể nói, nhìn này, nếu cuộc chiến này không được giải quyết, tôi sẽ gửi Tomahawk cho họ”.

Ông Putin nhiều lần nói rằng Moscow sẵn sàng chấm dứt xung đột, nhưng trước hết cần giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” của nó, bao gồm quyền của người dân Nga sống ở Ukraine, các đơn vị dân tộc chủ nghĩa và việc NATO mở rộng. Trong khi đó, Moscow nhiều lần cáo buộc chính quyền Kiev không sẵn sàng chấm dứt thù địch.

Ukraine liên tục kêu gọi Mỹ và các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí tầm xa để đối phó chiến dịch tập kích của Nga, trong số này có tên lửa hành trình Tomahawk.

Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500km, đồng nghĩa với việc Ukraine có thể sử dụng chúng để tiến hành các cuộc tấn công tầm xa sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả Moscow. Theo Dịch vụ Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, một số biến thể đã ngừng sử dụng của Tomahawk có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho hay, giới chức nước này đang xem xét đề nghị của Kiev, nhưng quyết định cuối cùng phụ thuộc vào Tổng thống Trump.

Gần đây, ông Trump tuyên bố về cơ bản đã có quyết định về việc Ukraine có được nhận tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk hay không, nhưng sẽ phải “hỏi xem là họ sẽ phóng chúng tới đâu”.

Điện Kremlin hôm 12/10 cho biết Nga vô cùng lo ngại về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, cảnh báo rằng cuộc chiến đã bước vào thời điểm kịch tính với sự leo thang từ mọi phía.

“Chủ đề về Tomahawk là mối quan ngại cực kỳ nghiêm trọng. Hiện nay thực sự là một thời điểm rất kịch tính, khi căng thẳng đang leo thang từ tất cả các bên”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với phóng viên truyền hình nhà nước Nga Pavel Zarubin.

Ông Peskov cho biết nếu Ukraine phóng các tên lửa Tomahawk vào Nga, Moscow sẽ buộc phải tính đến khả năng một số phiên bản của loại tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân.

“Hãy tưởng tượng: một tên lửa tầm xa được phóng đi và đang bay, và chúng ta biết rằng nó có thể là hạt nhân. Liệu Liên bang Nga phải nghĩ gì? Nga nên phản ứng thế nào? Các chuyên gia quân sự ở nước ngoài cần hiểu điều đó”, ông Peskov nói.

Tổng thống Putin hồi đầu tháng này lập luận, Ukraine không thể sử dụng Tomahawk nếu không có sự tham gia trực tiếp của nhân viên quân sự Mỹ, và do đó bất kỳ việc cung cấp loại tên lửa này cho Ukraine nào cũng sẽ kích hoạt “một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới”.

Bình luận về triển vọng việc chuyển giao tên lửa cho Ukraine, ông Putin nói rằng “phản ứng của chúng tôi sẽ là tăng cường hệ thống phòng không của Nga”, đồng thời nhấn mạnh Tomahawk không thể thay đổi cục diện xung đột.