Trung tá Arsen Dmytryc, biệt danh Lemko, là Tham mưu trưởng Quân đoàn Azov số 1 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine (Ảnh: Sky News).

Địa điểm này được giữ kín tuyệt đối, báo chí gần như không bao giờ được phép tiếp cận. Tuy vậy, đơn vị đang sử dụng khu hầm ngầm rộng lớn này làm sở chỉ huy từ mùa hè chuẩn bị chuyển địa điểm, nên hiếm hoi phóng viên Sky News đã được mời vào bên trong.

Không khí trong căn cứ ngầm, nơi ánh sáng trắng phản chiếu lên tường bê tông dày, nói lên rằng cuộc chiến này vẫn đang diễn ra ở cường độ cao. Những người lính đi ngang qua đều mang vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng tập trung tuyệt đối, lặng lẽ kiểm tra thiết bị hoặc cập nhật thông tin trinh sát.

Bên cạnh phòng họp lớn là khu sinh hoạt tạm bợ với giường tầng, bếp nhỏ và phòng ăn, tạo nên cảm giác vừa chật hẹp vừa đầy áp lực, nhưng cũng là nơi duy nhất an toàn trước hỏa lực Nga.

Bên trong căn cứ ngầm tối mật của Ukraine (Video: Sky News).

Trung tá Arsen Dmytryc, biệt danh Lemko, là Tham mưu trưởng Quân đoàn Azov số 1 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine, một trong những lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất của nước này. Ông tiếp phóng viên trong căn phòng trung tâm của hầm chỉ huy, ngồi cạnh chiếc bàn vuông lớn phủ bản đồ toàn vùng Donbass. Đây là nơi các sĩ quan của Azov liên tục phân tích tình hình chiến trường, đưa ra các mệnh lệnh tác chiến quan trọng.

Những người lính của ông Lemko đã chiến đấu ở khu vực này suốt mùa hè, đối phó với làn sóng tập kích của quân đội Nga tại thành phố tiền tuyến Pokrovsk và các vùng lân cận.

“Chúng tôi tập trung vào nhiệm vụ của mình, đơn vị khác làm phần của họ, và cấp lãnh đạo sẽ thương lượng những điều kiện tốt nhất có thể”, ông Lemko cho biết.

Điều đặc biệt gây chú ý là khu vực nơi Azov đang chiến đấu lại được đề xuất đưa vào diện “bàn giao” cho Nga trong kế hoạch hòa bình ban đầu do Mỹ đề xuất, dù một phần khu vực Donbass vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Tuy nhiên, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố việc nhượng lãnh thổ theo cách đó là “không thể chấp nhận được”.

Với ông Lemko, nhiệm vụ của binh sĩ không thay đổi: gây thiệt hại tối đa cho đối phương để giúp Ukraine có vị thế mạnh hơn trên bàn đàm phán. “Đơn giản giao lại đất như thế không phải là cách. Các nhà ngoại giao làm công việc của họ, còn chúng tôi làm công việc của mình. Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo càng nhiều lợi thế càng tốt cho đoàn đàm phán. Và chúng tôi đang làm đúng như vậy”, ông khẳng định.

Trong khi các cuộc thảo luận quốc tế xoay quanh lộ trình hòa bình vẫn còn đầy tranh cãi, những binh sĩ ở đây tiếp tục chiến đấu từng ngày, từng giờ. Với họ, chiến tuyến tại Donbass không chỉ quyết định tương lai lãnh thổ mà còn tác động trực tiếp đến vị thế đàm phán của Ukraine và mức độ an toàn của cả châu Âu. Trong bóng tối của căn cứ ngầm bí mật ấy, ông Lemko và đồng đội vẫn tin rằng việc họ đứng vững hôm nay sẽ định hình tương lai của đất nước trong nhiều năm tới.