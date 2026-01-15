Tổng thống Mỹ khen ngợi lãnh đạo lâm thời Venezuela là "người tuyệt vời"

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 14/1 rằng ông đã có một “cuộc điện đàm dài” với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo sau khi Washington mở chiến dịch đột kích và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng.

“Chúng tôi vừa có một cuộc trò chuyện tốt đẹp hôm nay, và bà ấy là một con người tuyệt vời", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Sau đó, ông cho biết trên mạng xã hội rằng ông và bà Rodriguez đã thảo luận về “nhiều chủ đề”, bao gồm dầu mỏ, khoáng sản, thương mại và an ninh quốc gia.

“Chúng tôi đang đạt được những tiến triển rất lớn", ông Trump nói, không chia sẻ cụ thể về thông tin.

Tổng thống Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio thường là người phụ trách các vấn đề làm việc với bà Rodríguez, nhưng sáng hôm đó chính ông đã trực tiếp nói chuyện với bà.

Sau khi ông Maduro bị bắt giữ, ông Trump cho biết ông sẵn sàng để cấp phó của ông Maduro, bà Rodriguez, tiếp quản quyền lực, với điều kiện bà cho phép Mỹ tiếp cận dầu mỏ của Venezuela.

Ông cũng gợi ý rằng Mỹ có thể duy trì vai trò giám sát đối với quốc gia Nam Mỹ này trong nhiều năm.

Viết trên Telegram, bà Rodriguez mô tả cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Mỹ là “mang tính xây dựng và lịch sự”, khi 2 bên bày tỏ “sự tôn trọng lẫn nhau”.

Nữ lãnh đạo cho biết thêm rằng bà và ông Trump đã thảo luận về “một chương trình làm việc song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như những vấn đề còn tồn đọng trong quan hệ giữa các chính phủ của chúng ta”.

Trước đó, chính phủ Venezuela cho biết họ đang tiến hành các cuộc trao đổi mang tính “thăm dò” nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ.

Quan hệ Mỹ - Venezuela trở nên căng thẳng sau khi cố Tổng thống Hugo Chávez lên nắm quyền vào năm 1999. Trong vòng 10 năm sau đó, hai nước lần lượt rút đại sứ của mình.

Đến năm 2019, quan hệ ngoại giao chính thức chấm dứt hoàn toàn sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận nhân vật đối lập Juan Guaidó là lãnh đạo của Venezuela.

Kể từ đó, Mỹ xử lý các vấn đề liên quan tới Venezuela thông qua một văn phòng đặt tại Bogotá, thủ đô của Colombia.