Tổng thống Putin chấp thuận một số đề xuất của Mỹ về hòa bình Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp phái đoàn Mỹ tại Điện Kremlin ngày 2/12 (Ảnh: Tass).

"Không, điều đó không chính xác”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 3/12, trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có bác bỏ kế hoạch hòa bình của Mỹ hay không.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã chấp nhận một số đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cũng bác bỏ một số đề xuất khác. Ông nói rằng Nga sẵn sàng gặp gỡ các nhà đàm phán Mỹ nhiều lần cho đến khi đạt được thỏa thuận.

“Vấn đề là việc trao đổi quan điểm trực tiếp đã diễn ra lần đầu tiên vào hôm qua. Theo tuyên bố hôm qua, một số đề xuất đã được chấp nhận, trong khi một số khác được mô tả là không thể chấp nhận được. Đây là một quy trình làm việc bình thường và là nỗ lực tìm kiếm sự thỏa hiệp", ông Peskov nói về cuộc họp giữa Tổng thống Putin và Đặc phái viên Mỹ Steven Witkoff tại Điện Kremlin ngày 2/12.

Ông Peskov cho biết, Nga hy vọng phía Mỹ sẽ tuân thủ nguyên tắc giữ im lặng trong các cuộc đàm phán giải quyết xung đột.

"Chúng tôi sẽ tuân thủ nguyên tắc (giữ im lặng), và chúng tôi hy vọng rằng các đối tác Mỹ cũng sẽ tuân thủ nguyên tắc này", ông Peskov nói thêm.

Theo ông Peskov, Moscow không ủng hộ chính sách ngoại giao thông qua những tuyên bố “ồn ào” và Mỹ cũng đồng ý như vậy.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm rằng các cuộc đàm phán về giải quyết cuộc xung đột Ukraine càng được tiến hành một cách âm thầm thì hiệu quả càng cao.

"Chúng tôi xuất phát từ thực tế rằng trong trường hợp này, tốt hơn hết là các cuộc đàm phán nên được tiến hành trong im lặng", ông Peskov nhấn mạnh.

Theo ông Peskov, một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump là hoàn toàn khả thi và có thể được sắp xếp bất cứ lúc nào.

Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh Nga đánh giá cao ý chí chính trị của Tổng thống Trump trong việc giải quyết hòa bình tình hình Ukraine.

"Chúng tôi đánh giá cao ý chí chính trị của Tổng thống Trump trong việc tiếp tục tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Và tất nhiên, chúng tôi rất cảm kích những nỗ lực này của chính quyền Mỹ", ông Peskov nói với các phóng viên.

Ông Peskov tuyên bố Moscow sẵn sàng gặp gỡ chính quyền Tổng thống Trump chừng nào các cuộc gặp này vẫn cần thiết để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, sau cuộc gặp kéo dài 5 giờ, Tổng thống Putin đã gửi một số thông điệp chính trị quan trọng tới Tổng thống Trump thông qua Đặc phái viên Mỹ Witkoff. Tuy nhiên, theo ông Ushakov, các bên vẫn chưa đạt được thỏa hiệp về một kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Hai bên cùng nhất trí không tiết lộ nội dung cuộc đàm phán tại Moscow.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố, trong cuộc họp ở Moscow, các quan chức Mỹ đã tìm cách giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, trong đó 20% lãnh thổ ở Donetsk mà Kiev đang kiểm soát là vấn đề tranh cãi chính.

Ngoại trưởng Rubio lưu ý rằng chính quyền Mỹ không coi việc tiếp tục hỗ trợ Kiev là một chiến lược thực tế.

Theo ông Rubio, Mỹ tin rằng Nga và Ukraine đang tiến gần hơn bao giờ hết đến một thỏa thuận hòa bình trong 3 năm qua, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để đạt được mục tiêu cuối cùng.

Ông Rubio chỉ ra rằng Mỹ vẫn tiếp tục nỗ lực giải quyết xung đột, nhưng quyết định chấm dứt xung đột vẫn phụ thuộc vào Moscow và Kiev.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov nhận định cuộc gặp giữa ông Putin và ông Witkoff mang tính xây dựng, hữu ích và thực chất. Theo ông, hai bên đã thảo luận kỹ lưỡng về các phương án giải quyết tình hình ở Ukraine, đặc biệt tập trung vào các vấn đề lãnh thổ.

Ông Ushakov xác nhận nội dung cụ thể của kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất chưa được thảo luận, mà tập trung vào bản chất của các tài liệu liên quan. Ông nói thêm rằng Nga đã nhận được 4 phiên bản kế hoạch hòa bình của Mỹ dành cho Ukraine sau phiên bản đầu tiên.