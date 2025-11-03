Tổng thống Mỹ tin chiến sự Nga - Ukraine có thể khép lại sau vài tháng

Chiến sự Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm qua (Ảnh: AFP).

Khi được một phóng viên CBS News hỏi liệu ông có tin rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể kết thúc “trong vòng vài tháng” hay không, ông Trump đã phản hồi: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được, đúng vậy".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói thêm rằng, theo ông, Moscow đang muốn khôi phục liên lạc với Washington. “Tôi nghĩ ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin) thực sự muốn giao thương với Mỹ”, ông Trump nhận định.

Ông Trump cho rằng Tổng thống Nga là người nghiêm túc và là nhà lãnh đạo cứng rắn và thông minh.

Khi nói về cách tiếp cận của mình trong chính sách đối ngoại, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại đã giúp ông đạt được kết quả trong việc giúp khép lại các cuộc xung đột.

“Điều đó đã hiệu quả với Ấn Độ, và cũng hiệu quả với Pakistan, và với 60% các quốc gia khác. Tôi có thể nói rằng nếu không nhờ thuế quan và thương mại, tôi sẽ không thể đạt được các thỏa thuận đó”, ông Trump nói.

Trước đó, ông Trump cho biết ông đã chấm dứt 8 cuộc chiến và bày tỏ tin tưởng rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ là cuộc chiến thứ 9 mà ông có thể giải quyết.

“Tôi vừa giải quyết xong 8 cuộc chiến, và một cuộc thứ chín đang đến. Tôi tin rằng xung đột Nga và Ukraine sẽ là cuộc chiến đó”, Tổng thống Mỹ nói trên chuyên cơ Không lực Một.

Trong thời gian qua, Nga đã nỗ lực để thuyết phục Tổng thống Trump bằng các đề xuất hợp tác kinh tế kể từ khi Tổng thống Mỹ bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2. Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ từng bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska hồi tháng 8.

Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev, trợ lý thân cận của ông Putin đã nhiều lần gặp ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Trump, để thảo luận về quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Nga. Ông Dmitriev, người đã xây dựng mối quan hệ gần gũi với ông Witkoff, từng nói về khả năng các công ty năng lượng lớn của Mỹ nắm giữ cổ phần trong các dự án của Nga ở Bắc Cực.

Tháng trước, ông Dmitriev nói về tiềm năng của một đường hầm băng qua eo biển Bering, nối lãnh thổ Nga với bang Alaska (Mỹ), có thể được xây dựng trong chưa đầy 8 năm với chi phí không quá 8 tỷ USD.

Ông Dmitriev gọi đây là "đường hầm thống nhất Putin - Trump", có thể mở ra cơ hội khai thác tài nguyên thiên nhiên chung giữa hai nước.

Theo ông Dmitriev, đường hầm này, với tuyến đường sắt và luồng hàng hóa, sẽ mở ra cơ hội khai thác tài nguyên chung, đồng thời các dự án hợp tác Mỹ - Nga sẽ tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế giữa 2 nước.

“RDIF từng đầu tư và xây dựng cây cầu đường sắt Nga - Trung đầu tiên trong lịch sử. Giờ là lúc làm nhiều hơn thế, kết nối các châu lục lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Đã đến lúc kết nối Nga và Mỹ", ông Dmitriev nhấn mạnh.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ý tưởng về một đường hầm xuyên biển nối Nga và Mỹ là "thú vị".