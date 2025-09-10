Tổng thống Mỹ thừa nhận khó nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga -Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin 77 WABC hôm 9/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông được cho là đã kết thúc 7 cuộc chiến, phần lớn trong số đó là những cuộc chiến "không thể giải quyết". Ông tuyên bố một số cuộc chiến đã kéo dài hơn 30 năm.

Theo Tổng thống Trump, trước đây ông tin rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ là cuộc chiến dễ giải quyết nhất đối với ông, bởi vì ông có mối quan hệ tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, cho đến nay ông Trump thừa nhận tình hình rất phức tạp.

"Dường như mỗi lần tôi nghĩ chúng ta đã gần đạt được thỏa thuận, Nga lại thả thêm một quả bom và điều đó không có lợi ích gì. Tôi rất ngạc nhiên về điều đó”, ông Trump nói.

“Tôi từng nghĩ cuộc xung đột này sẽ là điều dễ dàng giải quyết nhất đối với Ukraine. Tôi từng nói: “Chuyện này sẽ diễn ra khá nhanh thôi”. Nhưng có rất nhiều mâu thuẫn giữa ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin) và (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky và rất nhiều máu đã đổ", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Tổng thống Trump cũng nhắc lại rằng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, có từ 5.000 đến 7.000 người thiệt mạng mỗi tuần.

Trước đó, Tổng thống Trump hôm 7/9 tuyên bố ông "không hài lòng" về tình hình chiến sự ở Ukraine sau khi Nga tiến hành đợt không kích quy mô lớn.

Tổng thống Donald Trump khẳng định không ai cứng rắn với Nga hơn ông. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố vẫn tiếp tục nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine.

"Tôi không hài lòng với những gì đang xảy ra. Nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. Tôi không hài lòng với bất cứ điều gì liên quan đến cuộc chiến đó", ông nói tiếp.

Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump được đưa ra sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa với quy mô lớn chưa từng có vào Ukraine trong đêm 6/9, rạng sáng 7/9.

Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng chuyển sang giai đoạn trừng phạt thứ hai đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng sau cuộc không kích của Nga.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington sẵn sàng hợp tác cùng các đồng minh châu Âu để "gia tăng áp lực lên Nga", chủ yếu thông qua việc mở rộng thuế quan thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu của Nga.

Ông Bessent nhận định động thái này có thể làm suy yếu nền kinh tế Nga và có thể buộc Moscow bắt đầu các cuộc đàm phán ngừng bắn sớm hơn.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Keith Kellogg, cho rằng Nga dường như đang leo thang chiến sự thay vì theo đuổi một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán. Theo ông, đó là lý do Tổng thống Trump “đang nỗ lực để ngăn chặn cuộc chiến này”.

Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cũng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Tổng thống Trump.

Chính quyền Tổng thống Trump đã thúc đẩy vai trò trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moscow kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1, nhưng kết quả đạt được vẫn hạn chế.