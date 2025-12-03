Nga hé lộ kết quả đàm phán với Mỹ về kế hoạch hòa bình Ukraine (Ảnh: RIA Novosti),

RT đưa tin, cuộc họp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff về kế hoạch hòa bình Ukraine hôm 2/12 đã kết thúc sau gần 5 giờ. Cuộc họp bắt đầu tại Điện Kremlin từ 19h40 theo giờ địa phương và kéo dài đến đêm khuya.

Tổng thống Putin đã tiếp Đặc phái viên Mỹ Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner. Phía Nga có sự tham dự của Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov và Đặc phái viên về hợp tác kinh tế - đầu tư với nước ngoài, Kirill Dmitriev, Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga.

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, ông Kirill Dmitriev đăng tải các hình ảnh của cuộc họp cùng bình luận ngắn gọn trên mạng xã hội X: “Hiệu quả”. Ngoài ra, ông không cung cấp thêm chi tiết.

Trong khi đó, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết hiện vẫn chưa có thỏa hiệp nào được tìm thấy sau cuộc họp. Ông nói thêm rằng một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện chưa được lên kế hoạch.

“Chúng tôi thảo luận về nội dung, chứ không phải các câu chữ hay giải pháp cụ thể. Hai bên nhìn thấy tiềm năng hợp tác to lớn”, ông Ushakov nói.

“Chúng tôi đã thống nhất ở cấp đại diện, trợ lý và các đại diện khác rằng sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với phía Mỹ, đặc biệt là với 2 đại diện đã đến Điện Kremlin hôm nay”, ông Ushakov nói với các phóng viên.

Ông cho biết thêm, trong cuộc gặp với phái đoàn Mỹ, Tổng thống Putin tuyên bố Nga có thể đồng ý với một số khía cạnh của kế hoạch do Washington đề xuất về Ukraine, nhưng phản đối những điểm khác.

“Chúng tôi có thể đồng ý về một số điều, và Tổng thống đã xác nhận điều này với các đối tác. Những điều khác đã gây ra chỉ trích liên quan tới một số đề xuất”, ông Ushakov tiết lộ.

Ông nhấn mạnh: "Hai bên vẫn chưa có được sự thỏa hiệp, nhưng một số đề xuất của phía Mỹ có vẻ tương đối chấp nhận được và có thể đem ra thảo luận".

Theo lời ông Ushakov, phái đoàn Nga và Mỹ đã thảo luận các vấn đề cụ thể về lãnh thổ Ukraine, nhưng chưa đi đến được giải pháp cho vấn đề này.

Ông cho biết, Moscow đã nhận thêm 4 tài liệu nữa bên cạnh kế hoạch hòa bình ban đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Có một tài liệu gồm 27 điểm phía Mỹ đã chuyển cho chúng tôi, và dĩ nhiên chúng tôi đã xem xét nó, dù chúng tôi chưa làm việc trên mặt câu chữ và cũng chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào với các đồng nghiệp Mỹ về văn bản đó. Sau đó, chúng tôi đã nhận thêm một số tài liệu nữa, cụ thể là 4 tài liệu, và chúng cũng đã được thảo luận”, ông nói.

Trong khi đó, phái đoàn Mỹ đã trở lại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow ngay sau cuộc đàm phán.

Steve Gill, cựu quan chức phụ trách các vấn đề quốc tế và cựu cố vấn trong các chính quyền cựu Tổng thống George Bush và Bill Clinton, nhận định việc cuộc đàm phán kéo dài gần 5 giờ có thể là một tín hiệu tích cực.

Ông giải thích: “Cuộc gặp càng kéo dài, chúng ta càng có thể hy vọng rằng mục đích thực sự là giải quyết toàn bộ các vấn đề trong xung đột Ukraine”.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu ra những vấn đề nhạy cảm nhất trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, đồng thời cho biết Kiev đang chờ tín hiệu từ cuộc hội đàm giữa Mỹ và Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Ireland Micheal Martin ngày 2/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đối với Ukraine, những điểm nhạy cảm nhất trong kế hoạch hòa bình của Mỹ là lãnh thổ, tài sản Nga bị đóng băng và các bảo đảm an ninh.

Ông nói, ông chưa thể công bố tất cả các điểm trong kế hoạch hòa bình của Mỹ, vốn đã được chỉnh sửa sau các cuộc tiếp xúc giữa quan chức Mỹ và Ukraine.

“Điều tôi có thể nói là những vấn đề nhạy cảm nhất, khó khăn nhất, những thách thức, chính là lãnh thổ và tài sản bị đóng băng”, ông Zelensky cho biết thêm.

Ông làm rõ rằng phần lớn tài sản của Nga bị đóng băng ở các quốc gia châu Âu, và ông không thể thay mặt các lãnh đạo EU quyết định cách xử lý chúng.

Một vấn đề nhạy cảm khác theo ông là các bảo đảm an ninh. Ukraine kỳ vọng những bảo đảm mạnh mẽ từ Mỹ, châu Âu và một số đối tác khác.

“Tôi tin 3 chủ đề này là nhạy cảm và quan trọng nhất, và tôi nghĩ các đội ngũ của chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc về chúng”, ông Zelensky nói.

Tháng trước, Mỹ đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới gồm 28 điểm, nhiều điểm trong đó có lợi cho Nga. Sau cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ukraine và một số đại diện châu Âu ở Geneva hôm 23/11, tài liệu này đã được sửa đổi và rút gọn, nhưng công việc điều chỉnh vẫn đang tiếp tục.

Sau cuộc đàm phán cuối tuần qua với phía Ukraine về kế hoạch hòa bình, giới chức Mỹ khẳng định đã đạt được kết quả tích cực. Nhà Trắng cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump “rất lạc quan” về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Kiev và Moscow.

Theo một số nguồn tin, tuy đã có tiến triển, song Mỹ và Ukraine vẫn chưa thể đồng thuận về một số vấn đề trong đó có lãnh thổ, đảm bảo an ninh.

Theo đề xuất ban đầu của Mỹ, Ukraine sẽ phải bàn giao các vùng Donetsk và Lugansk cho Nga kiểm soát. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ điều này, khẳng định vấn đề lãnh thổ phải được giải quyết dựa trên đường tiếp xúc hiện tại.