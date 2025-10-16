Flamingo nổi bật với kích thước khổng lồ, đi ngược lại thiết kế nhỏ gọn thường thấy ở nhiều tên lửa hành trình phương Tây.

Theo nhà sản xuất Fire Point, nó có sải cánh khoảng 6m, tải trọng 1.150kg với tổng trọng lượng lên tới 6.000kg. Nếu so sánh, FP-5 có sải cánh lớn gấp gần 2,5 lần so với tên lửa Tomahawk của Mỹ, vốn có sải cánh chưa đầy 2,7m.

Vũ khí tầm xa Ukraine có tầm bắn vượt siêu tên lửa Tomahawk của Mỹ.

Điều này khiến Flamingo trở thành hệ thống tên lửa hạng nặng đầu tiên được sản xuất trong nước của Ukraine.

FP-5 vượt trội với khả năng mang đầu đạn và khoang nhiên liệu lớn hơn đáng kể, qua đó tăng cường tối đa sức công phá. Dù sở hữu tốc độ cận âm (gần 1.000km/h) tương đương Tomahawk, tầm bắn của tên lửa này lại xa hơn tới 500km, đạt ngưỡng tối đa 2.900km.

Vận tốc cao kết hợp trọng lượng nặng cho phép đầu đạn xuyên sâu vào các công trình trước khi phát nổ, gây ra hiệu ứng công phá mạnh mẽ.

Nhờ lợi thế kép này, Ukraine có thể mở rộng đáng kể năng lực không kích chiến lược tầm xa, hướng mục tiêu vào cơ sở quân sự, hoạt động sản xuất quốc phòng và mục tiêu kinh tế then chốt sâu trong lãnh thổ đối phương.

Không chỉ ưu tiên hiệu năng chiến đấu, thiết kế của FP-5 còn tập trung tối ưu hoá khả năng sản xuất hàng loạt. Tên lửa sử dụng cánh cố định thay vì cánh gập phức tạp bằng carbon, đồng thời trang bị động cơ phản lực cánh quạt đẩy ngoài cỡ lớn.

Tên lửa Flamingo dường như chỉ dựa vào hệ thống định vị quán tính kết hợp GPS, thay vì các hệ thống dẫn đường phức tạp hơn như TERCOM hay các hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối tiên tiến như cảm biến quang điện hoặc hồng ngoại hình ảnh.

Những lựa chọn kỹ thuật này giúp giảm thiểu chi phí sản xuất, tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất hàng loạt với tốc độ nhanh chóng, phục vụ cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

Việc tự sản xuất tên lửa Flamingo được coi là bước đi chiến lược nhằm giải phóng Ukraine khỏi sự phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài. Trên thực tế, dù Kiev đã nhận được không ít hệ thống vũ khí tầm xa từ đồng minh, điển hình là tên lửa ATACMS của Mỹ, chúng thường đi kèm với các điều khoản hạn chế nghiêm ngặt về mục tiêu và phạm vi sử dụng.

Sự ràng buộc này, dù cần thiết, đã kìm hãm đáng kể năng lực tự chủ không kích tầm xa của Ukraine. Nếu kế hoạch sản xuất FP-5 trong nước trở thành hiện thực, Kiev sẽ hoàn toàn làm chủ 1 loại vũ khí chiến lược tầm xa hiệu quả, thoát khỏi sự ràng buộc và giới hạn sử dụng từ các quốc gia viện trợ.

Điều này không chỉ mang lại lợi ích tác chiến tức thời mà còn là chiến lược dài hạn đầy tham vọng của quốc gia này. Tự chủ quốc phòng là nền tảng vững chắc nhất để đảm bảo khả năng răn đe lâu dài cho đất nước. Đặc biệt, khi Ukraine đang đặt cược vào ngành công nghiệp quốc phòng, đặt mục tiêu biến nó trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, đóng vai trò là động lực chủ chốt để phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ hậu chiến.

Dù đầy tham vọng, kế hoạch sản xuất tên lửa Flamingo trên quy mô lớn đang đối mặt với những thách thức chí mạng. Trong đó, vấn đề kinh phí là rào cản lớn nhất.

Với kích thước lớn, FP-5 dễ bị phát hiện và đánh chặn hơn bởi các hệ thống phòng không hiện đại. Để khắc phục điểm yếu này, Ukraine buộc phải áp dụng chiến thuật phóng loạt, một chiến thuật tiêu hao đòi hỏi chi phí đầu tư lớn.

Dù Kiev đặt mục tiêu sản xuất 200 tên lửa mỗi tháng kể từ tháng 10 này, giới chuyên gia nhận định điều này khó trở thành hiện thực. Bởi, bên cạnh khó khăn về kinh tế, Ukraine cùng lúc phải giải quyết bài toán thiếu hụt hậu cần và khủng hoảng nhân công, đe dọa trực tiếp đến khả năng duy trì và mở rộng sản xuất quốc phòng.

Dù sở hữu sức mạnh đáng kể, FP-5 khó có thể là vũ khí thay đổi cuộc chiến đơn lẻ. Thực tế cho thấy, nhiều hệ thống từng được kỳ vọng là bước đột phá, như tên lửa Storm Shadow hay tiêm kích F-16, dù hữu ích, cũng không tạo ra sự thay đổi lớn về mặt chiến lược.

