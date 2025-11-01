Ukraine điều binh sĩ tinh nhuệ tiếp viện Pokrovsk, Nga tuyên bố chặn đứng

Binh sĩ Ukraine tác chiến gần điểm nóng Pokrovsk (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Nga đã loại bỏ một nhóm đặc nhiệm Ukraine được điều gấp đến thành phố Pokrovsk ở miền Đông, trong nỗ lực ngăn quân Nga tiến sâu hơn vào thành phố.

Nga đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, bao gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk. Ukraine hiện vẫn giữ khoảng 10% diện tích Donbass, tức khoảng 5.000km², nằm ở phía tây tỉnh Donetsk.

Việc giành được Pokrovsk, nơi truyền thông Nga gọi là “cánh cổng tiến vào Donetsk”, cùng với Kostiantynivka ở phía đông bắc - nơi Nga cũng đang tìm cách bao vây - sẽ giúp Moscow có bàn đạp để tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn còn do Ukraine kiểm soát ở Donetsk: Kramatorsk và Sloviansk.

Ukraine cho biết họ đã triển khai lực lượng đặc nhiệm đến Pokrovsk đầu tuần này, sử dụng trực thăng Black Hawk. Trong một video mà Reuters tiếp cận, ít nhất 10 binh sĩ Ukraine được nhìn thấy rời khỏi trực thăng trên một cánh đồng.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã loại toàn bộ nhóm đặc nhiệm tình báo quân sự Ukraine này.

“Tất cả 11 người rời khỏi trực thăng đều đã bị loại khỏi vòng chiến đấu”, thông cáo của Nga nêu rõ, đồng thời cho biết lực lượng Nga đang tiếp tục tiến công trong Pokrovsk và dọn sạch khu vực.

Nga tuyên bố đã đẩy lùi một nỗ lực của Trung đoàn tiến công biệt lập số 425 “Skala” của Ukraine nhằm phá vây khỏi khu vực Hryshyne, nằm ở tây bắc Pokrovsk, trong khi gọng kìm quanh lực lượng Ukraine tại đây đang dần khép lại.

Các trận đánh quanh Hryshyne được đánh giá là quan trọng, vì chúng cho thấy Nga đang tiến gần đến việc cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine tới Pokrovsk.

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Nga.

Giao tranh đô thị diễn ra khốc liệt tại Pokrovsk (Ảnh: Deepstate).

Mỏ than luyện kim duy nhất của Ukraine, loại dùng cho ngành công nghiệp thép từng là chủ chốt của nước này, nằm cách Pokrovsk khoảng 10km về phía tây. Hãng thép Metinvest của Ukraine cho biết họ đã đình chỉ hoạt động khai thác tại đây từ tháng 1.

Nga đã sử dụng chiến thuật gọng kìm để gần như bao vây hoàn toàn Pokrovsk và đe dọa tuyến tiếp tế của Ukraine, đồng thời tung các đơn vị nhỏ và UAV vào tập kích hậu tuyến, gây rối loạn hệ thống hậu cần của đối phương.

Về cơ bản, chiến thuật này của Nga đã tạo ra một “vùng xám” trong thành phố, nơi không bên nào kiểm soát được hoàn toàn và rất khó để phòng thủ.

Việc dọn sạch hoàn toàn Pokrovsk và thành phố lân cận Myrnohrad có thể sẽ mất thêm thời gian, khiến Nga chưa thể chính thức tuyên bố kiểm soát toàn bộ khu vực ngay lập tức.

Phòng tuyến bảo vệ thành phố lớn thuộc tỉnh Donetsk có vẻ đã trở nên lung lay khi hàng trăm binh sĩ Nga đã lọt vào giới hạn thành phố, tỏa đi nhiều hướng.

Theo quân đội Ukraine, 11.000 binh sĩ Nga đã được tập trung quanh Pokrovsk nhằm tìm cách bao vây thành phố, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 27/10 nói rằng lực lượng Nga đông hơn Ukraine tới 8 lần.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng cả Pokrovsk và thành phố Kupiansk ở Kharkov đều đã bị Moscow vây bọc. Dù Ukraine bác bỏ tuyên bố này, nhưng dữ liệu nguồn mở cho thấy tình hình đang diễn biến rất nhanh và ngày càng có xu hướng bất lợi cho Kiev.