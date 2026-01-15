Tổng thống Mỹ muốn tới thăm Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn Reuters, ông Trump cho biết ông kỳ vọng Tổng thống lâm thời của Venezuela Delcy Rodriguez sẽ thăm Mỹ, đồng thời ông cũng có kế hoạch tới thăm quốc gia Nam Mỹ này.

“Tôi nghĩ bà ấy sẽ đến, bạn biết đấy, chưa phải ngay lúc này, nhưng cuối cùng thì bà ấy sẽ đến, và tôi cũng sẽ tới đất nước của họ. Bà ấy là người rất dễ làm việc cùng", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Trước đó trong ngày, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social rằng ông đã có “một cuộc điện đàm rất tốt” với bà Rodriguez và hai bên đã "đạt được những tiến triển to lớn" để giúp Venezuela ổn định và phục hồi. Ông tiết lộ, nhiều chủ đề đã được thảo luận, bao gồm dầu mỏ, khoáng sản, thương mại và, dĩ nhiên, an ninh quốc gia.

Đầu tháng 1, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu tại Venezuela, sau đó bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và Phu nhân Cilia Flores.

Trong bối cảnh đó, bà Delcy Rodriguez, người trước đây giữ chức phó tổng thống dưới thời ông Maduro, hiện đang đóng vai trò là Tổng thống lâm thời của Venezuela. Mặt khác, ông Trump cũng tuyên bố rằng Washington sẽ “điều hành” Venezuela trong giai đoạn chuyển tiếp.

Trong bài trả lời phỏng vấn Reuters, Tổng thống Donald Trump cho biết ông ủng hộ việc Venezuela tiếp tục ở lại Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

“Khi được hỏi liệu tôi có ủng hộ quốc gia Nam Mỹ này tiếp tục ở lại OPEC hay không, tôi nghĩ điều đó tốt hơn cho họ nếu họ làm vậy”, ông Trump nói.

“Tôi không chắc điều đó có tốt hơn cho chúng tôi hay không… nhưng họ là một thành viên của OPEC, và chúng tôi hoàn toàn chưa thảo luận vấn đề này với họ”, ông nói thêm.

Khi Reuters hỏi liệu Venezuela có tuân thủ các hạn ngạch sản xuất của OPEC hay không, ông Trump cho biết ông không bận tâm về OPEC.

“Hiện tại tôi không phải lo lắng về điều đó, bởi vì, bạn biết đấy, tôi không liên quan gì đến OPEC”, Tổng thống Mỹ nói.

Ông Trump trước đó tuyên bố rằng Mỹ đang kiểm soát các trữ lượng dầu mỏ dồi dào của Venezuela. Venezuela là một trong năm quốc gia đầu tiên sáng lập OPEC, cùng với Iran, Kuwait, Ả rập Xê út và Iraq.

Một quan chức chính quyền ông Trump xác nhận với báo The Hill rằng Mỹ đã hoàn tất thương vụ bán dầu đầu tiên của Venezuela, với giá trị 500 triệu USD.