Máy bay tiếp nhiên liệu Mỹ rơi ở Iraq

"Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã nắm được thông tin về việc một máy bay tiếp nhiên liệu trên không Boeing KC-135 Stratotanker của Mỹ bị rơi. Vụ việc đã xảy ra trong không phận thân thiện trong khuôn khổ Chiến dịch Cuồng nộ, và các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành”, thông cáo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết.

Thông cáo nói thêm: “Hai máy bay liên quan đến sự cố. Một chiếc đã rơi xuống miền Tây Iraq, và chiếc thứ hai đã hạ cánh an toàn. Đây không phải là do hỏa lực của đối phương hay hỏa lực bắn nhầm của phe mình”.

Báo Times of Israel cho biết, máy bay tiếp dầu thứ hai đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Ben Gurion của Israel.

Thông cáo cho biết, nhiều thông tin hơn sẽ được công bố khi tình hình được cập nhật rõ ràng.

Đây là vụ rơi đầu tiên của một máy bay tiếp nhiên liệu trên không Boeing KC-135 Stratotanker trong khi hỗ trợ các hoạt động chiến đấu kể từ năm 2013 khi một chiếc đã rơi ở miền Bắc Kyrgyzstan, khiến toàn bộ 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Theo Không quân Mỹ, tổ lái của một máy bay tiếp dầu Boeing KC-135 Stratotanker thường gồm 3-4 quân nhân: phi công, cơ phó và nhân viên vận hành cần tiếp dầu, người chịu trách nhiệm tiếp nhiên liệu cho các máy bay khác giữa không trung từ KC-135. Một số nhiệm vụ cũng yêu cầu có thêm hoa tiêu trong tổ bay.

Tuần trước, 3 máy bay tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ đã bị bắn rơi trên bầu trời Kuwait trong một vụ bắn nhầm, toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn đã kịp nhảy dù thoát hiểm an toàn.

KC-135 do Boeing sản xuất đến nay vẫn được coi là một trong những loại máy bay tiếp liệu quan trọng nhất của nước này.

Nó cho phép kéo dài thời gian hoạt động của chiến đấu cơ và máy bay ném bom, trở thành trụ cột của khả năng răn đe và triển khai lực lượng nhanh chóng của Không quân Mỹ. Khả năng duy trì hiện diện liên tục trên không trung biến KC-135 trở thành công cụ chiến lược không thể thiếu, vừa phục vụ mục tiêu phòng thủ, vừa bảo đảm sẵn sàng tác chiến trên toàn khu vực.

Tiếp tục cập nhật...