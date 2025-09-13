Tổng thống Mỹ gửi thông điệp cứng rắn tới Nga về xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Alaska hồi tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 12/9, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sự kiên nhẫn của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin "đang cạn kiệt" và “cạn kiệt rất nhanh”.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo gây sức ép về kinh tế với Nga.

"Các biện pháp trừng phạt (đối với) các ngân hàng, cũng như dầu mỏ và thuế quan sẽ rất nặng nề", ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump khẳng định ông đã "làm rất nhiều" để gây sức ép với Nga, đề cập đến việc tăng thuế quan đối với Ấn Độ vì mua dầu của Nga. Ông cũng lập luận rằng "đây là vấn đề của châu Âu, chứ không phải vấn đề của Mỹ".

Theo Tổng thống Trump, “cần có hai người mới có thể nhảy tango”, ám chỉ việc Nga và Ukraine cùng hợp tác để chấm dứt xung đột.

"Thật ngạc nhiên, khi ông Putin muốn làm điều đó, ông Zelensky lại không muốn. Khi ông Zelensky muốn làm điều đó, ông Putin lại không muốn. Giờ thì ông Zelensky muốn làm, còn ông Putin vẫn là một dấu hỏi”, ông Trump cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên trong tháng 9, Tổng thống Trump nói rằng ông "thất vọng" với nhà lãnh đạo Nga. Vào ngày 2/9, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố sẽ thực hiện "một số biện pháp nhất định".

Vài ngày sau, ông Trump cho biết đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn trừng phạt thứ hai đối với Nga.

Ngày 12/9, Nga cho biết các cuộc đàm phán với Ukraine đang "tạm dừng", bất chấp nỗ lực của ông Trump sau cuộc gặp với ông Putin vào tháng 8 nhằm sắp xếp cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

Ông Peskov kêu gọi các bên không nên nhìn nhận tình hình bằng “lăng kính màu hồng". Ông nói rằng tiến trình hòa bình là một vấn đề phức tạp và không thể mang lại "kết quả chớp nhoáng".

"Phía Nga vẫn duy trì cam kết theo đuổi đối thoại hòa bình và giải pháp hòa bình", ông Peskov nhấn mạnh.

Nga và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán trong năm nay tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra vào tháng 7. Tuy nhiên, 2 bên vẫn chưa thể thống nhất về vấn đề lãnh thổ cũng như các đảm bảo an ninh.

Moscow kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho xung đột nhưng cảnh báo sẽ tiếp tục hành động quân sự cho đến khi giải quyết những nguyên nhân gốc rễ. Nga khẳng định rằng một thỏa thuận phải bao gồm tình trạng trung lập của Ukraine, giải trừ quân bị, và công nhận bán đảo Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia thuộc Nga.

Mặt khác, Moscow phản đối bất cứ đảm bảo an ninh nào cho Ukraine mà không có sự tham gia và nhất trí của Nga.

Trả lời phỏng vấn kênh One America News Network đầu tuần này, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine đã “ít nhất thu hẹp lại thành một vài vấn đề cốt lõi”.

“Một vấn đề là lãnh thổ. Nga muốn khoảng 6.000km² mà họ chưa kiểm soát được bằng vũ lực. Đó là điều họ muốn”, ông nói.

Trong khi đó, theo ông Vance, phía Ukraine đang yêu cầu các bảo đảm an ninh “dù từ châu Âu hay từ ai khác”. Ông nói thêm: “Họ muốn chắc chắn rằng nếu ký thỏa thuận, Nga sẽ không tấn công trở lại trong vài tháng hoặc vài năm nữa”.

Ông Vance cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển, nhưng câu hỏi mấu chốt là liệu “Nga và Ukraine có bước qua cánh cửa hòa bình đó hay không”. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn đang làm việc tích cực cho mục tiêu này”.