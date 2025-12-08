Binh sĩ Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Tổng thống Donald Trump: Nga "đã đồng ý" với kế hoạch hòa bình

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí tại một sự kiện vào tối 7/12, tuyên bố rằng, Nga được cho là đã đồng ý với một "kế hoạch hòa bình", nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa nắm được thông tin này.

Cụ thể, khi được một phóng viên hỏi về bước tiếp theo trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga, Tổng thống Trump cho biết ông "hơi thất vọng" với nhà lãnh đạo Zelensky.

Tổng thống Trump nói: "Chúng tôi đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo Ukraine, đặc biệt là Tổng thống Zelensky. Và tôi phải nói rằng, tôi hơi thất vọng vì Tổng thống Zelensky vẫn chưa đọc đề xuất. Đó là vài giờ trước. Người của ông ấy đã chấp thuận, nhưng ông ấy thì chưa".

"Nhưng tôi tin rằng Nga đồng ý với điều này (kế hoạch hòa bình). Nhưng tôi không chắc ông Zelensky có đồng ý với điều này không. Đội ngũ của ông ấy ủng hộ, nhưng ông ấy chưa đọc nó".

Ba đêm không kích liên tiếp của Nga

Kênh Military Summary đưa tin, châu Âu được cho là đang cố gắng thuyết phục và gây áp lực buộc Tổng thống Zelensky không nhượng bộ lãnh thổ trong một thỏa thuận hòa bình, nhưng dường như bản thân châu Âu lại không có đủ nguồn lực để hỗ trợ Kiev lâu dài.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 6/12 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị cho xung đột với Nga và khối này đã có những động thái hướng tới một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp.

"Liên minh châu Âu có quan điểm chính thức rằng, đến năm 2030, khối này phải sẵn sàng cho chiến tranh", ông Orban nói.

Trong ngày thứ ba liên tiếp, Nga tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, trong đó có nhà máy lọc dầu Kremenchuk, nằm ven sông Dnieper.

Bản đồ mô tả quỹ đạo của các loại UAV và tên lửa Nga tập kích Ukraine đêm 6, rạng sáng 7/12 (Ảnh: Monitorwar).

Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trên toàn bộ chiến tuyến và giành được một số kết quả. Các đơn vị Moscow được báo cáo đã đột phá rất nhanh vào Seversk (Siversk), toàn bộ vùng ngoại ô phía đông thành phố và các vị trí phòng thủ dường như đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Giao tranh vẫn đang diễn ra dọc theo các tòa nhà cao tầng.

Giao tranh cũng đang tiếp diễn gần Pokrovsk - Mirnograd. Làng Rivne, nằm gần Pokrovsk, được cho là đã bị RFAF chiếm giữ.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, quân đội Ukraine (AFU) đang mở một số đợt phản công về phía các làng Novopavlovka và Ivanovka. Làng Tykhe cũng được cho là đã được lực lượng Kiev tái chiếm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại đông bắc Kharkov ngày 7/12. Moscow phát triển theo các mũi tên đỏ, chiếm giữ thêm nhiều vị trí. Lực lượng Kiev tăng cường phòng ngự theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

AFU tuyên bố bẻ gãy 46 đợt xung phong của Nga ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 7/12 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 139 trận giao tranh, cụ thể, quân đội Nga đã thực hiện 46 trận đột kích theo hướng Pokrovsk".

Bộ Tổng tham mưu AFU khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực đột phá của đối phương tại Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman (Lyman), Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Aleksandrovsky, Huliaipole, Orekhov và Dnieper. Nga đã 46 lần tìm cách tiến vào vị trí của các đơn vị Kiev nhưng bất thành và tổn thất 88 binh sĩ, trong đó có 51 người thiệt mạng.

Hệ thống phòng thủ Krasnolimansk của Ukraine sắp sụp đổ

Theo Readovka, trong tuần qua Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về việc kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk và Volchansk. Tại khu vực Konstantinovka, RFAF đang siết chặt vòng vây quanh lực lượng đồn trú của Ukraine, kìm chân đối phương ở một số khu vực.

Sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ gần Seversk (Siversk) mở ra cơ hội tiến công cho RFAF trên toàn bộ khu vực Krasnolimansk, vốn đã bị đình trệ kể từ mùa hè năm 2023. Trong khi đó, tại Zaporizhia, lính dù Nga đang hoàn tất việc hạ gục Stepnogorsk và đang tiếp cận tuyến tiếp tế chính cho Orekhov.

Nga áp sát vành đai phòng thủ Konstantinovka

Lực lượng Moscow đang áp sát vành đai phòng thủ phía nam Konstantinovka. Lính xung kích Nga bắt đầu đột phá từ khu vực Rusin Yar, nhằm tiếp cận các tuyến cung cấp cho nhóm binh sĩ đối phương đồn trú trong thành phố.

Thời điểm phát động tấn công của RFAF được đánh giá là hoàn hảo bởi lẽ, mặc dù được phòng thủ kiên cố, AFU vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự.

Về phía tây, RFAF đã loại bỏ lực lượng đối phương đông đảo gần cụm làng Shakhovo, Sofiyivka và Toretskoye dọc theo sông Kazennyi Torets. Về phía đông, AFU tập trung phòng thủ Konstantinovka, binh sĩ Nga đã tiến vào khu vực lân cận Santurinivka.

Hơn nữa, lực lượng Moscow đã kiểm soát Ivanopol, mở ra một tuyến đột phá tiềm năng vào Konstantinovka từ phía đông nam. Do đó, AFU đã tạo ra những điểm căng thẳng mà lực lượng dự bị không thể ổn định. Lợi thế duy nhất của họ là mạng lưới công sự rộng lớn, nhưng hỏa lực vượt trội của quân đội Nga đã san bằng lợi thế này.

Cùng lúc đó, Sư đoàn dù cận vệ 98 RFAF đã phát động một cuộc đột kích từ Mayskoye và áp sát Klinovskoye. Đồng thời, lực lượng dù Nga đang mở rộng hành lang đột phá bằng một cuộc tấn công vào Verolyubovka, một cứ điểm then chốt được dự định làm bàn đạp cho cuộc tấn công vào Alekseevo - Druzhkovka.

Tất cả các tuyến hậu cần từ Druzhkovka và Kramatorsk tới Konstantinovka đều đi qua Verolyubovka.

Với việc RFAF xâm nhập Alekseevo - Druzhkovka từ phía nam, nhóm AFU tại Konstantinovka rơi vào tình thế nguy cấp. Nơi duy nhất mà Bộ chỉ huy Kiev có thể huy động lực lượng chống lại cuộc đột phá của Sư đoàn dù 98 là khu vực Malocharka và Novodmitrovka, phía bắc thành phố. Lữ đoàn xung kích độc lập số 5 và Lữ đoàn bộ binh 112 AFU đã được triển khai tại đây.

Tuy nhiên, nếu Bộ chỉ huy Kiev rút quân khỏi đó, họ có nguy cơ bị Sư đoàn 98 RFAF tấn công. Điều này đe dọa mở ra một khu vực đột phá khác cho RFAF vào thành phố. Trong trường hợp này, AFU sẽ buộc phải huy động toàn bộ lực lượng vào chiến đấu đô thị, tránh lặp lại "kịch bản Pokrovsk".

Ngoài ra, quân đội Nga cũng đã tấn công tuyến đầu gần các làng Berestok và Stepanivka, phía nam Konstantinovka. Đây là khu vực phòng thủ vững chắc nhất: AFU dựa vào 4 ngôi làng, tạo thành một khu vực kiên cố. Động cơ của Bộ chỉ huy Moscow tại đây khá rõ ràng: trói buộc lực lượng Kiev trong trận chiến.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 7/12. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Nếu Volchansk sụp đổ, AFU mất cốt lõi phòng thủ

Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo việc kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk và Volchansk. Việc giành được Volchansk cho phép họ nối liền dải vành đai biên giới phía đông của vùng Kharkov gồm các khu vực Volchansk, Velykoburluk và Dvurechansk.

Với việc Volchansk thất thủ, lực lượng Kiev đã mất đi cốt lõi trong tuyến phòng thủ phía đông sông Seversky Donets. Giờ đây, RFAF có thể tấn công làng Bely Kolodez, căn cứ tiếp tế của nhóm AFU đồn trú. Những bước tiến xa hơn sẽ cho phép lực lượng Moscow tiếp cận hậu phương và sườn của đối phương từ hướng Valuyki.

Trước đó, AFU đã tấn công cửa xả hồ chứa Belgorod, khiến mực nước sông Seversky Donets dâng cao. Lực lượng Kiev đã cố gắng cản trở hoạt động của Cụm tác chiến phương Bắc RFAF và câu giờ, nhưng điều này không mang lại kết quả mong muốn. Họ cho rằng việc tiếp tục giữ Volchansk là lãng phí.

AFU hiện phải rút các đơn vị khỏi tam giác Bilyi Kolodez - Olkhovatka - Velykyi Burluk, vì trong trường hợp Kupyansk thực sự sụp đổ sẽ tạo cơ hội cho quân đội Nga tiến vào Chuhuiv. Nếu điều đó xảy ra, nguy cơ bị cô lập đối với lực lượng Kiev ở vùng đông bắc Kharkov là điều không thể tránh khỏi.

Bộ chỉ huy Kiev đã quyết định hành động mà không chờ đợi thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, những dấu hiệu chuẩn bị cho sự "buông xuôi" của khu vực này không đồng nghĩa với việc rút lui nhanh chóng. Quá trình này sẽ kéo dài, và AFU sẽ phản công.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Volchansk ngày 7/12. Moscow mở rộng vùng kiểm soát tại những khu vực màu đỏ, tuyên bố chính thức chiếm giữ thành phố này (Ảnh: Readovka).

Lính dù Nga tiến nhanh ở Zaporizhia

Sư đoàn dù số 7 RFAF đã đạt được những thành công đáng kể. Hệ thống phòng thủ của AFU ở Stepnogorsk đang rạn vỡ, và lực lượng Moscow kiểm soát hầu hết khu định cư.

Lực lượng Kiev cố thủ xung quanh trung tâm hành chính và các tòa nhà chung cư dọc theo Shkolnaya và Molodezhnaya. Đây là khu vực duy nhất tại Stepnogorsk có các tòa nhà kiên cố. Vì lý do này, các đơn vị Kiev đã bám trụ và giữ vững phòng tuyến này trong một thời gian khá dài, mặc dù các vị trí ở đó chỉ được tiếp tế bằng UAV. Giờ đây, thành trì này cũng đã bị bao vây hoàn toàn.

Tuy nhiên, việc AFU bám trụ trong trung tâm là có lý do. Chừng nào họ còn ở đó, Stepnogorsk không thể trở thành căn cứ cho các UAV Nga có khả năng hoạt động dày đặc tại thủ phủ Zaporizzhia, cách đó 20km.

Cùng lúc, lực lượng Moscow tiếp tục đánh bật đối phương khỏi ngôi làng Primorskoye liền kề. Hầu hết khu định cư đã nằm trong tay Sư đoàn 7 RFAF. Quân đội Nga đang tạo thành một vòng cung hướng về quốc lộ H-08, tuyến tiếp tế chính từ Zaporizhia tới Orekhov. Những diễn biến tiếp theo có thể dẫn tới việc Cụm tác chiến Tavria AFU bị bao vây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 7/12. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Hồi chuông cảnh báo ở Seversk

Quân đội Nga phá vỡ hệ thống phòng thủ của Lữ đoàn xung kích độc lập số 10 AFU tại Svyato - Pokrovskoe. Lực lượng Kiev rút lui về các cao điểm bên ngoài ngôi làng nhưng những ngọn đồi gần Svyato - Pokrovskoe và Reznikovka không còn chỗ dựa cho họ. Các điểm cao này là tuyến phòng thủ cuối cùng ở đầu phía nam của "nút cổ chai", nơi binh sĩ Kiev tại Seversk có thể thoát ra.

Nhưng những vấn đề nghiêm trọng của AFU không dừng lại ở đó. Tập đoàn quân số 3 RFAF đang thăm dò hướng tiếp cận Seversk từ Platonovka. Lực lượng Kiev đứng trước nguy cơ bị bao vây. Hệ thống phòng thủ đang tan vỡ trên toàn bộ khu vực. Tình hình nguy cấp của đối phương gần Seversk đã tạo cơ hội cho lực lượng Moscow tiếp tục tấn công về phía nam. Các đơn vị xung kích Nga đã chiếm được Vasyukovka, và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Kramatorsk.

Bộ chỉ huy Kiev đã gióng lên hồi chuông cảnh báo: nếu quân đội Nga chiếm Malinovka, phía tây Vasyukovka, các UAV sẽ bắt đầu săn lùng thiết bị của AFU ở Kramatorsk.

"Các điểm triển khai UAV của đối phương sẽ tiếp cận ở một khoảng cách cho phép chúng nhanh chóng phá hủy "nền văn minh" ở Kramatorsk. Không có lưới chống UAV nào trong thành phố", một nhà quan sát quân sự ủng hộ Kiev đưa tin.

Sự sụp đổ của khu vực Seversk đánh dấu sự chuyển đổi sang hoạt động của toàn bộ tiền tuyến phía tây Soledar, vốn đã bị đình trệ kể từ mùa hè năm 2023. Thành trì chính của AFU ở Donbass - khu vực Sloviansk - Kramatorsk - sẽ sớm trở thành "tọa độ lửa" cho UAV Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 7/12. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, bắt đầu xâm nhập vào trung tâm đô thị (Ảnh: Readovka).

Diễn biến mới nhất tại "chảo lửa" Pokrovsk

Cụm tác chiến Trung tâm RFAF tiếp tục nhiệm vụ loại bỏ lực lượng AFU bị mắc kẹt trong Mirnograd (Dimitrov) đồng thời tiến về Grishino và đẩy lùi các nỗ lực của đối phương nhằm phá vỡ vòng vây ở phía bắc Pokrovsk (Krasnoarmeysk), kênh VoenkorKotenok cho hay.

Quân đội Nga đã đẩy lùi AFU khỏi khu vực phòng thủ phía nam Mirnograd và chiếm quyền kiểm soát khu phức hợp bệnh viện truyền nhiễm. Việc phá hủy các công sự phía nam Nakhimov và Michurin vẫn đang tiếp tục. Quận Zapadny hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của RFAF.

Các nhóm xung kích Nga tiến sâu hơn vào phía bắc và tiếp cận khu nhà cao tầng của quận 40. Trên thực tế, tất cả các khu vực nhà cao tầng của Mirnograd đang chịu áp lực từ RFAF.

Quân đội Nga đã bắt đầu giao tranh trên khu vực phía tây - tây nam của bãi thải cao 45m gần mỏ số 3, tiến về phía quận Molodyozhny từ phía tây nam.

Các nhóm xung kích RFAF cũng đang đột phá về phía quận 40 từ phía tây thành phố.

Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá từ hai hướng hội tụ gần cao tốc T-0504 và đường sắt, đe dọa chia cắt khu vực phía bắc Mirnograd thành hai vùng riêng biệt. Các đơn vị Nga từ vùng ngoại ô phía bắc đang chiến đấu trên đại lộ Limanskaya và đã tiến đến Solnechnaya và Filatov.

Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông, tại các quận Molodyozhny và Vostochny. Việc giữ vững Vostochny là rất quan trọng đối với lực lượng Kiev, vì nó duy trì mối liên kết với các vị trí giữa Mirnograd và các đơn vị đang chiến đấu ở vùng ngoại ô phía tây Novoekonomicheskoye, phía bắc và phía nam đường T-0504.

AFU vẫn đang cố gắng giữ cho hành lang này mở, mặc dù quân đội Nga tiếp tục thu hẹp "nút cổ chai".

Ở phía tây Mirnograd, quân đội Nga đã đẩy lùi đối phương khỏi Rovnoye và đang chiến đấu ở vùng ngoại ô phía tây nam Svetloye, cũng như giành một cứ điểm kiên cố ở phía bắc, giữa Rovnoye và làng Zaporizhia.

Phía bắc Pokrovsk, quân đội Nga đã quét sạch đối phương khỏi các công sự phía nam con đường đến Grishino, giành lại quyền kiểm soát con đường và hai trang trại ở phía bắc.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 7/12. Moscow siết chặt vòng vây, nỗ lực dọn dẹp thành phố. Lực lượng Kiev phản công quyết liệt theo các mũi tên xanh (Ảnh: VoenkorKotenok).

RFAF đang chiến đấu tại trang trại tiếp theo, nằm gần Grishino nhất. Việc chiếm được nó sẽ là "dấu chấm hết" đối với các binh sĩ Ukraine mắc kẹt ở Mirnograd.

Tại Grishino, AFU đang liên tục rút lui. RFAF đang tiến về cả phía bắc và phía nam hồ Trung tâm.

Lối ra từ Grishino về phía Rodinske nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Nga, bao gồm cả vũ khí hạng nhẹ.

Từ phía nam, lực lượng Moscow đang tiến về Grishino và Novosergeyevka, phía bắc Kotlino, chỉ còn một cứ điểm của AFU cần xử lý trong một vành đai rừng trước khi đến được đường sắt và đường bộ dẫn đến Pavlograd.

Lực lượng Kiev đang cố gắng tiếp tế cho Mirnograd đang bị bao vây bằng UAV và các phương tiện vận chuyển không người lái trên mặt đất, tận dụng lợi thế của địa hình, nhưng hậu cần hiệu quả thì không còn khả thi nữa.

DeepState: Nga đã đạt được tiến triển ở Mirnograd

Dự án phân tích DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đưa tin, lực lượng Moscow đã tiến vào Mirnograd, tỉnh Donetsk.

Báo cáo có đoạn: "Đối phương đã tiến gần Katerynivka và Mirnograd".

Trước đó, ngày 5/12, Bộ Tư lệnh đổ bộ đường không AFU báo cáo rằng Pokrovsk và Mirnograd không bị bao vây. Lực lượng phòng vệ đang nỗ lực mở rộng hậu cần và kiểm soát các khu vực.

Sau Volchansk, mục tiêu tiếp theo của Nga là Vilcha và Liman

Kênh Archangel Specnaz nhận định, bất cứ ai nghĩ rằng giao tranh sẽ chậm lại sau khi Volchansk được Nga kiểm soát đều đã sai.

Các đơn vị Moscow tiếp tục tấn công vào Vilcha. Trong những ngày gần đây, họ đã tiến vào trung tâm từ phía đông, đột phá đến tận tòa nhà hành chính địa phương và cũng chiếm được trường học của thị trấn.

Lực lượng Kiev đang cố gắng phản công nhưng kết quả không đồng đều, và các cuộc giao tranh diễn ra gần như trên mọi tòa nhà. Đồng thời, AFU đang nhắm mục tiêu mạnh mẽ vào các tuyến đường tiếp tế của đối phương bằng UAV.

Các đơn vị UAV Nga cũng đang đáp trả tương tự, và ngoài ra, chiến đấu cơ Nga đang tập kích các vị trí của AFU bằng bom FAB. Tại Liman, giao tranh đang diễn ra ở khu vực trung tâm của khu định cư.

Về phía Volchansk, Lữ đoàn 128 RFAF đã hoàn tất việc dọn dẹp các tầng hầm, và trọng tâm chính hiện đã chuyển sang các thôn xóm Volchansk, nơi các trận chiến đang diễn ra ở vùng ngoại ô.