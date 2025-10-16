Tổng thống Mỹ điện đàm với Tổng thống Nga trước khi gặp lãnh đạo Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận với The Hill rằng Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 16/10, một ngày trước khi ông Trump dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Bloomberg và Axios cũng dẫn các nguồn tin từ quan chức Nhà Trắng, cho biết cuộc điện đàm sẽ diễn ra.

Cuộc gọi này diễn ra trong bối cảnh ông Trump được cho là sẽ tập trung vào mục tiêu chấm dứt chiến sự hơn 3 năm qua ở Ukraine, sau khi làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn với nhà lãnh đạo Nga sau cuộc gặp giữa hai ông ở Alaska vào tháng 8. Hiện vẫn chưa có những tiến triển cụ thể trong việc giải quyết cuộc xung đột và một cuộc họp được đề xuất giữa ông Putin và ông Zelensky vẫn chưa trở thành hiện thực.

Tổng thống Zelensky sẽ đến Nhà Trắng vào ngày 17/10 để gặp ông Trump. Ông Zelensky cho biết ông cũng sẽ gặp các công ty quốc phòng, năng lượng và các thành viên Quốc hội Mỹ trong thời gian ở Washington.

Ông Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng: “Điều này là cần thiết, đó là đề xuất của Tổng thống Trump và tôi sẽ gặp các công ty này vì có nhiều nhu cầu cấp bách liên quan đến các hình thức tập kích khác nhau. Dù thế nào, chúng tôi cũng phải sẵn sàng".