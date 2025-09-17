Tổng thống Donald Trump nêu thông điệp quan trọng về xung đột Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với các phóng viên trước khi khởi hành cho chuyến thăm Vương quốc Anh ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Ông ấy (Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky) sẽ phải bắt tay vào và đạt được một thỏa thuận. Ông ấy sẽ phải đạt được một thỏa thuận. Và châu Âu phải ngừng mua dầu từ Nga”.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông nhiều khả năng sẽ phải có mặt trong một cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nếu cuộc gặp diễn ra.

“Có vẻ tôi sẽ phải ngồi cùng trong phòng đàm phán với họ bởi vì họ không thể ngồi với nhau”, chủ nhân Nhà Trắng nói.

Sau đó, khi trả lời một câu hỏi khác, Trump nhấn mạnh ông không muốn các nước EU và NATO tiếp tục mua dầu Nga. “Họ phải dừng lại ngay lập tức”, ông nhấn mạnh. Ông khẳng định điều quan trọng nhất với ông là chấm dứt xung đột.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố ông sẵn sàng áp lệnh trừng phạt Nga nếu toàn bộ các nước NATO cùng nhất trí ngừng mua dầu của Moscow.

“Tôi sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt lớn đối với Nga khi và chỉ khi tất cả các quốc gia NATO đồng thuận và thực hiện điều tương tự, đồng thời ngừng mua dầu từ Nga. Việc một số nước vẫn mua dầu từ Nga làm suy yếu nghiêm trọng vị thế thương lượng của các bạn ", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Ông Trump nhiều lần cảnh báo siết trừng phạt Nga nếu không nhìn thấy triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine. Tuy vậy, đến nay, ông chưa có bất kỳ động thái nào cho thấy điều này.

Trong khi đó, đề xuất châu Âu ngừng mua dầu Nga dường như không khả thi. Hai trong số những nước mua dầu Nga nhiều nhất là Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ khó có khả năng thay đổi lập trường. Hầu hết các quốc gia châu Âu còn lại đã giảm đáng kể lượng dầu nhập khẩu, song một số vẫn phụ thuộc nặng nề vào khí đốt Nga.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky đầu tuần này hối thúc ông Trump có "lập trường rõ ràng" về xung đột Nga - Ukraine.

“Trước khi kết thúc xung đột, tôi thực sự muốn tất cả các thỏa thuận phải được thống nhất. Tôi muốn có một văn kiện được Mỹ và toàn bộ các đối tác châu Âu ủng hộ. Điều này vô cùng quan trọng. Đây là nguồn động lực lớn cho quân đội Ukraine, để họ thấy rằng xung đột sẽ kết thúc và chúng tôi được bảo vệ. Để điều đó trở thành hiện thực, chúng tôi cần lập trường rõ ràng từ Tổng thống Trump”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết, Tổng thống Trump và người đồng cấp Zelensky có thể gặp nhau vào tuần tới khi các lãnh đạo quốc tế có mặt tại New York từ ngày 22/9 để tham dự phiên họp cấp cao thường niên của Liên hợp quốc.