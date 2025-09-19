Tổng thống Mỹ nêu yếu tố then chốt để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng của Nga là yếu tố then chốt để chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine.

“Cuối cùng, đơn giản thôi, nếu giá dầu giảm, hoặc nếu Nga không bán dầu, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải quyết xung đột”, ông Trump nói. Ông đồng thời khẳng định việc Mỹ thúc đẩy tăng sản lượng trong nước sẽ góp phần kéo giá dầu toàn cầu xuống.

Ông Trump cũng thừa nhận việc giúp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine khó khăn hơn so với dự đoán.

“Cuộc chiến mà tôi nghĩ dễ giải quyết nhất chính là cuộc chiến Nga - Ukraine, bởi vì mối quan hệ của tôi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhưng tôi đã thất vọng”, ông Trump cho biết.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần đặt ra thời hạn cho Moscow đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine hoặc sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố sẽ áp đặt thêm các “biện pháp trừng phạt lớn” đối với Moscow, nhưng chỉ trong trường hợp tất cả các thành viên NATO ngừng mua dầu của Nga.

Tuy nhiên, đến nay, Washington vẫn chưa có động thái nào cho thấy sẽ bổ sung lệnh trừng phạt Moscow.

Ông Trump nói với Fox News rằng ông vẫn tin sẽ có giải pháp cho cuộc xung đột, và một trong những cách để đạt được điều đó là châu Âu ngừng mua dầu của Nga.

Châu Âu được cho là khó chấp nhận đề xuất của ông Trump về ngừng hoàn toàn mua dầu Nga. Thay vào đó, Liên minh châu Âu bắt đầu xem xét cắt giảm nhập khẩu khí hóa lỏng của Nga.

Theo Bloomberg, Ủy ban châu Âu đang xem xét đưa vào gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga một điều khoản chấm dứt nhập khẩu toàn bộ khí đốt tự nhiên hoá lỏng Nga sớm hơn thời hạn hiện tại là cuối năm 2027. Ủy ban cũng đang cân nhắc khả năng đẩy nhanh quá trình loại bỏ này thông qua việc điều chỉnh kế hoạch RePowerEU, vốn đặt mục tiêu xóa bỏ sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng của Nga.

Tuy nhiên, việc này vấp phải sự phản đối của Hungary và Slovakia, những nước phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu từ Nga.

Năm ngoái, EU nhập khẩu khoảng 27 tỷ USD năng lượng Nga theo cả hình thức trực tiếp và gián tiếp, bao gồm cả khí đốt tự nhiên hóa lỏng.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm. Moscow và Kiev đã tiến hành các cuộc hòa đàm trực tiếp thông qua nỗ lực trung gian của Tổng thống Trump, nhưng đến nay chưa đạt được kết quả đáng kể.

Mặc dù thừa nhận khó giải quyết giải quyết xung đột Ukraine, song ông Trump tin cuối cùng “điều đó sẽ xảy ra” và Mỹ sẽ giúp bảo đảm hòa bình sau khi cuộc chiến Nga - Ukraine chấm dứt. Ông nhiều lần nhấn mạnh, Washington sẵn sàng đảm bảo an ninh hậu chiến cho Kiev, nhưng châu Âu phải đóng vai trò chính.