Dồn dập tập kích tầm xa, Ukraine vô tình giúp Nga hưởng lợi?

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại kho dầu ở Bryansk, Nga (Ảnh: Reuters).

Sáng 29/11, các xuồng không người lái (USV) của Ukraine đã nhằm vào một trong những tuyến huyết mạch kinh tế quan trọng nhất của Nga.

Nhiều thông tin xác nhận rằng các USV đã lao vào một trạm trung chuyển dầu lớn do Tập đoàn Đường ống Caspi (CPC) vận hành gần cảng Novorossiysk, cửa ngõ của Nga trên Biển Đen ra thị trường năng lượng toàn cầu.

Cuộc tấn công đã vô hiệu hóa một trong các phao tiếp nhận dầu (SPM) của cơ sở, buộc phải dừng ngay lập tức toàn bộ hoạt động chất tải và dẫn tới đình chỉ tạm thời xuất khẩu.

Cuộc tấn công gây tác động lớn về quy mô; các USV nhắm vào một trạm dầu khổng lồ chiếm khoảng 1% lưu lượng dầu toàn cầu.

Rõ ràng, Ukraine muốn làm tê liệt cỗ máy quân sự của Nga bằng cách gây thiệt hại nghiêm trọng cho khả năng sản xuất và vận chuyển dầu khí của nước này ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, cuộc tấn công khó có thể đạt được mục tiêu đó, theo National Interest.

Nút CPC gần Novorossiysk xử lý một phần lớn dầu từ Kazakhstan và miền Nam Nga ra thế giới. Theo nghĩa đó, đây không chỉ là một đòn tập kích vào Nga mà còn là một cú đánh vào thị trường năng lượng toàn cầu.

Khi 1% nguồn cung dầu thế giới ngừng hoạt động, hoặc thậm chí chỉ bị đe dọa, thị trường ngay lập tức phản ứng với việc giá dầu tăng. Điều đó khiến các quốc gia sản xuất năng lượng, bao gồm Nga, lại hưởng lợi khi giá mặt hàng xuất khẩu chủ đạo tăng mạnh trong bối cảnh nhu cầu luôn không ngừng tăng.

Lực lượng Ukraine đã nhiều lần tập kích các cơ sở dầu mỏ của Nga trong suốt cuộc chiến. Đòn đánh vào Novorossiysk cũng nằm trong chiến lược rộng hơn của Ukraine nhằm mở rộng quy mô tấn công nhằm làm suy yếu năng lực duy trì cuộc chiến của Nga.

Năm 2023, khi các đường ống Nord Stream đưa khí đốt Nga sang châu Âu bị phá hủy trong một âm mưu tấn công phá hoại. Nhiều người cho rằng điều đó sẽ làm nền kinh tế năng lượng của Nga bị ảnh hưởng nặng. Tuy nhiên, Nga vẫn là một cường quốc về năng lượng và họ đã đẩy mạnh việc tìm hướng đi mới của nguồn cung dồi dào này sang các thị trường khác. Kết quả là, Nga vẫn bán được khí đốt cho các thị trường khác, trong khi ở châu Âu, giá năng lượng tăng kỷ lục.

Cuộc tấn công vào Novorossiysk cũng khó tạo ra ảnh hưởng lâu dài. Chỉ vài ngày sau khi Ukraine làm hỏng SPM-2, Chevron thông báo rằng Nga đã chuyển sản lượng sang SPM-1.

Mục tiêu gây đình trệ 1% lưu lượng dầu toàn cầu của Nga đã bất thành. Nga đã tái khởi động hoạt động trong vài ngày sau vụ tấn công. Dù Nga phải giảm một nửa sản lượng tại Novorossiysk, nhưng vụ tập kích cũng khiến giá năng lượng gia tăng, vô tình giúp Nga hưởng lợi.

Mặt khác, cần nhìn nhận vào thực tế khi Ukraine thường sử dụng những vũ khí tầm xa nhưng có sức công phá không đủ lớn để gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở năng lượng của Nga. Vì vậy, rất khó để những cơ sở này bị tê liệt mà Nga thường có thể khắc phục và đưa vào hoạt động trở lại nhanh chóng.

Nga, với vị thế cường quốc xuất khẩu năng lượng hàng đầu thế giới, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi các vụ tập kích, nhưng mức độ ảnh hưởng sẽ không quá lớn tới mức họ không thể sửa chữa được.