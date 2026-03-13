Iran tuyên bố phóng tên lửa tấn công tàu sân bay Mỹ

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

PressTV ngày 13/3 đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ, khiến tàu không thể hoạt động và buộc phải rút lui khỏi vùng biển khu vực.

Theo IRGC, trong chiến dịch tấn công tàu sân bay Mỹ, Iran đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tiên tiến, tấn công tàu ở vị trí cách vùng biển của Iran khoảng 340km trên Biển Oman.

IRGC cho biết sau cuộc tấn công tàu sân bay Abraham Lincoln và nhóm tàu tác chiến hộ tống được nhìn thấy đang rời khỏi khu vực với tốc độ cao.

Mỹ hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Tuy nhiên, CBS ngày 12/3 dẫn nguồn tin từ 2 quan chức Mỹ cho biết một tàu của Iran đã tiếp cận gần tàu sân bay USS Abraham Lincoln, và Mỹ đã nổ súng vào tàu này.

Các quan chức Mỹ cho biết một tàu hải quân Mỹ đã khai hỏa vào tàu của Iran bằng pháo Mark-45. Đây là pháo hải quân tự động được gắn trên boong trước của các tàu khu trục và tàu tuần dương của hải quân.

Mặc dù không rõ tàu hải quân nào đã bắn vào tàu của Iran, nhưng các quan chức xác nhận tàu này đã bắn trượt nhiều lần. Hiện chưa rõ liệu đó có phải là những phát súng cảnh cáo hay không.

Trong khi đó, một trực thăng được trang bị tên lửa Hellfire đã được xuất kích và bắn trúng tàu của Iran bằng 2 tên lửa.

Tình trạng của tàu Iran và thủy thủ đoàn của nó hiện chưa được biết. Vụ việc xảy ra vào đầu tuần này.

Hai tàu khu trục USS Spruance và USS Michael Murphy đang hoạt động cùng tàu sân bay Abraham Lincoln tại Biển Ả Rập để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Tính đến tuần trước, vẫn còn 6 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường khác đang hoạt động tại Biển Ả Rập.

Vị trí Iran trên bản đồ (Ảnh: BBC).

Hiện chưa rõ loại trực thăng nào đã được Mỹ sử dụng để tấn công tàu Iran, nhưng cả trực thăng Seahawk của Hải quân và trực thăng tấn công Viper của Thủy quân lục chiến đều có khả năng mang tên lửa Hellfire. Tuy nhiên, trực thăng MH-60R Seahawk có vai trò đa nhiệm, bao gồm cả tác chiến chống tàu ngầm và tác chiến chống tàu nổi.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln là một trong hai tàu sân bay của Mỹ được triển khai đến Trung Đông. Nhóm tác chiến tàu sân bay Lincoln đã đến khu vực này vào cuối tháng 1.

Một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận, đầu tháng 2, một máy bay không người lái Shahed-139 của Iran đã tiếp cận tàu sân bay của Mỹ và "thực hiện các thao tác không cần thiết" về phía chiến hạm này.

Máy bay không người lái của Iran đã bị một máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ. Đây là một trong những vụ việc gây căng thẳng giữa Mỹ và Iran vài tuần trước khi cuộc xung đột giữa hai nước bắt đầu.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran, lực lượng Mỹ đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 90 tàu của Iran.