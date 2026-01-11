Mỹ "bật đèn xanh" nới lỏng lệnh trừng phạt Venezuela

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: Reuters).

Theo quan chức Mỹ, động thái này nhằm tạo điều kiện cho việc bán dầu, đồng thời ông cũng sẽ gặp lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới vào tuần tới về việc 2 tổ chức này trở lại Venezuela.

Ông Bessent cho biết, gần 5 tỷ USD tài sản tiền tệ Quyền Rút vốn Đặc biệt (SDR) của Venezuela hiện bị IMF đóng băng có thể được triển khai để hỗ trợ tái thiết nền kinh tế nước này.

“Chúng tôi đang gỡ trừng phạt đối với lượng dầu sẽ được bán", ông Bessent nói trong chuyến thăm một cơ sở kỹ thuật của Winnebago Industries. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố đang xem xét các thay đổi nhằm tạo điều kiện cho việc hồi hương nguồn thu từ việc bán lượng dầu chủ yếu đang được lưu trữ trên các tàu trở về Venezuela.

“Làm thế nào để chúng tôi giúp đưa số tiền đó trở lại Venezuela, để vận hành chính phủ, vận hành các lực lượng an ninh và chuyển tới người dân Venezuela?”, ông nói, đề cập đến quá trình phân tích các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính.

Khi được hỏi về thời điểm có thể dỡ bỏ thêm các lệnh trừng phạt đối với Venezuela, ông Bessent nói: “Có thể sớm nhất là ngay trong tuần tới,” nhưng không nêu cụ thể những biện pháp nào.

Những động thái này là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ổn định Venezuela và khuyến khích các nhà sản xuất dầu của Mỹ quay trở lại quốc gia Nam Mỹ, một tuần sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro tại Caracas.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ đã cấm các ngân hàng quốc tế và các chủ nợ khác giao dịch với chính phủ Venezuela nếu không có giấy phép. Các tổ chức này cho rằng đây là trở ngại đối với quá trình tái cơ cấu khoản nợ phức tạp trị giá 150 tỷ USD, vốn được xem rộng rãi là chìa khóa để dòng vốn tư nhân quay trở lại Venezuela.