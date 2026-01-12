Ông Trump đăng ảnh tự nhận mình là "quyền Tổng thống Venezuela"

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng một bức ảnh của chính mình trên mạng xã hội Truth Social, trong đó ghi chức danh là “quyền Tổng thống Venezuela”. Bức ảnh cũng nêu rõ ông là Tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ, nhậm chức vào ngày 20/1/2025.

Venezuela chưa bình luận về động thái của ông Trump.

Ngày 3/1, Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro sau một cuộc đột kích và đưa ông ra khỏi đất nước, sau nhiều tháng gia tăng sức ép đối với quốc gia Nam Mỹ với trữ lượng dầu mỏ dồi dào này.

Bức ảnh do ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social (Ảnh: Truth Social).

Vài giờ sau cuộc tập kích, ông Trump tuyên bố rằng chính phủ của ông sẽ "điều hành" Caracas, ít nhất là tạm thời, đồng thời sẽ khai thác trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của nước này để xuất khẩu.

“Chúng tôi sẽ điều hành đất nước này cho đến khi có thể thực hiện một quá trình chuyển tiếp an toàn, đúng đắn và thận trọng", ông Trump nói tại một cuộc họp báo.

Trên thực tế, Washington dường như đang dựa vào một lệnh phong tỏa hải quân đối với xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela, cùng với cảnh báo khả năng sử dụng thêm vũ lực, nhằm bảo đảm sự hợp tác của chính quyền lâm thời Venezuela.

Cũng trong ngày 3/1, tại Venezuela, Tòa án Tối cao nước này đã ra lệnh để Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đảm nhận vai trò Tổng thống lâm thời trong thời gian ông Maduro vắng mặt.

Mặc dù phán quyết của tòa nêu rõ bà Rodríguez sẽ đảm nhiệm “chức vụ Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela nhằm bảo đảm tính liên tục trong quản lý nhà nước và quốc phòng toàn diện của quốc gia”, nhà lãnh đạo tạm quyền cũng đã yêu cầu Mỹ trả tự do cho ông Maduro và khẳng định ông mới là nhà lãnh đạo hợp pháp của đất nước.

Bà Rodríguez cũng tuyên bố nước này không bị “khuất phục” sau khi lãnh đạo Nhà Trắng nói rằng Mỹ đang “điều hành” Venezuela.

Bà Rodriguez khẳng định Venezuela sẵn sàng thiết lập các mối quan hệ về năng lượng “mang lại lợi ích cho tất cả các bên”, đồng thời nhấn mạnh Caracas “sẽ không đầu hàng trước bất kỳ hình thức xâm phạm nào và sẵn sàng hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới”.