Nga phóng dồn dập hơn 300 tên lửa, UAV vào hạ tầng khắp Ukraine

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị thiệt hại sau cuộc tấn công vào thị trấn Nizhyn, vùng Chernihiv, Ukraine ngày 16/10 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Nga đã phóng loạt hơn 300 máy bay không người lái (UAV) và 37 tên lửa nhằm vào các cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine trong đợt tấn công vào đêm 15/10, rạng sáng 16/10.

Tổng thống Zelensky cho biết các mục tiêu ở khu vực miền trung Vinnytsia và Poltava, cũng như các khu vực đông bắc Sumy và Kharkov đã bị tấn công.

"Mùa thu năm nay, Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng ta hàng ngày", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Không quân Ukraine cho biết đã ghi nhận 14 tên lửa và 37 máy bay không người lái tấn công trúng mục tiêu tại 14 địa điểm trong khu vực bị bắn phá, trong khi 283 máy bay không người lái và 5 tên lửa đã bị bắn hạ.

Không quân Ukraine xác nhận, tổng cộng, lực lượng Nga đã phóng 200 UAV Shahed, 120 máy bay không người lái các loại, 2 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 26 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23, 2 tên lửa hành trình Iskander-K và 7 tên lửa không đối đất Kh-59 vào Ukraine kể từ đêm 15/10.

Theo Không quân Ukraine, lực lượng Nga chủ yếu nhắm vào các tỉnh Poltava và Kharkov.

Ukraine tuyên bố đẩy lùi đợt không kích của Nga bằng máy bay, các đơn vị tên lửa phòng không, thiết bị tác chiến điện tử, các đơn vị hệ thống không người lái và các nhóm hỏa lực cơ động của lực lượng phòng thủ.

Đợt không kích mới nhất của Nga xảy ra trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 17/10, nơi hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về khả năng tấn công tầm xa, nhu cầu phòng không của Ukraine và khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Nga nhiều lần cảnh báo việc Mỹ cấp tên lửa Tomahawk sẽ là động thái leo thang nghiêm trọng và Moscow sẽ đáp trả mạnh.

Nga liên tục tấn công các cơ sở năng lượng và điện của Ukraine vào mùa đông trong những năm qua. Ban đầu các cuộc tấn công tập trung vào hạ tầng điện, nhưng năm nay Nga nhắm mục tiêu ngày càng nhiều vào cơ sở hạ tầng khí đốt.

Ông Sergii Koretskyi, tổng giám đốc điều hành công ty năng lượng quốc gia Naftogaz của Ukraine, cho biết chỉ riêng trong tháng này đã có 6 vụ tấn công lớn vào các cơ sở khí đốt. Ông cho biết các vụ tấn công mới nhất đã gây hư hại cho các cơ sở ở một số khu vực và khiến hoạt động tại một số nơi bị gián đoạn.

Ukraine đang đàm phán với các đồng minh nước ngoài để nhập khẩu thêm vũ khí, chuẩn bị cho những tháng mùa thu và mùa đông lạnh giá.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga cũng gây ra tình trạng mất điện, khiến Ukraine phải hạn chế nguồn cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ.

Hơn 50% công suất sản xuất khí đốt tự nhiên của Ukraine đã bị phá huỷ trước mùa đông. Điều này làm dấy lên lo ngại nước này có thể đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu sưởi trong mùa đông sắp tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẽ tiếp tục bảo vệ ngành năng lượng của mình, dù thiếu hệ thống phòng không. Ông đồng thời khẳng định Ukraine đã chuẩn bị nhiều kịch bản dự phòng trong trường hợp Nga mở một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào toàn bộ hạ tầng khí đốt.