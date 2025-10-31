Ukraine muốn lập kế hoạch hòa bình duy nhất để chấm dứt chiến sự

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak (Ảnh: RBC).

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cho biết Kiev và các đồng minh đang cùng nhau xây dựng một bản kế hoạch hòa bình duy nhất, và không có bất kỳ kế hoạch thay thế nào do các quốc gia riêng lẻ đề xuất.

“Hiện nay có nhiều thông tin trên truyền thông nói về các kế hoạch thay thế, như thể Mỹ có một kế hoạch, Liên minh châu Âu có một kế hoạch khác, và một số nước lại có kế hoạch riêng.

Tôi muốn khẳng định rõ rằng điều đó không đúng. Không có những kế hoạch khác nhau để chúng tôi lựa chọn. Và chắc chắn không ai khác lựa chọn thay cho chúng tôi. Có các cuộc thảo luận về câu chữ, nhưng tất cả các đối tác đều duy trì trao đổi thường xuyên”, ông Yermak nói.

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh rằng cuối cùng sẽ có một văn kiện duy nhất, được Ukraine và các đối tác cùng xây dựng, phản ánh lợi ích của Ukraine.

“Đây không phải là cuộc cạnh tranh sáng kiến. Đây là việc tìm kiếm sự đồng bộ, giữa Ukraine, EU, Mỹ và các đối tác khác. Tất nhiên, sự tham gia của Mỹ là then chốt”, ông Yermak nói.

“Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Donald Trump, cũng như các nhà lãnh đạo châu Âu, đều đồng ý rằng mọi cuộc đàm phán phải bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn dọc theo tuyến tiếp xúc hiện tại.

Tất cả các đối tác đều tin rằng để các nhà ngoại giao có thể làm việc hiệu quả, việc pháo kích phải chấm dứt. Chúng tôi đánh giá cao vai trò lãnh đạo kiến tạo hòa bình của Tổng thống Trump, và tin rằng ông là người có thể giúp Ukraine đạt được một nền hòa bình công bằng, lâu dài và được bảo đảm vững chắc”, ông nói thêm.

Theo ông, thứ Hai tới, ngày 3/11, sau cuộc họp gần đây của Liên minh sẵn sàng hành động, sẽ diễn ra một phiên họp trực tuyến ở cấp cố vấn an ninh quốc gia.

“Tại đó, chúng tôi sẽ thảo luận tất cả các ý tưởng để đồng bộ hóa lập trường và xây dựng các bước đi tiếp theo", ông Yermak nói.

“Tổng thống Ukraine luôn duy trì liên lạc thường xuyên với các nhà lãnh đạo của các quốc gia đối tác. Đội ngũ của chúng tôi, bao gồm Văn phòng Tổng thống, Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia cùng các cơ quan khác, đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác tương ứng.

Bản thân tôi gần như mỗi ngày đều trao đổi với các cố vấn an ninh và quốc phòng của các nhà lãnh đạo thế giới. Cuộc chiến đang diễn ra tại đây. Các điều khoản cuối cùng của bản kế hoạch, xác định các tham số của thỏa thuận hòa bình, sẽ do chúng tôi quyết định. Đó là vấn đề công bằng và lẽ thường", ông Yermak nhấn mạnh.

Theo các nguồn tin nội bộ do Bloomberg trích dẫn, Ukraine và các đối tác châu Âu đang cùng xây dựng một sáng kiến hòa bình gồm 12 điều khoản chính.

Quá trình này được cho là sẽ do một ủy ban hòa bình đặc biệt giám sát, do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm chủ tịch. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu sáng kiến này có được Washington chính thức hậu thuẫn hay không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây xác nhận rằng trong tuần này, các cố vấn của Ukraine và EU sẽ nhóm họp để thảo luận chi tiết khuôn khổ chấm dứt cuộc xung đột.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẽ không chấp nhận cách tiếp cận ngừng bắn trước, đàm phán sau, cách tiếp cận mà ông cho rằng đã dẫn đến thất bại của cuộc đàm phán Nga - Ukraine năm 2022.