Ukraine cần NATO mua 12-20 tỷ USD vũ khí Mỹ trong năm tới

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal (Ảnh: Reuters).

Ukraine sẽ cần lượng viện trợ quân sự trị giá từ 12 đến 20 tỷ USD trong năm tới như một phần của sáng kiến mới của NATO nhằm mua vũ khí từ Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal cho biết hôm 15/10.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh quốc phòng ở Brussels, ông Shmyhal nói thêm rằng Ukraine có khả năng sản xuất 10 triệu UAV vào năm 2026 nếu nhận được nguồn tài chính đầy đủ từ các nước đồng minh.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nước này cũng cần thêm nhiều đạn pháo tầm xa trong cuộc xung đột với Nga.

Ông cho hay, Mỹ đang chuyển giao vũ khí và trang thiết bị cho Ukraine hoàn toàn đúng theo tiến độ đã định.

Vào tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẵn sàng cung cấp các vũ khí quan trọng mà Ukraine đang cần đến, miễn là các đồng minh NATO chi trả cho chúng thông qua một chương trình mang tên Danh mục Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).

“Dĩ nhiên, Mỹ đang cung cấp cho Ukraine toàn bộ các trang thiết bị cần thiết mà chúng tôi đã ưu tiên trong khuôn khổ dự án PURL", ông Shmyhal nói.

Ông Shmyhal nhấn mạnh rằng Ukraine đang hợp tác rất chặt chẽ với các đồng minh Mỹ, nhưng hiện nay gánh nặng tài chính và việc thanh toán cho các vũ khí Mỹ đang được các đối tác châu Âu và ngoài châu Âu đảm nhận.

Hôm nay, chúng tôi cũng nhận được thông báo mới về việc các đối tác tham gia vào dự án PURL. Nói cách khác, chúng tôi hiểu rằng đến cuối năm nay, tiến trình chuyển giao vũ khí Mỹ cho Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra đúng kế hoạch”, ông Shmyhal cho hay.

Phần lớn các thành viên NATO hôm 15/10 cho biết họ sẵn sàng chi tiền cho kế hoạch PURL.

Dưới thời Tổng thống Trump, trọng tâm của chính sách hiện tại là bán vũ khí cho các đồng minh NATO để họ chuyển cho Ukraine, thay vì viện trợ không hoàn lại như dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Canada, Đức và Hà Lan đã cam kết tổng cộng 2 tỷ USD trong 4 gói PURL riêng biệt. Và hôm 15/10, Estonia, Latvia, Litva, Slovenia và Phần Lan cùng một số nước khác đang chuẩn bị hoàn tất gói thứ 5, theo 3 nhà ngoại giao NATO.

“Nhờ nguồn tài trợ từ các đồng minh, chúng ta đang cung cấp cho Ukraine các thiết bị quan trọng của Mỹ”, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói khi các bộ trưởng quốc phòng của liên minh họp tại Brussels.

Tuy nhiên, sự ủng hộ ngày càng tăng này cũng đang khiến những quốc gia chưa đóng góp, như Anh và Pháp, đối mặt với áp lực từ các đồng minh khác.

Tổng cộng, 20 đồng minh NATO đã cam kết tham gia chương trình PURL, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson nói.

Tuy nhiên, ông cho biết hiện nay “mọi người kỳ vọng phải có sự chia sẻ gánh nặng công bằng, và những ai chưa cam kết thì cần phải làm điều đó”. Dựa mãi vào các nước tài trợ hiện tại để góp thêm tiền “sẽ không bền vững về lâu dài”, ông nói thêm.

“Chia sẻ gánh nặng công bằng là điều mà tất cả chúng ta đều mong đợi”, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur kêu gọi.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ca ngợi nỗ lực của PURL, nói với các đồng minh rằng “việc đầu tư và lãnh đạo liên tục của các bạn là yếu tố then chốt giúp Ukraine tự vệ và đưa cuộc xung đột này đến hồi kết".

“Kỳ vọng của chúng tôi hôm nay là nhiều quốc gia sẽ đóng góp nhiều hơn nữa, mua thêm vũ khí để cung cấp cho Ukraine, nhằm đưa cuộc xung đột này đến một kết thúc hòa bình”, ông Hegseth nói.