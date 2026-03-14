Iran tấn công hỏa lực mạnh nhất, bắn loạt tên lửa đầu đạn 2 tấn vào Israel

Chuẩn tướng Seyyed Majid Mousavi, Tư lệnh Lực lượng Không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), ngày 13/3 tuyên bố đã phát động một chiến dịch trả đũa quy mô lớn chống lại Israel, làm gián đoạn hiệu quả khả năng giám sát không phận của nước này.

Tướng Mousavi cho biết 30 tên lửa đạn đạo siêu nặng - mang đầu đạn nặng từ 1 đến 2 tấn - đã được bắn “vào các mục tiêu được chỉ định” tại Israel trong “đêm định mệnh”.

Ông nói rằng chiến dịch này đã thành công trong việc làm gián đoạn và phá hủy các hệ thống giám sát và theo dõi không phận quan trọng của Israel.

Theo tướng Iran, sau chiến dịch tấn công này, “một phần đáng kể không phận của Israel hiện nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi”.

Israel hiện chưa lên tiếng về tuyên bố của Iran.

Ông Mousavi tuyên bố Iran đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhất vào lãnh thổ Israel kể từ khi xung đột bắt đầu.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 13/3 cũng tuyên bố phát động đợt tấn công thứ 45 của Chiến dịch Lời Hứa Đích Thực 4 (True Promise 4) nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực.

Iran phóng loạt tên lửa trong chiến dịch tập kích Israel (Nguồn: RT)

IRGC cho biết tên lửa Kheybar Shekan sử dụng nhiên liệu rắn và có độ chính xác cao đã được sử dụng trong chiến dịch tấn công này.

Tuyên bố cũng cho biết chiến dịch được tiến hành phối hợp với Hải quân IRGC cũng như các đơn vị máy bay không người lái của quân đội Iran, IRGC và lực lượng Hezbollah của Li Băng.

Theo IRGC, việc phá hủy cơ sở hạ tầng chỉ huy phía bắc của Israel và các điểm tập kết của quân đội Mỹ là những mục tiêu chiến lược nổi bật nhất trong kế hoạch của chiến dịch này.

IRGC xác nhận các mục tiêu ở Haifa, Caesarea, các khu định cư Zarit và Shlomi, cũng như khu phức hợp công nghiệp quân sự Holon, đã bị máy bay không người lái của Hezbollah và tên lửa của IRGC tấn công.

Trong khi đó, IRGC cho biết các điểm tập kết của lực lượng Mỹ, bao gồm các căn cứ Al-Dhafra và Erbil, đã được xác định và bị oanh tạc dữ dội bằng tên lửa và máy bay không người lái của Hải quân và Lục quân IRGC.

Hình ảnh và video được chia sẻ cho thấy tên lửa của Iran đã bắn trúng mục tiêu, vượt qua hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel.

Sau đợt tấn công thứ 45, IRGC tiếp tục tiến hành đợt tấn công mới vào các mục tiêu của Mỹ và Israe.

Trong đợt tấn công thứ 46, IRGC đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm bên trong lãnh thổ Israel bằng tên lửa Khorramshahr, Kheibar Shekan, Emad và Qadr.

Đợt tấn công thứ 47 cũng sử dụng tên lửa nhiên liệu rắn Kheibar Shekan và tên lửa nhiên liệu lỏng Qadr.

Hỏa lực Iran phóng về phía các mục tiêu của Mỹ và Israel (Nguồn: RT)

Ngoài các mục tiêu ở Israel, IRGC cũng tấn công al-Udaid, căn cứ không quân quan trọng nhất của Mỹ ở khu vực Tây Á, nằm ở Qatar.

IRGC ngày 13/3 cũng tuyên bố bắn hạ các máy bay không người lái bằng hệ thống phòng không tiên tiến, bao gồm các máy bay không người lái Orbiter 4, Hermes và MQ-9 Reaper.

Theo IRGC, kể từ khi bắt đầu xung đột, tổng cộng 114 máy bay không người lái trinh sát và chiến đấu đã bị hệ thống phòng không tiên tiến của Iran phá hủy.

Iran phóng loạt UAV vào các mục tiêu (Nguồn: RT)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã triển khai hàng trăm tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm cũng như máy bay không người lái tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ kể từ đầu xung đột đến nay.